Las chances de reelección de Milei caen debajo del 50%, según mercado de bonos en dólares

El temor del mercado respecto a una derrota de Javier Milei en 2027 y un regreso del kirchnerismo es creciente. Se refleja en los precios de los activos financieros: el índice de acciones argentinas cayó a la zona de u$s1.400 y el desplome de los bonos soberanos en dólares impulsó al riesgo país a un pico de 940 puntos. Incluso, las chances implícitas de reelección del Presidente ya cayeron por debajo del 50%, según los precios de los títulos de deuda en dólares. La cautela es cada vez mayor y un alivio vendría, principalmente, tras una eventual mejora del oficialismo en las encuestas.

"El gran interrogante para el mercado sigue siendo la elección del próximo año y la continuidad política del programa económico. Nuestra estimación de la probabilidad implícita de una victoria de Milei en los precios de los bonos en dólares ayuda a dimensionar el deterioro: pasó de entre 90% y 92% a mediados de julio a 77% a fines de agosto y en los últimos días cayó, por primera vez, por debajo del 50%. Al cierre de la semana pasada, quedó entre 47% y 46%", calcula PPI.

Para calcularla, el bróker de bolsa parte del precio promedio ponderado de los bonos Globales de mayor duración. Luego, utiliza los escenarios vinculados a los niveles de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y los niveles de estrés previos al blanqueo que realizó Milei a mediados de 2024. A partir de ahí, calcula qué probabilidad de triunfo del Presidente descuentan los precios actuales de los bonos soberanos en dólares, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo y el spread crediticio. Obviamente, se trata de una probabilidad implícita en los bonos, no de un pronóstico electoral.

"La caída refleja que los precios vienen incorporando mayores dudas sobre la continuidad del programa. Por ahora, nos cuesta identificar un catalizador que permita revertir rápidamente el ánimo del mercado, pero los bonos ya descuentan un panorama mucho más exigente que en julio y, con el pesimismo tan extendido, el piso podría estar más cerca de lo que parece. Para recuperar la confianza, la estabilización necesita traducirse en mejoras concretas en el empleo, el poder adquisitivo y la actividad. El respaldo de Trump puede ayudar a administrar una tensión de liquidez y ganar tiempo, pero la economía será clave para afianzar expectativas", agrega.

Se desplomó la probabilidad de reelección de Milei, según los bonos

La consultora FMyA realiza un cálculo similar: estima que la probabilidad de reelección de Milei, implícita en los precios de los bonos soberanos en dólares, cayó a 45%. La cifra contrasta con el 84% que marcaba a principios de julio, tras el pago de cupones de la deuda en moneda extranjera, cuando el riesgo país descendió a la zona de 400 puntos, mínimos desde 2018. Destaca que la caída coincide con el retroceso del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella, por debajo del 40%.

Con otro tipo de medida, Morgan Stanley también observó que los bonos argentinos en dólares descuentan una probabilidad de entre 41% y 52% de un escenario adverso tras las elecciones del próximo año. La cifra es significativamente superior al registro de hace tres meses atrás, cuando la probabilidad de escenario bajista se ubicaba entre 11% y 20%. Afirma que los títulos del tramo largo de la curva de vencimiento parecen más atractivos, mientras los más cortos ofrecen una mayor resistencia ante posibles caídas generalizadas.

¿Exceso de prevención anticipado de los inversores?

Morgan Stanley considera injustificado que en este momento, a casi un año de distancia para las elecciones presidenciales, los precios de los bonos en dólares ya descuenten una probabilidad de un escenario adverso en torno al 50%. Estima que se trata de una reacción excesiva, impulsada por un desarme de posiciones, aún cuando los datos económicos y las expectativas de los inversores hayan sido un poco más débiles de lo esperado.

"Si bien es poco probable que los bonos reviertan por completo su reciente debilidad (llegando a reflejar en su precio sólo 10%-12% del escenario bajista, como ocurrió en julio), alcanzar un nivel cercano al 25% sería un objetivo realista en un escenario positivo, siempre que los datos mejoren conforme a lo previsto. Esto supondría una rentabilidad de entre 19% y 22% para julio de 2027", plantea en un informe.

En cambio, de acuerdo con el banco de inversión estadounidense, si el mercado pasara a asignar una probabilidad del 70% al escenario bajista, se producirían caídas de entre 6% y 12% en los títulos de deuda argentina en dólares. Considera que la relación riesgo-rentabilidad es más atractiva en los bonos del tramo largo de la curva de vencimiento. En ese sentido, destaca al bono Global que vence en 2041 (GD41).

La entidad presenta un marco de valuación que utiliza las curvas actuales y proyectadas de CDS (Credit Default Swap, producto financiero derivado que funciona de manera similar a un seguro contra el riesgo de impago de una deuda) para valuar los bonos sobre una base comparable e incorporar, además, tasas de recupero específicas (recovery rates).

Plantea tres escenarios posibles hacia diciembre de 2027:

Continuidad de políticas: CDS a 5 años de 400 puntos básicos

CDS a 5 años de 400 puntos básicos Escenario intermedio: CDS a 5 años de 3.330 puntos básicos, con una probabilidad de default del 42% a un año

CDS a 5 años de 3.330 puntos básicos, con una probabilidad de default del 42% a un año Default: precio de recupero de u$s30

"Agrupando estos escenarios en dos grandes categorías, un escenario alcista, correspondiente a la continuidad de las políticas actuales, y uno bajista, compuesto por dos tercios del escenario intermedio y un tercio del escenario de default, los precios actuales de los bonos implican una probabilidad de entre el 41% y el 52% de que se materialice el escenario bajista", detalla el banco de inversión estadounidense, en línea similar con los cálculos de los brókers y consultoras financieras locales.