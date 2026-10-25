Qué dicen las encuestas a un año de las elecciones presidenciales en Argentina

Un informe reunió resultados de más de una decena de sondeos respecto de las elecciones del año que viene y el promedio da mucha paridad

A exactamente un año de las elecciones presidenciales de 2027, el escenario político de cara a un eventual balotaje muestra una contienda altamente disputada entre las principales figuras del oficialismo y la oposición. Un informe del diario Clarín que consolidó y promedió los resultados de once encuestas nacionales ubicó al presidente Javier Milei con una intención de voto del 42,2%, frente a un 38,9% del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La brecha de apenas 3,3 puntos porcentuales mantiene el resultado en una zona de alta paridad técnica.

El relevamiento —que aclaró que la cifra surge de promediar estudios de distintas consultoras y no constituye un margen de error único— contempla además un 16,3% de votos en blanco o nulos y un 2,6% de indecisos, lo que deja un importante caudal de electores capaces de definir la contienda. Asimismo, el informe señala que si bien el promedio general favorece al jefe de Estado, en algunas mediciones individuales es el mandatario provincial quien se ubica por encima.

Elecciones 2027: la intención de voto por espacio político y el peso de los indecisos

Cuando las consultoras evaluaron la preferencia electoral agrupada por partidos o espacios políticos de cara al próximo año, la distancia entre el oficialismo y la principal fuerza opositora se amplió levemente:

La Libertad Avanza (LLA): Lidera las preferencias con un 32,8%.

Peronismo / Kirchnerismo: Se posiciona en segundo lugar con un 28,4% (4,4 puntos por debajo).

Otras fuerzas: El PRO cosecha un 6,1%, la Izquierda alcanza el 5,6% y Provincias Unidas se ubica con un 4,6%.

Opciones alternativas e indecisos: El grupo de otros partidos, blancos y nulos reúne el 5%, mientras que los encuestados que no responden o permanecen indecisos ascienden al 17,5%.

Aprobación de gestión y expectativas económicas de la ciudadanía

A la par de la intención de voto, el compendio de sondeos registró indicadores críticos respecto de la percepción del Gobierno y la situación socioeconómica general. La desaprobación de la gestión nacional alcanzó el 57,6%, mientras que la imagen negativa de Javier Milei se posicionó en un 57,2%.

En el terreno económico, el 61,9% de los consultados consideró que la situación actual del país está mal o peor que antes. Respecto de la evolución futura de la economía, el 52,2% expresó expectativas pesimistas, frente a un 35,2% que manifestó una mirada optimista sobre los próximos meses.

El informe —basado en relevamientos de Zuban Córdoba, Universidad de Buenos Aires (UBA), RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D’Alessio IROL-Berensztein, Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG— concluye que la competencia de 2027 se mantiene abierta y condicionada a variables clave, como la posible reforma de las PASO, la marcha de la economía y la arquitectura final de alianzas.