Vacaciones 2027: cuánto cuesta comer, comprar y salir en Argentina y Brasil

Luego de la abrupta devaluación del Real, los precios de los diferentes bienes y servicios en Brasil se abarataron para el turista argentino

Las vacaciones no se terminan de pagar cuando se abona el hotel o los pasajes. Una parte importante del presupuesto aparece después, durante la estadía: las compras en el supermercado, las comidas en restaurantes, las bebidas en la playa, los helados, las excursiones, la ropa y los productos que se llevan de regreso a casa.

De cara al verano 2027, la comparación entre Argentina y Brasil vuelve a cobrar protagonismo, ya que la reciente depreciación del real frente al dólar abrió una oportunidad para los turistas argentinos, que ahora necesitan menos pesos para afrontar determinados consumos en el país vecino.

Un relevamiento internacional actualizado al 9 de noviembre encontró que Brasil es más barato en 22 de los 29 productos y servicios comparados. La diferencia promedio de precios favorece al país vecino en un 24%, aunque el resultado cambia según el rubro y el lugar donde se realiza cada compra. La comparación incluye alimentos, bebidas, restaurantes, transporte, artículos de playa, farmacia y compras personales. A continuación, un recorrido por los gastos que suelen aparecer durante las vacaciones.

Supermercados: cuánto cuesta llenar el changuito

Uno de los primeros gastos de quienes alquilan departamentos o casas durante las vacaciones es la compra de alimentos y bebidas. Desayunos, almuerzos, cenas y provisiones para llevar a la playa pueden representar una parte considerable del presupuesto familiar.

En Brasil, algunos precios de referencia relevados para noviembre muestran que un litro de leche cuesta alrededor de $1.460, un kilo de arroz $1.800, una botella de agua de 1,5 litros $1.010 y una gaseosa de dos litros $2.780. También se encuentran latas de cerveza de 350 centímetros cúbicos desde $890, un kilo de bananas a $1.280, pan lactal de 450 gramos a $1.950 y un kilo de pollo entero a $2.500.

En Argentina, los valores de referencia de supermercados relevados el 11 de noviembre ubican la leche entre $1.785 y $1.890 por litro, el arroz desde $1.489, los fideos desde $1.500 y el agua mineral desde aproximadamente $1.290. Obviamente la comparación no es idéntica para todas las marcas y presentaciones, pero permite observar que Brasil tiene ventajas en determinados productos, especialmente bebidas y algunos alimentos.

Un antecedente concreto es un relevamiento realizado en octubre sobre cinco productos de consumo habitual: leche, pan de molde, Coca-Cola Zero, arroz y fideos. La compra totalizaba $20.902 en Argentina y $13.834 en Brasil. La diferencia era de $7.068, equivalente a un ahorro del 33,8% en el supermercado brasileño.

Restaurantes: cuánto cuesta almorzar o cenar

Comer afuera es otro de los rubros que más inciden en el presupuesto de las vacaciones. En Brasil, una comida en un restaurante económico puede encontrarse alrededor de $9.730. En establecimientos turísticos, un plato principal puede ubicarse entre $11.120 y $38.920, en tanto que una cena para dos personas en un restaurante de categoría media ronda los $46.400.

En Argentina, los relevamientos comparativos ubican una comida en un restaurante de zona turística entre $28.000 y $45.000 por persona. La diferencia depende de la ciudad, la categoría del establecimiento y la ubicación. También hay diferencias en las bebidas, pues en Brasil, una cerveza nacional tirada de medio litro cuesta entre $2.220 y $5.000, mientras que en Argentina se encuentra en un rango aproximado de $4.500 a $9.000. En cuanto al café espresso brasileño, este se consigue entre $1.390 y $2.780, mientras que en Argentina el rango relevado va de $2.500 a $4.500.

En este contexto, el vino constituye una de las excepciones más claras, pues en los restaurantes brasileños una botella puede costar entre $22.240 y $41.700, mientras que en Argentina los valores de referencia para un vino de la casa se ubican entre $8.000 y $12.000.

Playa: cerveza, choclo, agua y otros gastos

Los pequeños consumos cotidianos también suman. Una familia que pasa varias horas en la playa puede gastar bastante dinero en bebidas, helados, comidas rápidas y productos que compra a los vendedores ambulantes, más allá del costo de alquilar una sombrilla con dos reposeras, cuyo costo es sustancialmente menor en las playas del vecino país. En Brasil, un choclo vendido en la playa cuesta alrededor de $2.780, una cerveza tirada puede costar también unos $2.780, mientras que una botella de agua de 1,5 litros puede conseguirse en supermercados por aproximadamente $1.010, aunque hay que tener en cuenta que los precios de los vendedores ambulantes y los puestos ubicados sobre la arena pueden ser sensiblemente superiores a los de los supermercados.

En Argentina, el gasto también depende mucho del balneario y de si se consume en un parador, un restaurante o un comercio fuera de la playa, pero tomando en cuenta los valores vigentes en la temporada anterior, se deduce fácilmente que superarán ampliamente estos precios.

Farmacias, protector solar y productos de uso personal

Otro rubro que merece atención es el de los artículos que suelen comprarse antes o durante las vacaciones, pues en Brasil, un protector solar FPS 50 tiene valores de referencia de $5.560 a $13.900, un repelente de mosquitos se ubica entre $4.730 y $11.120, mientras que un analgésico de venta libre puede encontrarse entre $2.220 y $4.170. Aquí también la comparación internacional detectó diferencias importantes frente a Argentina, pues un protector solar aparece un 67% más barato en Brasil y los analgésicos, alrededor de un 50%.

Ropa, calzado y compras en shoppings

Las compras personales también forman parte del presupuesto de muchos argentinos que viajan a Brasil, En tasl sentido, en los centros comerciales brasileños se relevaron remeras estampadas entre $5.560 y $13.900, mientras que las ojotas Havaianas tienen referencias desde $9.730. Una comparación realizada en comercios de ambos países encontró remeras en Brasil entre $10.000 y $15.000 y ojotas de marca por aproximadamente $15.000, frente a unos $39.000 en Argentina.

En productos específicos, las brechas son todavía mayores, ya que las cápsulas de café, por ejemplo, se conseguían por $5.700 en Brasil y $19.000 en Argentina.

Excursiones, transporte y otros gastos

El presupuesto vacacional no se limita a comer y comprar. También hay que considerar los traslados y las actividades recreativas. Al respecto, en Brasil, un viaje sencillo en transporte público puede costar entre $1.250 y $1.950, mientras que un traslado de unos cinco kilómetros mediante aplicaciones puede ubicarse entre $5.000 y $7.800, mientras que las excursiones grupales de medio día tienen referencias de $33.360 a $69.500 y las de jornada completa, de $27.800 a $97.300. Mientras tanto, en Argentina, los valores de referencia para una excursión grupal de medio día se ubican entre $40.000 y $80.000, mientras que las de jornada completa pueden costar entre $120.000 y $170.000.

¿Dónde conviene gastar durante las vacaciones?

La comparación de precios muestra que Brasil ofrece oportunidades concretas para quienes buscan reducir los gastos cotidianos durante el verano. Supermercados, bebidas, restaurantes, farmacia, ropa y determinados productos de consumo personal aparecen entre los rubros con diferencias favorables al país vecino.

Sin embargo, no todos los gastos son más baratos. El vino argentino, algunos servicios y determinados consumos pueden resultar más convenientes en el mercado local.

Además, hay que separar el costo de los consumos diarios del presupuesto total del viaje. Los pasajes y el alojamiento pueden tener un peso decisivo y no necesariamente acompañan la depreciación del real. Por eso, para calcular cuánto cuesta realmente vacacionar, no alcanza con comparar el precio del hotel o del pasaje. El changuito del supermercado, las comidas afuera, las compras en el shopping y los pequeños gastos de cada jornada pueden terminar inclinando la balanza.

Debe tenerse en cuenta que para convertir los precios brasileños se tomó como referencia un real equivalente a $278, aproximadamente el valor de mercado del 11 de noviembre de 2026. Los importes están redondeados. La cotización efectiva puede variar según el medio de pago, la tarjeta o la casa de cambio utilizada.