Nvidia cayó hasta 10% y expertos ven una oportunidad para invertir en su CEDEAR

La tecnológica cayó 10% tras la renuncia de su CEO, pero los múltiplos de valuación llegaron a mínimos que no se veían desde 2019

Las acciones de Nvidia (NVDA) llegaron a caer un 10% en Wall Street y operaban en torno a los u$s158, luego de conocerse la renuncia de su CEO y cofundador. La salida del ejecutivo, tras la difusión de un segundo affair, esta vez con una empleada de la propia compañía, provocó una reacción negativa en el mercado y volvió a poner bajo análisis la evolución bursátil de una de las principales empresas del ecosistema de inteligencia artificial.

Sin embargo, el retroceso también modificó los indicadores de valuación de la tecnológica y abrió un interrogante entre los inversores: ¿la caída representa una oportunidad para comprar acciones de Nvidia?

Desde IOL, el estratega de inversión Mauricio Villacorta consideró que la noticia tiene un impacto lógico en el corto plazo por la relevancia histórica del ejecutivo, pero sostuvo que los fundamentos del negocio no cambiaron.

El análisis de la firma destaca que la corrección llevó los múltiplos de Nvidia a niveles que no se observaban desde hace varios años. En ese contexto, considera que los precios actuales pueden representar un punto de entrada atractivo para los inversores con perfiles agresivos.

Por qué la caída de Nvidia llevó su valuación a mínimos históricos

Uno de los principales argumentos del informe de IOL está relacionado con la valuación de la compañía después del retroceso de sus acciones.

Según Villacorta, Nvidia cotiza actualmente en torno a 22 veces sus ganancias pasadas, de acuerdo con el indicador Trailing P/E ajustado, y apenas 13 veces sus ganancias futuras proyectadas, según el Forward P/E. Estos niveles ubican al ratio precio-beneficio (P/E) de la compañía en mínimos desde 2019.

Para el especialista, resulta llamativo que una empresa que ocupa un lugar central en el ecosistema de inteligencia artificial, tanto por la provisión de chips como por su participación en el financiamiento del sector, presente múltiplos de valuación de ese nivel.

La compresión de estos indicadores se produjo en medio de la incertidumbre generada por la renuncia del CEO y cofundador. No obstante, desde IOL consideran que el movimiento bursátil no refleja un cambio en los fundamentos económicos del negocio.

Qué esperan los analistas de los próximos resultados de Nvidia

Otro de los factores que contempla el análisis es la próxima presentación de resultados financieros de la compañía, prevista para la semana siguiente.

El escenario base de IOL es que Nvidia informe cifras sólidas, por encima de la guía de la propia empresa y de las expectativas del mercado.

En particular, Villacorta espera que el balance confirme la fortaleza de la demanda de sus productos y el poder de fijación de precios de la compañía.

La presentación de resultados será un elemento relevante para determinar si el desempeño operativo puede acompañar las expectativas de los inversores y contribuir a una recuperación de la cotización.

Es momento de comprar acciones de Nvidia después de la caída

Desde IOL consideran que los precios actuales pueden representar una oportunidad de entrada para los inversores con perfiles agresivos.

La evaluación se sustenta en dos elementos: los múltiplos de valuación, que llegaron a mínimos desde 2019, y la expectativa de que Nvidia presente resultados superiores a las previsiones del mercado.

Según Villacorta, la combinación de un balance sólido y la asimilación del cambio en la conducción de la empresa podría funcionar como catalizador para establecer un piso en la cotización y retomar la recuperación de las acciones.

El especialista considera que los niveles actuales ofrecen un margen de seguridad por valuación poco habitual para Nvidia.

De todos modos, la perspectiva positiva está condicionada a que la compañía confirme la fortaleza de su negocio en los próximos resultados y a que el mercado logre procesar el cambio en su conducción.

Qué significa que Nvidia cotice a 13 veces sus ganancias futuras

Los indicadores de valuación utilizados por los analistas permiten comparar el precio de una acción con los resultados económicos que genera o se espera que genere una compañía. Uno de los más utilizados es el ratio precio-beneficio (P/E), que relaciona la cotización bursátil con las ganancias por acción.

En el caso de Nvidia, el informe de IOL distingue entre dos indicadores. El Trailing P/E ajustado toma como referencia las ganancias que la empresa obtuvo en períodos anteriores, mientras que el Forward P/E utiliza las estimaciones de beneficios futuros.

La diferencia entre ambos permite observar cómo el mercado está valuando actualmente a la compañía en relación con sus resultados históricos y las expectativas sobre su desempeño. En este caso, el múltiplo de 22 veces las ganancias pasadas y de 13 veces las proyectadas muestra que la cotización quedó relativamente más baja frente a los beneficios que se esperan para los próximos períodos.

Para Villacorta, que estos indicadores hayan llegado a niveles que no se observaban desde 2019 resulta particularmente relevante por la posición que Nvidia ocupa en el negocio de la inteligencia artificial. La compañía es uno de los proveedores centrales de la infraestructura tecnológica que requiere el desarrollo de esta industria.

La demanda de chips y el poder de fijación de precios, dos claves para el próximo balance

Más allá del cambio en la conducción, uno de los puntos que IOL considera determinantes para evaluar la evolución de Nvidia es la capacidad de la empresa para sostener el crecimiento de su negocio.

En ese sentido, el próximo informe de resultados permitirá observar si la demanda de sus productos continúa mostrando la fortaleza que espera el mercado. La evolución de las ventas y de los resultados financieros será importante para determinar si las perspectivas de crecimiento que justificaron su valuación siguen vigentes.

Otro aspecto destacado por Villacorta es el poder de fijación de precios de la compañía. Este concepto refiere a la capacidad de una empresa para sostener o modificar los precios de sus productos sin que eso implique necesariamente una pérdida significativa de demanda.

En una industria en la que los componentes tecnológicos son fundamentales para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial, la capacidad de Nvidia para mantener esa posición comercial constituye una variable relevante para sus perspectivas de negocio.

Por eso, el escenario base de IOL contempla que la compañía presente resultados por encima de su propia guía y de las estimaciones del mercado. Si ese pronóstico se confirma, podría contribuir a reducir las dudas que generó la caída de la acción y respaldar la visión de que el retroceso respondió principalmente a un episodio de incertidumbre sobre la conducción.

Por qué la caída de Nvidia no implica necesariamente un cambio en su negocio

El análisis de IOL plantea una diferencia entre el comportamiento bursátil de corto plazo y los fundamentos económicos de la compañía. La renuncia de un CEO con una trayectoria histórica dentro de la empresa puede generar incertidumbre y provocar decisiones de venta entre los inversores, incluso cuando no se hayan producido cambios inmediatos en la actividad comercial.

En ese sentido, la corrección de la acción no significa por sí sola que Nvidia haya perdido capacidad para generar ganancias, que se haya debilitado la demanda de sus productos o que sus perspectivas de crecimiento hayan cambiado.

Sin embargo, tampoco implica que la recuperación esté garantizada. El mercado deberá evaluar tanto los próximos resultados financieros como la manera en que la empresa atraviese el cambio en su conducción.

La posibilidad de que la cotización encuentre un piso dependerá, según el escenario planteado por IOL, de que se combinen dos factores: resultados operativos sólidos y una menor incertidumbre respecto del management.

Ese es el argumento detrás de la oportunidad que identifica la firma para los inversores con perfiles agresivos: aprovechar una cotización que presenta múltiplos de valuación históricamente bajos, bajo la expectativa de que el negocio mantenga sus fundamentos y que el mercado vuelva a concentrarse en sus perspectivas económicas.