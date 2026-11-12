Los alimentos que aumentaron más del 250% en diez meses y los que bajaron de precio

El acumulado del año muestra dentro de los productos que conforman la cansata familiar una fuerte dispersión que se sigue ampliando

La inflación acumulada del 26,3% entre enero y octubre dejó una fuerte dispersión en los precios de los alimentos y productos de consumo masivo. Mientras algunos artículos registraron aumentos muy superiores al promedio, otros tuvieron subas moderadas e incluso hubo productos que bajaron de precio en los últimos diez meses.

El dato de octubre del INDEC mostró una aceleración respecto del mes anterior: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,2%, frente al 1,9% de septiembre. Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una evolución muy dispar entre los productos que integran la canasta cotidiana de los hogares.

La comparación de precios promedio entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 permite identificar cuáles fueron los alimentos que más se encarecieron, qué pasó con las carnes y cuáles fueron los pocos artículos que terminaron el período con valores nominales inferiores.

Verduras: los aumentos más fuertes del 2026

Las verduras encabezaron el ranking de aumentos, ya que el zapallo anco registró una suba del 257,9% en diez meses: pasó de un precio promedio de $1.244,80 por kilo en diciembre de 2025 a $4.454,89 en octubre de 2026.

Por su parte, la cebolla también tuvo un salto pronunciado, del 234,1%, al pasar de $1.010,50 a $3.375,94 por kilo. En el caso de la papa, el incremento llegó al 194,1%, con un precio que avanzó de $930,50 a $2.737,14 y el tomate redondo completó el grupo de los productos con mayores aumentos, con una suba del 146,2%: pasó de $1.460 a $3.594,70 por kilo. La batata, por su parte, acumuló un incremento del 83,6%, hasta alcanzar los $3.072,60.

En todos estos casos, los aumentos superaron ampliamente la inflación general acumulada del período. La evolución de frutas y verduras, de todos modos, debe analizarse teniendo en cuenta su componente estacional, ya que las variaciones de oferta y disponibilidad pueden provocar movimientos de precios muy marcados entre distintas épocas del año.

Qué pasó con la carne y los alimentos de consumo diario

La evolución de los cortes vacunos fue bastante más moderada que la de las verduras y también quedó por debajo de la inflación acumulada, pues el asado aumentó 12,3% entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, con un precio promedio que pasó de $15.094,30 a $16.957,55 por kilo, en tanto que el cuadril subió 20,1%, hasta $21.298,27, mientras que la nalga avanzó 18,7%, a $21.831,87. La paleta tuvo un incremento del 20,3% y llegó a $17.156,95 por kilo. La carne picada común, en tanto, aumentó 25%, prácticamente en línea con el IPC acumulado, y alcanzó los $10.778,88.

Por su partet, el pollo entero registró una suba del 26,6%, hasta $4.734,15 por kilo, apenas por encima del aumento general de precios. El comportamiento de las carnes muestra así una diferencia importante entre los cortes vacunos relevados y otros productos de la canasta alimentaria.

Entre los lácteos, el queso sardo aumentó 31,4%, hasta $28.654,38 por kilo; el pategrás subió 29,9%, a $29.367,34, y el queso cremoso avanzó 26,8%, hasta $14.612,29. La leche fresca entera en sachet aumentó 28,6%, con un precio promedio de $2.078,53 por litro, mientras que la leche en polvo entera de 800 gramos subió 24,6%, hasta $14.355,17.

También hubo incrementos superiores al promedio en productos de consumo habitual. Las hamburguesas congeladas en envase de cuatro unidades aumentaron 41,5%, el filet de merluza fresco subió 39,8% y el aceite de girasol avanzó 33,2%. Las salchichas tipo viena en paquete de seis unidades registraron una variación del 32,2%, mientras que el azúcar aumentó 30,7%.

En el rubro de almacén, el café molido de 500 gramos subió 16,6%, los fideos secos tipo guisero de 500 gramos aumentaron 15,7%, el arroz blanco simple avanzó 17,4% y la harina de trigo 000 registró una variación similar. La yerba mate de medio kilo tuvo un incremento del 11,2%, hasta $2.719,88.

Limpieza y tocador: aumentos más moderados

Los artículos de limpieza e higiene personal mostraron, en general, incrementos más acotados que los alimentos que lideraron el ranking. El jabón en polvo para ropa de 800 gramos subió 28,8%, mientras que el detergente líquido de 750 centímetros cúbicos avanzó 22,4%. El jabón de tocador de 125 gramos aumentó 27,9% y el jabón en pan de 200 gramos registró una suba del 23,2%. En tanto, el champú de 400 centímetros cúbicos avanzó 25,3% y el desodorante de 150 centímetros cúbicos, 28,4%.

Entre los productos de higiene y cuidado personal, los pañales descartables en paquete de diez unidades tuvieron un aumento de 7,7%, uno de los más bajos de toda la canasta relevada. El algodón de 100 gramos subió 5,7%.

Los productos que menos aumentaron y los que bajaron

En el otro extremo del relevamiento aparecen artículos que tuvieron incrementos muy inferiores a la inflación acumulada. Los huevos aumentaron apenas 3,4% en diez meses, mientras que la manzana deliciosa subió 3%. El vino común avanzó 4,8%, la lechuga 6,3% y los pañales descartables 7,7%. También hubo productos que registraron bajas nominales. El limón tuvo la caída más pronunciada, con un retroceso del 55,1%: pasó de $4.066,60 por kilo en diciembre de 2025 a $1.826,57 en octubre de 2026.

La naranja bajó 6,3%, desde $1.241,70 hasta $1.164,05 por kilo. El pan de mesa de 390 gramos retrocedió 6,1% y la banana cayó 3,7%, con un precio promedio que pasó de $3.081,40 a $2.966,61.

Pero estas bajas no implican necesariamente una reducción permanente del costo de esos productos. En particular, las frutas y verduras están expuestas a factores estacionales, condiciones climáticas y cambios en la oferta que pueden modificar sus precios de un mes a otro.

Qué inflación se espera para noviembre según el REM y las consultoras

Tras una inflación en octubre del 2,2%, las perspectivas para noviembre anticipan que podría mantenerse cerca del 2% mensual, aunque con diferencias entre las proyecciones del Banco Central y las estimaciones privadas más recientes.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, publicado por el BCRA el 5 de noviembre, ubicó en 1,7% la inflación esperada para noviembre. El informe reunió las previsiones de 45 participantes: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. Para diciembre, la mediana de las estimaciones se ubicó en 1,8%.

Las proyecciones privadas relevadas por consultoras muestran, sin embargo, un escenario algo más elevado. Fernando Baer, economista jefe de Quantum, estimó que la inflación de noviembre podría ubicarse en 1,9%, mientras que Sebastián Menescaldi, de Eco Go, proyectó una variación cercana al 2%.

Entre los factores que podrían sostener la presión sobre los precios aparecen los alimentos, especialmente la carne, y los ajustes de tarifas y otros precios regulados. Eco Go calculó que los aumentos regulados ya anunciados aportarían alrededor de 0,42 puntos porcentuales al índice mensual. La consultora también advirtió sobre la incidencia que podría tener la suba de la carne en el período.

De esta manera, el escenario de noviembre combina una expectativa del REM algo inferior al 2% con estimaciones privadas que se acercan a ese nivel. La evolución de los alimentos será una de las variables centrales para determinar si el índice logra desacelerarse o si vuelve a mostrar una resistencia a perforar ese umbral.

La comparación de precios entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 deja una conclusión: aunque la inflación general acumulada fue del 26,3%, la experiencia de compra de los hogares estuvo marcada por aumentos muy diferentes según el producto. Mientras el zapallo, la cebolla y la papa multiplicaron sus precios, algunos cortes de carne, artículos de higiene y productos de almacén tuvieron incrementos más moderados. Y, en un grupo reducido de alimentos, los valores incluso retrocedieron en términos nominales.