Seis señales que espera la City para que el riesgo país se aleje de los 1.000 puntos

La tasa de riesgo soberano avanzó hasta 850 puntos. En el mercado advierten que la dinámica seguirá alcista y al Gobierno se le acortan los tiempos

El riesgo país acapara la mirada del mercado. Y no es para menos: saltó 200 puntos en apenas una semana y quedó cerca de la línea simbólica de 1.000. El indicador, que determina la sobretasa que debe pagar Argentina respecto a Estados Unidos al tomar deuda en el mercado, cedió este miércoles, pero sigue en 852 puntos básicos. Casi se duplicó en apenas tres meses. Probablemente, de acá a un año la dinámica seguirá siendo alcista, más allá de las fluctuaciones. En el mercado esperan eventuales señales internas y externas para una compresión, aunque no hay mucho optimismo.

El margen que tiene el Gobierno para torcer la tendencia no es muy amplio: buena parte no depende de manera directa de lo que haga el equipo económico. Algunos de los principales factores que lograrían frenar e, incluso, dar vuelta a la dinámica, en orden de importancia, son:

Repunte de Milei en las encuestas: El mercado necesita ver una mejora en la imagen pública de Javier Milei, que acerque las chances de reelección y aleje la posibilidad de un regreso del kirchnerismo en 2027. Un repunte del Presidente en las encuestas impulsaría compras de bonos en dólares, lo que llevaría a una baja del riesgo país.

El mercado necesita ver una mejora en la imagen pública de Javier Milei, que acerque las chances de reelección y aleje la posibilidad de un regreso del kirchnerismo en 2027. Un repunte del Presidente en las encuestas impulsaría compras de bonos en dólares, lo que llevaría a una baja del riesgo país. Mejora en indicadores económicos: Una mejora en la actividad económica, inflación, empleo, salarios y consumo impactaría de manera positiva en el apoyo social a Milei (punto anterior) y, por ende, en las expectativas de reelección. Sería un incentivo a los inversores para demandar títulos de deuda soberana en dólares, lo que acotaría el riesgo país.

Una mejora en la actividad económica, inflación, empleo, salarios y consumo impactaría de manera positiva en el apoyo social a Milei (punto anterior) y, por ende, en las expectativas de reelección. Sería un incentivo a los inversores para demandar títulos de deuda soberana en dólares, lo que acotaría el riesgo país. Mayor apetito por el riesgo global: En las últimas semanas, eventos políticos internacionales (Brasil y Estados Unidos) arrastraron a los mercados emergentes. Una eventual renovación en la demanda de activos de riesgo impulsaría a los de Argentina y, por consiguiente, comprimiría la tasa de riesgo soberano.

En las últimas semanas, eventos políticos internacionales (Brasil y Estados Unidos) arrastraron a los mercados emergentes. Una eventual renovación en la demanda de activos de riesgo impulsaría a los de Argentina y, por consiguiente, comprimiría la tasa de riesgo soberano. Baja en las tasas de EE.UU.: El rendimiento de los bonos largos del Tesoro de Estados Unidos en torno al 5%, máximo en casi 20 años , le quita atractivo a los activos de riesgo: los inversores prefieren salir para posicionarse en un instrumento más seguro que paga una buena tasa. Una reducción en esa tasa le restaría atractivo y el mercado volvería a apostar por emergentes, lo que beneficiaría a Argentina y ayudaría a reducir el riesgo país.

El rendimiento de los bonos largos del Tesoro de Estados Unidos , le quita atractivo a los activos de riesgo: los inversores prefieren salir para posicionarse en un instrumento más seguro que paga una buena tasa. Una reducción en esa tasa le restaría atractivo y el mercado volvería a apostar por emergentes, lo que beneficiaría a Argentina y ayudaría a reducir el riesgo país. Suspensión de las PASO: La eliminación o suspensión para 2027 de las elecciones primarias, a través de una ley en el Congreso, mejoraría la expectativa respecto a una menor fortaleza de la oposición. En tal caso, el oficialismo se mostraría más fuerte electoralmente, lo que mejoraría el humor de los inversores, con impacto positivo en los bonos en dólares y en el riesgo país.

La eliminación o suspensión para 2027 de las elecciones primarias, a través de una ley en el Congreso, mejoraría la expectativa respecto a una menor fortaleza de la oposición. En tal caso, el oficialismo se mostraría más fuerte electoralmente, lo que mejoraría el humor de los inversores, con impacto positivo en los bonos en dólares y en el riesgo país. Más compras de reservas del BCRA: Si bien no hay grandes dudas sobre el cumplimiento de los compromisos de deuda privada en 2027, una aceleración en las compras de dólares por parte del Banco Central podría contribuir a mejorar las expectativas y el humor de los inversores. En tal caso, habría recompra de bonos en dólares y, por lo tanto, compresión en el riesgo país.

La City espera señales que frenen la suba del riesgo país

"Se han juntado varios temas de afuera: Trump, Bolsonaro, lo de Paraguay, suba de tasas este año y ahora una caída fuerte del mercado norteamericano. También tenemos lo local: la incertidumbre política no va a parar hasta que no estemos cerca de las elecciones y haya las fórmulas definidas, encuestas y luego los resultados. No creo que el riesgo país pueda bajar mucho. Quizás volvamos a los 600 puntos, como mucho, pero todos sabemos que el año electoral será complicado, así que habrá que esperar", advierte Santiago López Alfaro, director de Dracma Investment.

Más allá del mal clima internacional, el riesgo país ya venía alcista desde hace meses y mostraba un desacople respecto al resto de los emergentes, destaca la consultora Invecq. Si bien la dinámica responde a varios factores, resalta uno que considera central: la actividad económica no logra despegar y se mantiene estancada desde mediados del año. Esto, subraya, alimenta dudas sobre la sostenibilidad del programa económico en su forma actual y sobre las posibilidades de reelección de Milei.

El Gobierno tiene poco margen para frenar la suba del riesgo país

"Creo que en esta etapa el Gobierno ya no tiene mucho control en la dinámica del riesgo país: no puede cambiar la incertidumbre electoral ni el ritmo de la economía hasta las elecciones. Creo que no le queda otra que aspirar a evitar escenarios de fuerte volatilidad interna que deterioren más las expectativas del mercado. Podría tratar de hacer ingeniería financiera para administrar vencimientos y reducir preocupaciones. Pero el problema viene a partir de 2028, tal como refleja la tasa forward (AO27-AO28), que ya está alrededor de 30%", advierte el analista Gustavo Ber.

Martín Genero, analista de Clave Bursátil, afirma que hay algo que Milei podría hacer, pero cree que nunca hará: lanzar un acuerdo político nacional, que integre a otros partidos al Gobierno, o algo similar. Lo considera imposible. Advierte que mientras "la Argentina pro-mercado" dependa exclusivamente de la continuidad de Milei, y "Milei siga siendo Milei", el riesgo país seguirá presionado hasta las elecciones. Otro aspecto que estima que ayudaría, aunque en menor proporción, sería la suspensión de las PASO.

"El gobierno no puede hacer mucho, y ya dijo que no iba a hacer mucho, y no se va a apartar un poco de su característica principal: preservar el superávit fiscal y la austeridad monetaria. No habrá políticas expansivas que ayuden a la reactivación económica para ganar las elecciones. Lo que puede frenar la suba del riesgo país es que afuera aumente la toma de riesgo. Hoy estamos hablando de un mercado internacional que tiene un riesgo sistémico muy alto sobre sus espaldas. Esto perjudica a países como Argentina, de calificación crediticia muy baja", agrega Gustavo Neffa, director de Research for Traders.