Puente tenía dólares en Ueno Bank y el vicepresidente de la firma habló tras la crisis

La firma argentina, que administra activos por u$s1.400 millones en ese mercado, tenía fondos depositados. Qué dijo sobre su plan de expansión

La crisis financiera y política que atraviesa Paraguay tras la intervención de Ueno Bank también alcanzó a Puente, la firma argentina especializada en gestión patrimonial y mercado de capitales que tiene presencia en ese país desde 2014.

La compañía reconoció que mantenía depósitos en la entidad intervenida por el equivalente a u$s14 millones, aunque aclaró que se trata de fondos pertenecientes a sus clientes y que representan una porción menor del patrimonio que administra en ese mercado.

"Representa aproximadamente el 1% del total que administramos allí", explicó Marcelo Barreyro, vicepresidente de Puente, en declaraciones a LA NACION. El ejecutivo precisó que el dinero no corresponde a activos propios de la compañía, sino a recursos de terceros cuya gestión está a cargo de la firma.

Puente Casa de Bolsa administra un patrimonio cercano a los u$s1.400 millones en Paraguay, donde se convirtió en uno de los actores del mercado de capitales local. La exposición a Ueno Bank, por lo tanto, representa una parte acotada de su operatoria, según la explicación de la empresa.

Desde la compañía tampoco manifestaron preocupación por una eventual inestabilidad generalizada del sistema financiero paraguayo. Por el contrario, interpretan que las dificultades actuales responden principalmente a una crisis política que terminó trasladando sus efectos al ámbito económico.

"Esta es una crisis política, que genera un efecto en el sector financiero y económico. A medida que la situación política empiece a definirse y ordenarse, la situación económica y financiera se irá normalizando; esperamos que esto se acomode pronto", sostuvo Barreyro, un ejecutivo con más de tres décadas de trayectoria en Puente.

El Banco Central de Paraguay levantó las restricciones a los rescates

Uno de los puntos que seguían de cerca las administradoras de fondos era la posibilidad de volver a operar con normalidad. Tras la intervención de Ueno Bank, las autoridades habían restringido inicialmente los rescates de fondos mutuos como medida preventiva ante el riesgo de una eventual corrida bancaria.

Ese escenario finalmente no se concretó y el Banco Central de Paraguay comunicó a las administradoras que podían volver a habilitar los retiros de los inversores.

"El Banco Central había dicho que iba a regularizar el mercado, y en este contexto, ayer informó a última hora que se han levantado las suspensiones de las operaciones de fondos mutuos, entre ellos los administrados por Puente ASPISA (y los del resto del mercado)", detalló Barreyro.

La decisión permitió recuperar una operatoria que había quedado temporalmente limitada y llevó algo de tranquilidad a las firmas que administran inversiones en el mercado paraguayo.

En ese contexto, desde Puente sostienen que el episodio no modifica su visión de largo plazo sobre el país ni las perspectivas de desarrollo de su mercado financiero.

La apuesta de Puente por Paraguay y el crecimiento de sus inversiones

La presencia de Puente en Paraguay forma parte de una estrategia de expansión regional que también incluye operaciones en Uruguay, Panamá, Reino Unido y Estados Unidos.

La firma desembarcó en el mercado paraguayo en 2014, cuando comenzó a identificar oportunidades vinculadas con el crecimiento económico del país, su estabilidad macroeconómica y el desarrollo de su mercado de capitales. Desde entonces, su actividad se concentró principalmente en administrar el patrimonio de clientes locales y de inversores internacionales interesados en colocar fondos en esa economía.

Uno de los movimientos que impulsa actualmente la demanda de servicios financieros es la llegada de capitales extranjeros, especialmente de Brasil.

"Ahora mismo hay muchos inversores brasileños que están radicándose en Paraguay, huyendo de la presión impositiva, una tendencia que se acentuó estos días tras el triunfo de Lula en la segunda vuelta", señaló Marcelo Berenstein, argentino que, a través de su consultora Next Media, acompaña a inversores extranjeros que buscan desembarcar en el país.

Sin embargo, buena parte de las inversiones que llegan a Paraguay todavía se canalizan fuera del mercado de capitales tradicional.

"Las principales inversiones en Paraguay todavía no son en el mercado de capitales, sino en real estate, edificios, departamentos, algunos campos y también en la industria maquiladora", explicó Berenstein.

Ese escenario convive con un mercado financiero que viene ampliando su volumen de operaciones y que recibió un reconocimiento internacional clave en 2024: la obtención del grado de inversión otorgado por Moody's.

Paraguay obtuvo el grado de inversión y busca consolidar su mercado de capitales

El reconocimiento de Moody's representó un hito para la economía paraguaya, que logró acceder a una categoría que permite mejorar su posicionamiento ante los inversores internacionales y ampliar sus posibilidades de financiamiento.

Se trata de un estatus que Argentina todavía no consiguió alcanzar, ni siquiera durante los años de la Convertibilidad, en la década de 1990. Brasil, por su parte, lo obtuvo en 2008, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque lo perdió en 2015.

El crecimiento del mercado financiero paraguayo ya había sido destacado por Federico Tomasevich, presidente de Puente, en una entrevista con el diario La Nación de Paraguay en junio de 2024.

"El mercado de capitales de Paraguay viene creciendo a doble dígito desde hace cinco años. El país crece, hay mejor infraestructura, desarrollo productivo, todas las industrias, comercio, servicio, energía, cuentas fiscales en orden, la economía muy estable, estamos muy contentos con estos 10 años", había señalado.

Unas semanas después, Paraguay alcanzó formalmente el grado de inversión, un acontecimiento que reforzó las expectativas de crecimiento de su mercado financiero.

A pesar de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank y las turbulencias políticas que rodean al gobierno de Santiago Peña, las fuentes vinculadas con las inversiones en Asunción y Encarnación consultadas por LA NACION mantienen aquella perspectiva sobre el rumbo económico del país.

La lectura que predomina entre esos actores es que el episodio representa una dificultad coyuntural y que no necesariamente alterará las condiciones macroeconómicas que convirtieron a Paraguay en un destino atractivo para los capitales extranjeros. En esa línea, Puente sostiene su apuesta por un mercado en el que administra cerca de u$s1.400 millones y donde construyó una presencia durante la última década.