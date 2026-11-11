Con el avance de la contienda electoral, agentes globales advierten sobre posibles turbulencias financieras en el corto y mediano plazo

Los bonos argentinos en dólares comenzaron a reflejar una mayor incertidumbre sobre el escenario económico posterior a las elecciones presidenciales de octubre de 2027. Así lo señaló un informe de Morgan Stanley, que analizó los precios de los títulos de deuda y detectó un incremento significativo de las probabilidades asignadas por los inversores a un escenario adverso.

Según el banco estadounidense, en apenas tres meses la probabilidad de ese escenario pasó de un rango de entre 11% y 20% a otro de entre 41% y 52%, contemplando los riesgos financieros que podría enfrentar el país después de los comicios. La estimación refleja las dudas sobre la continuidad del programa económico y la capacidad de afrontar los compromisos de deuda.

Qué escenarios contempla Morgan Stanley para Argentina después de las elecciones

El análisis de la entidad distingue distintas alternativas para el período posterior a las elecciones presidenciales de 2027.

Dentro de los escenarios negativos, aproximadamente dos tercios de la probabilidad corresponden a una situación de fuerte tensión financiera, aunque con los pagos de deuda al día. El tercio restante contempla un eventual default que impediría cumplir con el vencimiento previsto para enero de 2028.

De esta manera, el porcentaje máximo del 52% no representa exclusivamente una probabilidad de incumplimiento de deuda, sino el conjunto de escenarios adversos que los precios de los bonos reflejan para después de las elecciones.

Morgan Stanley también planteó que el castigo que recibieron los títulos argentinos podría responder a una "sobrerreacción impulsada por el desarme de posiciones". En ese sentido, consideró que todavía existe un escenario favorable, asociado a la continuidad de las políticas económicas y a la recuperación del acceso al financiamiento.

Sin embargo, la entidad advirtió que "la volatilidad electoral llegó para quedarse", en referencia a la incertidumbre que podría acompañar al mercado argentino durante el próximo año.

Qué factores observa Morgan Stanley en el mercado de deuda argentino

La evolución de los bonos en dólares es el principal indicador utilizado por el banco para evaluar las expectativas de los inversores. Sus precios incorporan tanto la percepción sobre la capacidad de pago del país como las perspectivas económicas y políticas para los próximos años.

En ese marco, la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 aparece como una variable relevante para el comportamiento de los títulos argentinos.

El análisis de Morgan Stanley pone el foco en dos cuestiones clave:

La continuidad del programa económico después de los comicios

La posibilidad de que el país mantenga el acceso al financiamiento necesario para afrontar sus obligaciones

El escenario adverso contempla que esas condiciones se deterioren y deriven en mayores dificultades financieras. En su versión más extrema, podría desembocar en un incumplimiento de los compromisos de deuda de enero de 2028.

Por el contrario, la alternativa favorable supone que el Gobierno consiga sostener su orientación económica y recuperar el acceso al crédito, dos condiciones que permitirían reducir las tensiones sobre el financiamiento.

Así, para Morgan Stanley, los precios actuales de los bonos reflejan una mayor incertidumbre sobre el escenario posterior a las elecciones, aunque la entidad también advierte que el deterioro podría estar sobredimensionado por los movimientos de los inversores.