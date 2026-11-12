Jensen Huang dejará de ser el CEO de NVIDIA luego de que se lo acusara de ser infiel con una supuesta espía china. Quién es la CEO interina.

La fabricante de chips Nvidia anunció hoy "una transición en su dirección ejecutiva" por la cual su CEO y director ejecutivo, Jensen Huang, dejará el cargo "con efecto inmediato". Tampoco seguirá siendo miembro del Consejo de Administración de la multinacional, en un claro intento de poner fin a la sangría de capital que enfrenta la firma desde que la semana pasada salió a la luz la relación del mencionado fundador y una supuesta espía china.

Según confirmó la compañía en un comunicado, Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, fue nombrada directora ejecutiva interina de la compañía que llegó a valer 5.700 millones de dólares cuando tocó su máximo de 243,37 dólares por acción el 6 de octubre de 2026. Al cierre de este artículo, la acción de la compañía de chips caía a menos de 154 dólares por unidad y tanto Apple como Microsoft superan a Nvidia en capitalización.

Kress continuará desempeñándose como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera mientras ejerce como directora ejecutiva interina, hasta que se nombre a un sucesor permanente. El Consejo inició un proceso de búsqueda para un director ejecutivo permanente, considerando tanto candidatos internos como externos.

"La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente; junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la base extraordinaria que Jensen ha forjado a lo largo de los últimos 33 años", afirmó Kress en la misiva. "Continuaremos impulsando la labor que ha convertido a NVIDIA en un referente en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se nos presentan. Nuestro enfoque sigue centrado en atender a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas."

A la vez, se designó a Harvey C. Jones como su primer presidente del Consejo.

Nvidia sigue en caída libre en Wall Street

Está claro que el objetivo de la decisión del Consejo de Administración de Nvidia es demostrar que las noticias sobre el exCEO no afectan al negocio de la compañía. De hecho, los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2027 se presentarán el martes 17 de noviembre, tal como estaba previsto desde antes de la salida de Huang.

Pero por el momento, la caída libre en el precio de la acción no se detiene. Analistas de Wall Street, de hecho, consideraron que Nvidia puede valer hasta 25% menos sin Huang al frente.

Luego de que Huang publicara una carta haciéndose responsable de sus acciones el domingo pasado, los títulos de Nvidia registraron una caída del 4,3% el lunes y del 5,5% el martes. Este miércoles la acción había logrado recuperarse un 2,9% durante la rueda regular, en línea con el rebote de Wall Street. Pero una vez que se conoció públicamente una segunda aventura extramatrimonial de Huang, esta vez con una empleada de Nvidia que tenía a su cargo, el efecto no se hizo esperar y terminó de sellar su salida.

Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, mencionó en un mensaje a este medio que la fuerte corrección que hoy atraviesa la acción de la firma norteamericana, operando en torno a los 158 dólares y con una caída intradiaria que llegó al 10%, es producto de la renuncia de su CEO y cofundador, tras tomar estado público un segundo affaire, en este caso con una empleada de la propia compañía. "Si bien la noticia genera un impacto lógico a corto plazo por la relevancia histórica del ejecutivo, consideramos que los fundamentos de fondo del negocio no cambiaron."

"Desde el punto de vista de la valuación, este retroceso deja a los indicadores en niveles que no se observaban en años", aseguró al analizar que la valuación actual queda en torno a 22x ganancias pasadas (Trailing P/E Ajustado) y apenas 13x ganancias futuras (Fwd P/E), y estos niveles ubican el ratio P/E de la compañía en mínimos desde 2019.

"La próxima semana la compañía tiene programada su presentación de resultados. Nuestro escenario base es que NVIDIA reportará números sólidos (por encima de la guía y de lo que espera el mercado) que ratifiquen la fortaleza de su demanda y poder de fijación de precios", aseguró Villacorta.

A la vez planteó que para perfiles agresivos, este nivel de precios puede significar un atractivo punto de entrada: "La combinación de una presentación de resultados robusta y la asimilación del "cambio de aire" en el management pueden ser los catalizadores necesarios para marcar un piso definitivo en estos niveles y retomar la recuperación en la cotización, aprovechando un punto de entrada con un margen de seguridad por valuación muy poco habitual para esta acción."

Escándalo y potencial divorcio

El escándalo en torno al exCEO de Nvidia inició la semana pasada cuando admitió tener una relación extramatrimonial con una ejecutiva tecnológica china, Alice Huang, fundadora de Megaspeed International, quien estaba sospechada de ser espía del gobierno de su país.

El Consejo de Administración de la compañía abrió una investigación formal sobre las acusaciones de que ella actuaba como espía del gobierno chino. Conocida también como Huang Le, esta experiodista se transformó en una intermediaria clave para el alquiler de chips avanzados de inteligencia artificial a las principales empresas tecnológicas de China.

No se trata de simplemente una confesión de partes. La ejecutiva había sido antes presentadora de televisión, hasta que consiguió un puesto ejecutivo en una compañía de centros de datos con sede en Singapur, que terminó convirtiéndose en uno de los clientes más importantes de Nvidia en el sudeste asiático.

Pero no fue siquiera la única aventura que propició el fin del liderazgo de Jensen Huang en Nvidia. El diario norteamericano, The New York Times, publicó que el ahora CEO había tenido también una segunda aventura con Kimberly Powell, una ejecutiva senior de Nvidia de la cual era jefe.

En otro frente, un potencial divorcio del fundador de Nvidia podría traer más dolores de cabeza a la compañía. Con un patrimonio calculado en u$s148.000 millones por el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el empresario podría afrontar una división de bienes que alcanzaría los 74.000 millones de dólares, de acuerdo con las normas que rigen en California.

El patrimonio del empresario no está completamente desvinculado del de su esposa, Lori Huang, con quien está casado desde hace cuatro décadas, desde antes de fundar la compañía de chips. Según trascendió, se conocieron en la Universidad Estatal de Oregon, donde Lori se graduó como ingeniera, siendo una de las tan solo tres alumnas de su camada. Se casaron en 1985 y tienen dos hijos en común, Madison y Spencer.

La documentación presentada por Nvidia en su informe anual de 2026 permite dimensionar que Lori figura junto a su esposo en la administración de varios fideicomisos que concentran activos y derechos vinculados a las acciones de la tecnológica. Además, la ingeniera y su esposo presiden la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, dedicada a la filantropía en educación, ciencia y tecnología.

Carta completa del fundador de Nvidia

El domingo pasado, en un intento por frenar el impacto de esta noticia sobre el negocio y las finanzas de Nvidia, la empresa publicó una carta del ahora exCEO, haciéndose cargo de la relación extramarital sostenida con su colega china. La misma decía:

"Les debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente.

A lo largo de mi vida, mi familia me ha brindado amor y apoyo. Ellos merecen mi honestidad y lealtad. En cambio, los decepcioné y dañé la vida que construimos juntos. Asumo toda la responsabilidad por mis actos y por el daño que causé, y acepto las críticas que esto conlleva.

A mi esposa y a mi familia: los amo. Sé que una disculpa no puede deshacer lo que he hecho. Espero que nuestra familia pueda sanar y que, con el tiempo, logre recuperar su confianza.

A mis colegas en NVIDIA —incluidos aquellos con quienes he trabajado durante décadas—, así como a nuestra junta directiva, nuestros socios y nuestros accionistas en todo el mundo: merecen algo mejor de mi parte. Liderar NVIDIA es el privilegio de mi vida. Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No he estado a la altura de esa responsabilidad. Estoy plenamente comprometido con NVIDIA y trabajaré para recuperar su confianza.

En cuanto a las preocupaciones sobre seguridad nacional planteadas en diversos informes, la Junta Directiva de NVIDIA ha iniciado una investigación independiente. Apoyo dicha investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido a proteger a NVIDIA y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense.

Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis decisiones; la responsabilidad es mía. Por favor, respeten su privacidad.

Jensen."

Se trata de una salida poco decorosa para el ejecutivo que muchos señalan como el artífice detrás de la industria entera de la inteligencia artifiical (IA) y una de las voces más escuchadas del sector.

De hecho, cuando en junio de este año predijo que la próxima compañía que llegaría a valer mil millones de dólares sería Marvell Technologies, por sus semiconductores fundamentales para la interconexión óptica y de redes, que sirven de nexo para los enormes clústeres de centros de datos dedicados a la IA, las acciones de la firma subieron 32,5%, la máxima ganancia intradía en 26 años.

Quién es la nueva directora ejecutiva interina de Nvidia

Colette Kress, directora ejecutiva inerina de Nvidia (imagen gentileza de Nvidia)

Colette Kress ocupó el puesto de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA desde su incorporación a la empresa en septiembre de 2013.

Kress dirigió antes el área financiera de la compañía y "desempeñó un papel fundamental en el crecimiento y la evolución de NVIDIA", según consignó la empresa en el comunicado.

Antes de unirse a NVIDIA, Kress trabajó durante casi 25 años en funciones financieras en empresas tecnológicas líderes. Ocupó durante tres años el cargo de vicepresidenta sénior y directora financiera en la división de Finanzas para Operaciones y Tecnología Empresarial de Cisco. Alli fue responsable de la estrategia financiera, la planificación, la elaboración de informes y el desarrollo de negocio para todos los segmentos de la empresa, así como para las áreas de ingeniería y operaciones.

Anteriormente, trabajó durante 13 años en Microsoft, donde se desempeñó durante cuatro años como directora financiera de la división de Servidores y Herramientas, y ocupó puestos de alta responsabilidad en las áreas de planificación corporativa y finanzas. Antes de eso, trabajó en Texas Instruments, donde desempeñó diversas funciones en el ámbito financiero.

Kress posee una licenciatura en Finanzas por la Universidad de Arizona y un máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Southern Methodist.

Por su parte, Harvey Jones es emprendedor tecnológico e inversor de capital riesgo, con 30 años de trayectoria. Previamente, se desempeñó como director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys.

"Colette ha contribuido a liderar NVIDIA durante un periodo de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, nuestros clientes, nuestras operaciones y nuestra situación financiera", afirmó Harvey Jones, ahora presidente del Consejo de Administración de NVIDIA. "Cuenta con el respaldo de un equipo directivo experimentado que ha sido clave en la ejecución de la estrategia de NVIDIA y en el avance de su hoja de ruta tecnológica. El Consejo tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo; esperamos que las operaciones de la empresa, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones."