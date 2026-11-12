El nuevo dato oficial de inflación del INDEC, del 2,2% para octubre, fue más alto a lo esperado y castigó a las colocaciones en pesos

Se espera inflación similar en meses próximos, con posible suba de tasas en pesos para atraer a los ahorristas.

Pese a ello, los plazos fijos superaron al dólar en rentabilidad durante octubre y el acumulado anual.

El nuevo dato de inflación que acaba de publicar el INDEC, que reveló que en octubre pasado fue de 2,2%, el número más alto desde abril, confirma que la tasa más alta ofrecida por los bancos para el plazo fijo tradicional vuelve a ser negativa, un duro golpe para el ahorrista. A pesar de ello, los economistas confían en que disminuirá ese nivel y que los depósitos en pesos tendrán más atractivo como inversión. Además, otro factor que contrarresta es que el precio del dólar se encuentra controlado, ya que avanza a un ritmo inferior al resto de las variables mencionadas.

Cabe recordar que, en días previos, diversos economistas del mercado esperaban un índice de precios al consumidor (IPC) en un rango entre 1,7% a 2,1% para el mes pasado.

Incluso, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado la semana pasada, que confecciona el Banco Central en base a una encuesta entre 45 expertos, había previsto 1,8% de inflación para octubre.

Es decir, en todos los casos, cifras inferiores a lo que terminó reflejando la medición oficial, y que supera de manera notoria al rendimiento mensual que brinda un plazo fijo tradicional.

Es que un depósito en pesos en un banco está pagando en los principales bancos líderes del sistema financiero entre 17% a 22% de tasa nominal anual (TNA), para las colocaciones minoristas realizadas a un período de 30 días, que es el tiempo mínimo requerido de encaje de los fondos para este instrumento.

De esta manera, la renta máxima que se puede intentar generar en un mes, que es 22% de TNA, representa a una renta mensual de 1,8%. Un porcentaje que termina siendo inferior al avance del índice de precios al consumidor (IPC) de octubre.

En tanto, si se consideran a los bancos más chicos del sistema, donde lo máximo que llegan a pagar es de 24% de TNA, se puede generar un máximo de 1,97% mensual.

En resumen, en todos los bancos los rendimientos de los plazos fijos quedaron por detrás a la inflación.

El dato positivo que incentiva al ahorrista se vincula a la comparación directa con el instrumento predilecto para el resguardo de los argentinos, que es el dólar.

Es que el precio del billete estadounidense minorista al público en Banco Nación avanzó 1,3% en octubre y en el corriente noviembre aumenta apenas 0,6%.

Por ende, en los últimos meses pasó a ser más negocio el plazo fijo tradicional que el dólar.

Incluso, la cotización del billete estadounidense acumula un incremento de apenas 6,1% en todo el 2026, mientras que los depósitos en pesos avanzan alrededor de 21,7% en el mismo período.

Plazo fijo y tasas para los próximos meses

Las expectativas del mercado son que la inflación se mantendrá en estos niveles cercanos al 2% en los próximos meses, mientras que la tasa en pesos podría tender a subir, según las fuentes consultadas, para tratar de generar un mayor atractivo a los ahorristas.

"En definitiva, sigue siendo muy difícil romper la barrera psicológica del 2% de inflación, llevamos casi 2 años en el mismo nivel y la gente empieza a internalizar esa cifra en sus decisiones, lo que le da inercia al proceso. Un mes ajustan los precios regulados, otro mes los estacionales, otro mes los alimentos, y sin un shock externo (como podría ser una baja fuerte del petróleo), parece difícil que el proceso no vaya a estirarse por algún tiempo más", resume Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad.

Por lo pronto, el último REM realizado por el Banco Central considera que en el corriente noviembre el índice de precios al consumidor alcanzaría el 1,7% en el mes.

"Para noviembre, las tarifas vuelven a empujar, la luz sube 3,57% en el AMBA y el gas 2,17% en promedio. Hay que mirar tres cosas, si las verduras se dan vuelta después de dos meses de fuertes subas, si la inflación núcleo se queda cerca de 1,5% y cuánto más traen las tarifas. Si la núcleo se mantiene baja, el 2,2% de octubre va a parecer más un golpe puntual que un cambio de tendencia", completa Aranguiz.

Al mismo tiempo, las tasas en pesos podrían llegar a mostrar una suba, para acercarse más a la inflación.

"Nosotros venimos creciendo en tasas en pesos ya que estamos pagando hace rato hasta 2% mensual, pero vemos que, de a poco, hay más bancos pagando esas tasas. Estos últimos días la caución estuvo activa, por lo que estamos atentos a ver qué pasa en los próximos días con las tasas pasivas, debido a que creo que algún recorrido para arriba pueden tener", resume Javier Dicristo, gerente Financiero de Banco Meridian, a iProfesional.

Al respecto, Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum, suma que la tasa de referencia para grandes depósitos (TAMAR), ya está rindiendo 2,1% de tasa efectiva mensual (TEM), que "es superior a la expectativa de inflación para noviembre".

En ello, Aranguiz suma: "Para noviembre, la cuenta cambia. Si se cumple el 1,7% que espera el REM del BCRA, el plazo fijo quedaría prácticamente empatado con la inflación. Las letras del Tesoro a tasa fija más cortas rinden entre 1,95% y 2,06% por mes, menos que el 2,2% de octubre, pero más que el 1,7% esperado, dando una tasa real levemente positiva".

Asimismo, menciona que los bonos que ajustan por TAMAR cuentan "algo parecido", ya que los que vencen en 2026 y 2027 rinden en línea con las letras, entre 1,95% y 2,22% por mes. Y los que vencen desde 2028 saltan a entre 2,6% y 2,9% por mes, de 7 a 11 puntos anuales por encima de la TAMAR.

"Eso muestra que el mercado ve calma para los próximos meses y bastante más incertidumbre de 2027 en adelante. Misma dinámica se replica en las curvas de los títulos CER y dólar linked", concluye Aranguiz.

En esa línea, Lucía Balero, consultora de Inversiones en Quaestus Advisory, suma: "En la práctica, el plazo fijo tradicional protege en parte el poder de compra, pero no lo hace crecer. Las Letras de capitalización en pesos (Lecaps) se licitaron a tasas del 2,1% mensual, cercano al dato de inflación, pero esa tasa queda fija. Por lo que si la inflación se acelera por encima del 2,1% (o la tasa fijada al momento de compra), se pierde margen. Por el contrario, si la inflación se ubica por debajo del 2% mensual, hay opciones de Lecaps que cubren e incluso dan margen real".

Y al mirar la inercia inflacionaria en el largo plazo, los expertos tienen determinadas precauciones.

"Con una inflación con piso de 30 puntos desde hace 14 meses, los plazos fijos tienen una tasa máxima anual de 24%; esos rendimientos negativos desmotivan al ahorro en pesos", reflexiona Raúl Sánchez, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (CEDEAM).

Y, por otra parte, advierte que las entidades están cobrando tasas superiores al 60% para préstamos personales, "por lo que tenemos un spread bancario muy alto. El Gobierno debe trabajar en dos aspectos: bajar más la inflación a partir de no aumentar tarifas de servicios públicos, que va a permitir una mejora del consumo; y la demanda agregada".