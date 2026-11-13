Wall Street anticipa balances flojos para bancos argentinos y recomienda una sola acción

Banco Macro se destaca como la opción preferida por los analistas debido a su sólida posición de capital y menores riesgos de cartera, mientras que Galicia, BBVA y Supervielle enfrentan mayores dudas.

La presión sobre los ingresos, el debilitamiento del consumo y la menor rentabilidad de las carteras de títulos públicos generan un escenario de cautela, marcando una etapa de transición para el sector.

Wall Street anticipa un trimestre complejo para los bancos argentinos por la caída en márgenes financieros y rentabilidad, con proyecciones de ganancias menores a las esperadas por el consenso general.

La temporada de balances de los bancos llega con presión sobre las ganancias, valuaciones deprimidas y diferencias entre los analistas de Wall Street. Citi Research espera que Banco Macro, Supervielle, BBVA Argentina y Banco Hipotecario ganen menos de lo que prevé el consenso de Bloomberg en el tercer trimestre de 2026. Goldman Sachs, por su parte, proyecta una caída trimestral de las ganancias en los tres bancos argentinos que analiza y recortó sus precios objetivo para los papeles de esas entidades.

En ese escenario, la de Banco Macro es la única acción que ambos gigantes recomiendan comprar entre las tres que cubren en común. Citi también recomienda Galicia, pero para Goldman su posición es "neutral", mientras que en BBVA Citi mantiene una postura neutral y Goldman recomienda vender.

En su último informe sobre los bancos argentinos, los analistas de Citi Research proyectan que los cinco bancos que sigue sumarán $630.718 millones de ganancia en la temporada de balances, eso es 4,9% por debajo de los $663.045 millones del consenso que recoge el informe. Macro concentra la mayor brecha en pesos, de $31.010 millones. Galicia es la excepción, con $272.527 millones de ganancia estimada, 5% por encima de lo previsto por el mercado.

El analista financiero Pablo das Neves, en charla con iProfesional, sitúa el inicio de la temporada de balances el 13 de noviembre y espera un "trimestre de transición". Según su evaluación, la mora parece haberse estabilizado, mientras que "la principal debilidad es la tenencia de títulos públicos castigados".

Por su parte, Goldman Sachs Global Investment Research proyecta una baja real trimestral de 19% en la ganancia recurrente de Macro y de 15% en la de Galicia, y una caída de 27% en la ganancia neta reportada de BBVA. La firma espera menores márgenes financieros y un aporte más bajo de los ingresos de mercado tras el fuerte segundo trimestre.

Por qué se achica el margen de los bancos

Citi señala que el rendimiento de los activos baja más rápido que el costo de fondeo, que tiene menos margen para ajustarse. Si las nuevas colocaciones rinden menos y la demanda de crédito es débil, resulta más difícil compensar la caída del margen con un mayor volumen de préstamos. En Galicia, ambos bancos apuntan además al mayor peso de las líneas en dólares de menor rendimiento entre las nuevas colocaciones.

En el trimestre anterior, Macro y Galicia habían contado con un mayor aporte de sus carteras de títulos. Goldman espera que ese ingreso se reduzca en los dos casos. Das Neves pone el foco en otro dato del balance, el resultado por tenencia de los bonos que siguen en cartera. La evolución de sus precios puede incidir en la utilidad del trimestre junto con lo que ocurra con los intereses y las previsiones por incobrabilidad.

Goldman proyecta que el margen neto de interés baje del 17,6% al 16,3% en Macro, del 14,3% al 13,2% en Galicia y del 14,4% al 13% en BBVA. El ingreso neto por intereses retrocedería entre 5% y 7% trimestral en términos reales. La menor pérdida por exposición monetaria y la baja del costo del riesgo crediticio compensarían solo una parte.

Citi destaca una menor formación de mora en Supervielle frente a varios pares y una mejora en la cartera minorista de Macro. No obstante, considera prematuro "extrapolar esas señales mientras el consumo siga débil". Goldman proyecta una baja trimestral de la mora en los tres bancos que cubre. Galicia seguiría con el índice más alto del grupo, de 9,6%, frente al 6,1% de Macro y al 5,9% de BBVA.

Macro, la única recomendación que comparten Citi y Goldman

Citi espera que Macro gane $188.511 millones frente a los $219.521 millones del consenso. Goldman proyecta que conserve el ROE más alto de los tres bancos que sigue, con 11,2%, frente al 9,4% de Galicia y al 8,8% de BBVA. Para Macro prevé una cartera de préstamos prácticamente estable, un ingreso neto por intereses 6% menor y una baja de 9% en los ingresos de mercado respecto del trimestre anterior.

La posición de capital explica parte de la coincidencia: Citi cree que le permite a Macro ampliar el crédito si repunta la demanda, mientras Goldman ve menores riesgos de calidad de cartera y proyecta un coeficiente de capital de nivel 1 de 28,4%, el más alto entre los tres que cubre.

Citi mantuvo su objetivo de $15.500 para la acción local, frente a los $9.680 del 6 de noviembre, con un potencial de 60,1% en pesos. Goldman recortó de u$s110 a u$s95 su objetivo para el ADR, una baja de 14% que deja un potencial de 65% según su referencia. Ambos objetivos tienen un horizonte de doce meses. Para Das Neves, Macro es su primera opción entre los bancos argentinos, "con un upside en escenario bull que puede llegar al 41%".

La valuación de Citi para Macro justifica un múltiplo de 1,4 veces el valor libro y supone una rentabilidad sostenible sobre el patrimonio cercana al 17%. La diferencia frente al 11,2% que Goldman proyecta para el trimestre muestra la recuperación de rentabilidad que contempla el escenario de largo plazo de Citi.

Galicia, la acción que divide a Wall Street

Citi y Goldman esperan una baja trimestral de la ganancia de Galicia y un ROE cercano al 9%. Citi contempla un crecimiento real del crédito de entre 2% y 3%, mientras que Goldman proyecta una contracción real de 2% en los préstamos consolidados, con caídas de 5% en consumo en Banco Galicia y de 3% en la cartera de Naranja.

Citi proyecta que las previsiones por incobrabilidad aumenten 16% frente al segundo trimestre y que la ganancia recurrente baje 9%. Goldman prevé una caída real de 8% en las previsiones, junto con un retroceso de 33% en los ingresos de mercado. En su modelo, ese menor aporte pesa sobre la ganancia pese a la mejora del costo del riesgo.

Citi mantiene la compra y un objetivo de $9.000 para la acción local, con una suba implícita de 83,7% en pesos. Su modelo supone un ROE sostenible de 17,3% y destaca la capacidad del grupo para aprovechar una recuperación económica. Goldman pondera el riesgo de calidad de cartera a corto plazo, mantiene la calificación neutral y redujo de u$s50 a u$s43 el objetivo para el ADR, con un potencial de 44% según su referencia. "Galicia también tiene buen potencial, sumado a una posición dominante", señaló Das Neves.

Qué ven los analistas en BBVA, Supervielle e Hipotecario

Para BBVA Argentina, Citi calcula una ganancia de $124.490 millones, 6% por debajo del consenso. Mantiene su recomendación neutral y un objetivo de $9.000 para la acción local, 53,1% por encima de su referencia. La firma reconoce una posición sólida en el negocio comercial, aunque advierte que el capital y la cobertura de los créditos en mora pueden llevar al banco a ser más prudente al prestar.

Goldman mantiene recomendación de venta para BBVA y recortó de u$s13 a u$s11,50 el objetivo para el ADR, cerca de la cotización de referencia. Su argumento central es que la entidad tiene el menor coeficiente de capital entre los bancos que sigue. También proyecta que el ROE baje de 12,1% a 8,8%, el menor de los tres en el trimestre.

Citi estima que Supervielle ganará $28.309 millones, 15% por debajo del consenso, la mayor brecha porcentual de la muestra. Para Hipotecario proyecta $16.881 millones, cerca de 6% por debajo del consenso. Mantiene ambas en neutral, con objetivos de $3.250 y $385, respectivamente. Citi clasifica las cinco acciones que analiza como de alto riesgo y calcula sus subas implícitas en pesos, sin dividendos. Das Neves señaló que "Supervielle tiene mayor convexidad" y que a la vez es "la de mayor fragilidad".

El descuento regional y la prueba de los balances

Goldman recortó sus previsiones de ganancia nominal para 2026 en 7% para Macro y en 18% para Galicia y BBVA. También elevó de 17,2% a 18,5% el costo de capital para los tres, lo que reduce el valor presente de los dividendos proyectados y explica parte de la baja de los precios objetivo.

Según Goldman, Macro cotiza a 5,4 veces la ganancia estimada para 2027, BBVA a 5,2 veces y Galicia a 4,7 veces, frente a una mediana regional de 7,7 veces. Los tres operan cerca de 0,7 veces el valor libro proyectado para 2026, frente a 1,5 veces en la muestra regional. Goldman atribuye parte del descuento a la menor rentabilidad esperada y al deterioro del escenario macro argentino, mientras Das Neves observa que varios bancos argentinos cotizan con "un p/bv proyectado a 2027 menor a 1" y señala "un descuento del 50%" frente a bancos de la región, entre ellos los brasileños.

El comentario de Citi anticipa presión trimestral sobre las ganancias de Macro, BBVA y Supervielle, aunque sus cuadros de resultado recurrente muestran subas de 18%, 7% y 120%, respectivamente. El informe no concilia esa diferencia.

"Es importante en estos balances revisar los write off, los re defaults de refinanciaciones", señaló Das Neves. El experto se refiere a los castigos de créditos incobrables y a los préstamos refinanciados que vuelven a caer en mora. Para elegir entre las acciones, el analista también propone revisar los resultados por tenencia de títulos y la política de dividendos y recompras.