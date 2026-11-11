Caputo inyecta pesos en un mercado que no apuesta más allá de las elecciones

El vencimiento era por $10,6 billones, de los que se renovó un 84%, en un mercado con señales de tensión por liquidez. Nadie quiso bonos post elección

La última licitación del Tesoro dejó entrever una necesidad de mayor liquidez en el mercado, dado que Toto Caputo no renovó el total de los vencimientos de deuda y expandió unos $1,7 billón.

Esto podría deberse, en parte, a una cuestión estacional de mayor demanda de pesos por parte de las empresas hacia fin de año -se acumulan obligaciones financieras, impositivas y el pago del aguinaldo-, pero también es un síntoma de que el Gobierno podría estar intentando sacar presión a las tasas de interés, que en los últimos meses mostraron tendencia a la suba.

Vencían $8,6 billones, sin contar la liquidación de los bonos Boncer TX26 y TX28. En la información oficial -que no tiene en cuenta esos pagos- el "rollover" fue de 103,7%. Pero si se contabilizan estos bonos, entonces el total de los vencimientos asciende a $10,6 billones, de los cuales sólo se renovó el 84% de los vencimientos.

La licitación ocurría en un momento particularmente sensible del mercado, por la disparada del riesgo país en los días previos -se aproximó a 1.000 puntos la semana pasada-. También había síntomas de problemas de liquidez de cortísimo plazo, como lo indica el 28% de la caución.

Esto lleva a que los operadores estén hablando sobre un cambio de estrategia de la Secretaría de Finanzas, ahora con foco en impedir una volatilidad de tasas de interés.

De todas maneras, Caputo sigue siendo objeto de críticas por la política monetaria restrictiva, a la que los economistas señalan como responsable del enfriamiento de la economía, por el encarecimiento del crédito bancario al sector productivo.

Todo al corto plazo y nada post elecciones: la tendencia del mercado

El otro dato relevante es la casi nula demanda que tuvo el único título del "menú" con vencimiento posterior a la elección presidencial del año próximo. Se trata del bono dual -que ofrece el mejor rendimiento entre la tasa Tirea y la indexación por CER-, más un premio.

Ese título garantiza cobertura ante la inflación, y solamente captó $400.000 millones, un 0,4% del monto total adjudicado por el Tesoro. Es un contraste notorio con lo ocurrido dos semanas antes, cuando los inversores habían tomado $4 billones por un bono con vencimiento en 2028. Era el 30% del total adjudicado.

Ahora, en cambio, todo se concentró en vencimientos de corto plazo y con tasa fija, como la Lecap que paga en enero próximo, y la Boncap con vencimiento en septiembre 2027. Esta última pagó una tasa efectiva mensual de 2,23%, equivalente a un retorno efectivo anual de 30,3%.

El premio para quienes tomaron esos bonos llegó a 100 puntos básicos -un 1% nominal anual-.

En cuanto al bono ajustable en dólares, tuvo una demanda modesta de $1,18 billón, menos de la mitad de lo que se había demandado en la licitación previa.

Los analistas ven en estos movimientos un reflejo del mercado más cauteloso, que empieza a incorporar el riesgo político en sus decisiones. El hecho de que no haya interés por los bonos que devuelven el capital luego de la elección refleja una conducta defensiva por parte de los inversores, que en la primera parte del año se habían concentrado en los bonos de muy corto plazo y que estaban pidiendo una tasa muy alta para aceptar el riesgo político de un vencimiento que, eventualmente, podría pagar otro gobierno.

Esa política le había valido críticas a la Secretaría de Finanzas, por el costo relativamente elevado de tomar liquidez de la plaza, para que pocas semanas después se volviera a facilitar una expansión monetaria.

Chau al bono en dólares

Finalmente, esta licitación confirmó lo que el mercado ya venía sospechando desde hace meses: no hay condiciones para que vuelva a ofrecerse un título nominado en dólares. El Tesoro, tras las exitosas colocaciones de una serie 2027 y otra 2028 -ambas por un monto de u$s2.000 millones- tuvieron que suspender la tercera, que devuelve el capital en 2029.

Esto ocurrió tras la suba de tasas en el mercado global, y su correlato de aumento del riesgo país argentino. Esto llevó a un fuerte diferencial de tasa entre los títulos que vencen después de la elección -con una tasa de rentabilidad en torno a 12%- y el que paga el año próximo, que rinde 3% -es decir, mantiene un precio de mercado mucho más alto-.

En un inicio, se había planteado el interrogante de si la decisión de Caputo obedecía a una volatilidad de corto plazo o si sería la nueva tónica de la política financiera. Pero ahora, con el contagio de Brasil en el mercado cambiario local y con un clima político más enrarecido, todo apunta a que la herramienta de un bono dolarizado para inversores locales deberá quedar congelada.

Esto, paradójicamente, ocurre en un momento en el que la liquidez del sistema bancario en dólares está muy alta, con depósitos en moneda extranjera en torno de u$s43.000 millones, de los cuales el propio Banco Central observó que más de u$s7.000 millones están ociosos.