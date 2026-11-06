El riesgo país volvió a subir y se acercó a los 940 puntos, nuevo máximo en más de un año

Los bonos comenzaron la jornada con mejoras, pero se dieron vuelta por la tarde y operan nuevamente con caídas en el cierre de la semana

El riesgo país cierra la semana en alza y se ubica por encima de los 930 puntos básicos, lo que significa un nuevo máximo desde el 24 de octubre del 2025.

Si bien los bonos habían arrancado la rueda de este viernes con mejoras de hasta 0,9%, tanto Globales como Bonares caen por la tarde un 0,3% en promedio.

De esta manera, el riesgo país vuelve a subir un 1,4% hasta los 938 puntos básicos. Más temprano, incluso había perforado los 900 puntos.

Por qué subió el riesgo país y qué preocupa al mercado

La escalada del riesgo país durante las últimas jornadas respondió, principalmente, a la salida de inversores de los activos argentinos. Entre los factores que explican ese comportamiento aparecen:

Las dudas sobre la continuidad del programa económico después de 2027 y la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales

y la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales Acontecimientos políticos internacionales: la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en Brasil y el avance demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos modificaron las expectativas sobre el escenario político regional

El deterioro de los mercados internacionales por la preocupación sobre las perspectivas de inversión en inteligencia artificial y el futuro de las empresas vinculadas con esa industria

En la rueda del jueves, el Dow Jones cayó 3,44%, el S&P 500 retrocedió 4,35% y el Nasdaq perdió 5,52%. La búsqueda de activos considerados más seguros también impulsó una mayor demanda de bonos del Tesoro estadounidense, en un movimiento que afectó a los títulos de países emergentes.

A nivel local, otro elemento que siguió de cerca el mercado fue el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central correspondiente a octubre. Los analistas elevaron al 1,8% su pronóstico de inflación para ese mes y redujeron de 1,5% a 0,7% la estimación de crecimiento del PBI para 2026. Además, proyectaron un dólar mayorista de $1.590 para diciembre.

¿Hasta dónde puede llegar el riesgo país en 2027?

La evolución del indicador durante los próximos meses dependerá de la combinación de factores internacionales y, especialmente, de las expectativas electorales. En el mercado advierten que la incertidumbre sobre el resultado de 2027 podría mantener elevada la volatilidad de los bonos argentinos.

Una referencia reciente es lo ocurrido en 2025, cuando el riesgo país se acercó a los 1.500 puntos básicos durante la etapa de mayor tensión política previa a las elecciones legislativas nacionales.

De cara a los próximos comicios presidenciales, algunos operadores consideran que el indicador podría alcanzar nuevamente esa zona si los inversores comienzan a descontar un escenario que ponga en duda la continuidad de la orientación económica del Gobierno.

Tomás Sisto Bourel, analista de research y estrategia de Fortress Capital, señaló que la dinámica de los activos argentinos durante lo que resta de 2026 dependerá en buena medida del contexto internacional.

Según explicó, si continúa la liquidación global de activos, Argentina podría mostrar un desempeño relativo desfavorable por su elevada sensibilidad a los movimientos externos. En cambio, una estabilización de los mercados internacionales podría habilitar un rebote de los bonos desde los niveles actuales.

El analista considera que, con el riesgo país cerca de los 1.000 puntos, la relación entre riesgo y potencial rendimiento de los bonos argentinos en dólares comienza a resultar más atractiva. Sin embargo, advirtió que el panorama para 2027 presenta mayores interrogantes.

Si el mercado empieza a anticipar un resultado electoral que genere dudas sobre la continuidad de una agenda económica favorable a las inversiones, el riesgo país podría volver a superar los 1.500 puntos básicos.

Cómo puede impactar la suba del riesgo país en el dólar

La evolución del riesgo país también tiene consecuencias sobre el financiamiento de empresas y provincias y, de manera indirecta, sobre el mercado cambiario.

Aunque el indicador mide el riesgo de la deuda soberana, sus movimientos influyen en las tasas que deben pagar las compañías y los gobiernos provinciales para conseguir financiamiento. Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre Argentina, los inversores suelen exigir mayores rendimientos para comprar sus obligaciones negociables y títulos de deuda.

Esto puede demorar o encarecer nuevas colocaciones de deuda en dólares. El efecto también alcanza al mercado cambiario: los fondos obtenidos mediante esas emisiones ingresan gradualmente a la plaza local y representan una fuente adicional de oferta de divisas.

Desde octubre de 2025, empresas y provincias emitieron más de u$s22.000 millones en títulos de deuda, tanto en el exterior como en el mercado local. Esos ingresos contribuyeron a ampliar la oferta de dólares y facilitaron las compras de reservas del Banco Central.

Una desaceleración de las emisiones podría reducir ese flujo de divisas y sumar presión sobre el tipo de cambio, en un momento en que el BCRA busca sostener la acumulación de reservas.

Por ahora, el mercado cambiario mantiene cierta estabilidad. El dólar mayorista operó el jueves a $1.545, mientras que el Banco Central compró u$s42 millones. Sin embargo, las adquisiciones acumuladas durante noviembre apenas alcanzaban los u$s51 millones, en un escenario de mayor volatilidad financiera.

La evolución de los bonos y del riesgo país será, por lo tanto, una de las variables que seguirán de cerca los inversores, tanto por su impacto sobre el costo de financiamiento argentino como por sus posibles consecuencias sobre el ingreso de dólares y la estabilidad cambiaria.