Cuánto se gana con $2 millones en un plazo fijo en Banco Galicia tras suba de tasas

Los depósitos en pesos están buscando dar rendimientos que sean atractivos frente al dólar e inflación. Cuánto se gana con $2 millones a 30 días

El plazo fijo tradicional es analizado en detalle por los ahorristas en un momento en que el precio del dólar se encuentra en tensión por los ruidos económicos y políticos locales y del exterior, y también por una inflación que parece haber alcanzado un piso que sigue siendo elevado. Por eso, hoy algunas entidades están ofreciendo tasas en pesos más altas para los períodos más breves. De esta forma, se calculó cuál es el rendimiento, por ejemplo, de un depósito en Banco Galicia, que se encuentra entra las firmas financieras privadas con más clientes.

Así, se consideró una colocación inicial de $2 millones a 30 días, que es el período mínimo solicitado por el Banco Central para mantener encajados los fondos de este instrumento.

La novedad en Banco Galicia es que aumentó de forma notoria la tasa nominal anual (TNA) ofrecida a sus clientes que busquen realizar un plazo fijo tradicional, ya que ahora paga 22% anual en los depósitos minoristas de individuos más cortos, que son a 30 días. Es decir, 2,75 puntos porcentuales más que hace un mes atrás, donde ofrecía 19,25%.

Por lo tanto, la rentabilidad que se genera con un depósito a 30 días es de 1,8%, más de 30 puntos básicos que el mes pasado.

De esta manera, está pagando el nivel más alto de lo propuesto por las entidades líderes. Aunque para los no clientes, Galicia mantiene la tasa en 18,25% de TNA.

En caso de buscar constituir una de estas inversiones a 60 o 90 días, la tasa nominal anual se mantiene en las cifras de 19,50%, lo mismo que se ofrecía en octubre, lo que representa a ganar ahora 1,6% mensual.

Plazo fijo busca ganarle a dólar e inflación

Hoy el rendimiento del plazo fijo tradicional está equiparando al nivel de inflación mensual y, por el momento, está superando al movimiento del precio del dólar.

En el caso del Galicia, con la tasa actual de 1,8% en 30 días se vuelve muy competitivo para ganarle al índice de precios al consumidor (IPC), que, según distintos analistas relevados por iProfesional se ubicó en torno al 2% en octubre.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en su encuesta entre 45 economistas privados, y que acaba de publicar, las estimaciones de inflación que hubo en octubre pasado fueron de 1,8%.

Y para el corriente noviembre, los expertos ubican al índice de precios en 1,7% mensual.

Es decir, niveles muy similares a los pagados en este plazo fijo tradicional.

Por el lado del precio del dólar, el billete estadounidense está afrontando mayores tensiones al alza tras la devaluación de Brasil y de la suba del riesgo país, lo que deriva en un mayor costo de financiamiento en moneda estadounidense.

El billete estadounidense subió hasta los $1.570 para la venta en la plaza minorista, por lo que en todo noviembre escala 0,6%.

Igualmente, en el mercado no se está proyectando un salto cambiario. El dato central es que, en todo 2026, la cotización del dólar avanza 6,1%, mientras que la inflación acumula en el mismo lapso alrededor de 25,5%.

Plazo fijo Banco Galicia: cuánto ganás con $2 millones

En resumidas cuentas, un plazo fijo tradicional en Banco Galicia por un monto inicial de, por ejemplo, $2 millones, durante el tiempo mínimo requerido de 30 días, permitirá ganar un total de $2.036.164 en ese periodo.

De esta manera, con ese dinero se generarán 36.164 pesos adicionales en apenas un mes, que representa a ganar una renta de 22% de TNA, o lo mismo a decir 1,8% de tasa efectiva mensual (TEM).

El plazo fijo tradicional puede ser constituido de manera digital, a través del home banking web, aplicación móvil para celulares y tablets. Aunque también puede concretarse de manera presencial, mediante cajeros automáticos habilitados.

Para realizar un plazo fijo tradicional en pesos en Banco Galicia, el paso a paso necesario es el siguiente:

1. Entrá a la app del Banco con tu usuario y clave.

2. En el menú principal, seleccioná "Más", ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla.

3. Después, en la sección "Inversiones", tenés que ir a la opción "Plazos fijos" y presionar "Constituir".

4. En la pantalla aparecerá en el centro una ventana chica emergente, en la que se deberá hacer clic en "Plazo fijo".

5. Tras ese paso, observarás un menú con los distintos tipos de depósitos ofrecidos. Allí debés elegir "Tradicional en pesos", y presioná "Continuar".

6. Luego, aparece "Elegir monto", donde precisás detallar el monto de pesos a invertir. El mínimo simbólico que es solicitado es de $100. Para poder avanzar, deberás tener dinero suficiente en tu cuenta.

7. Asimismo, tenés que precisar el tiempo preferido de colocación para hacer rendir los pesos: pueden ser a 30, 60, 90 días, u otra opción dentro de los 365 días.

8. Y en el modo de liquidación al vencimiento, seleccioná el que dice "Acreditación en cuenta", y continuar.

9. Finalmente, necesitás revisar los datos ingresados, para detectar posibles errores en los datos ingresados. En caso de no presentarse desacuerdos, confirmar la operación para concluir con la inversión.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una inversión conservadora pero atractiva, porque evita estar expuestos a los vaivenes con el precio del dólar y la volatilidad que hoy tienen otros instrumentos.