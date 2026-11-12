Dos amigos "pasaron la gorra" y levantaron u$s34 M: la increíble historia de Cocos Capital

La fintech fundada por Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin se gestó en plena pandemia. Hoy tiene más de 2,5 millones de clientes y se sigue expandiendo

Usará los fondos para ser Cocos Bank en Argentina y expandirse a Brasil con Warren.

Cocos Capital, la fintech fundada por Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin, dio uno de los pasos más importantes de su historia: consiguió u$s34 millones en su primera ronda de inversión externa, una operación que le asignó una valuación de u$s508 millones y que marca un cambio de escala para la compañía.

La ronda fue liderada por Kaszek, el fondo de capital emprendedor creado por Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre, y Nicolás Szekasy, exdirector financiero de la compañía. También participó Spice Ventures. La operación representa un respaldo de peso para una fintech que, desde sus comienzos, había financiado su crecimiento con recursos propios y la reinversión de sus ganancias.

La cifra de valuación la ubica entre las compañías argentinas de mayor valor, aunque todavía por debajo de los u$s1.000 millones que definen a un unicornio. Pero detrás de este desembolso hay algo más que una operación financiera: es el resultado de una apuesta que comenzó durante la pandemia, cuando tres socios decidieron invertir sus ahorros en una pequeña sociedad de bolsa, pese a que buena parte de la industria desconfiaba del negocio.

"Hace cinco años empezamos con u$s50.000 y una convicción: que desde Argentina podíamos construir un banco de inversión digital de clase mundial", señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

La historia tiene como protagonistas al propio Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, hoy CEO de la firma, junto con Martín Miliavsky, quien también formó parte del equipo fundador. En aquel momento no tenían detrás a grandes fondos de inversión ni el respaldo de una estructura financiera internacional. Tenían experiencia en el mercado, una idea y la decisión de apostar por ella.

De llegar a Buenos Aires sin contactos a construir una fintech de u$s508 millones

La historia de Cocos también está atravesada por el recorrido personal de Sbdar, un economista nacido en Corrientes que llegó a Buenos Aires a los 18 años para estudiar en la Universidad Torcuato Di Tella. Según contó en distintas entrevistas, aterrizó en la Ciudad sin conocer prácticamente a nadie y se instaló en la habitación de servicio del departamento de una prima.

El comienzo estuvo lejos de ser sencillo. Con ayuda económica de sus padres y una beca para estudiar, tuvo que adaptarse a una ciudad nueva y a una carrera exigente. En sus propias palabras, dedicaba gran parte del día a estudiar porque le costaba seguir el ritmo de la universidad.

Su primer acercamiento al mundo emprendedor llegó en 2012, cuando comenzó a trabajar en el área de finanzas de Restorando, mientras todavía cursaba la carrera. Más adelante consiguió una beca para realizar un máster en Francia y, en 2013, decidió probar suerte en Israel: llamó directamente al CEO de una empresa tecnológica de Tel Aviv y le ofreció trabajar gratis para aprender y ganar experiencia. Lo contrataron y se fue.

Regresó a la Argentina en 2015 y comenzó a trabajar en el mercado financiero. Pasó por la mesa de dinero de Allaria Ledesma, Banco Macro y el Banco Industrial (BIND), donde se desempeñó como responsable de estrategia. Ese recorrido le permitió conocer desde adentro el funcionamiento del negocio bursátil, pero también detectar una oportunidad.

En una publicación en la que reconstruyó su historia, Sbdar resumió aquella etapa con una frase: "A mí me podés decir lo que quieras pero si hay algo que no tuve es tenerla fácil".

El otro protagonista de la historia, Nicolás Mindlin, tenía un recorrido diferente, aunque complementario. Ingeniero del ITBA, se desempeñaba como director financiero de Pampa Energía, donde también trabajaba Martín Miliavsky, actuario de la UBA y gerente de fusiones y adquisiciones.

Sbdar y Mindlin se habían conocido en 2018, dentro del ambiente financiero y corporativo. Dos años después, en plena pandemia, los dos amigos decidieron unir sus conocimientos y experiencia para intentar algo propio.

La oportunidad apareció en un momento de transformación de la industria. Mientras las billeteras virtuales y las plataformas de criptomonedas ganaban terreno, buena parte del mercado bursátil tradicional seguía concentrada en operaciones financieras y tenía escasa llegada al pequeño ahorrista.

Sbdar empezó a observar ese fenómeno durante 2020, mientras transcurría la cuarentena. Incluso abrió un canal de Instagram llamado "Invirtiendo en Argentina", donde entrevistaba a emprendedores y compartía historias de negocios. Tenía alrededor de 5.000 seguidores, pero ese espacio le permitió acercarse todavía más al universo de las startups.

En una entrevista con La Fábrica Podcast, recordó cómo tomó la decisión de emprender: "Me gustaban las historias de los emprendedores, cómo tiraban para adelante. Entonces agarré toda la guita que tenía, me asocié con mis socios, compramos una sociedad de bolsa y armamos Cocos. La idea era hacer lo que sabíamos hacer: armar algo y ver qué pasaba’".

La decisión implicó arriesgar sus propios ahorros. Entre los tres socios reunieron u$s50.000 y en septiembre de 2020 compraron una sociedad de bolsa que ya existía, una estructura pequeña que les permitió ingresar al mercado sin tener que comenzar desde cero. La primera operación formal de la nueva compañía llegó en febrero de 2021.

No hubo grandes fondos de inversión detrás de ese primer paso. Tampoco una campaña de financiamiento millonaria. La apuesta fue mucho más artesanal: poner dinero propio, apoyarse en los conocimientos que habían acumulado en el sistema financiero y salir a convencer de que había espacio para un modelo diferente.

"Están locos": la desconfianza de la city y los primeros pasos de Cocos

La idea no convencía a todos. Cuando los fundadores comenzaron a contarles a colegas de la City porteña lo que querían hacer, recibieron respuestas poco alentadoras.

"Están locos, van a perder tiempo y guita. No hay negocio en tener una sociedad de bolsa, menos para el minorista", era una de las advertencias que escuchaban.

En aquel momento, muchas sociedades de bolsa concentraban su actividad en el arbitraje de dólares financieros y otras operaciones entre grandes jugadores. El pequeño inversor no era necesariamente el centro de sus estrategias comerciales.

Cocos buscó ir en sentido contrario. La propuesta consistió en simplificar el acceso al mercado de capitales, con una plataforma digital que permitiera operar acciones, CEDEAR, bonos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión, entre otros instrumentos, con comisiones muy bajas o incluso cero en algunos segmentos.

El comienzo fue modesto: una oficina pequeña y un equipo de apenas 15 personas. Sin embargo, la compañía consiguió cerrar su primer año operativo con unos 21.000 usuarios.

Uno de los factores que ayudó a impulsar ese crecimiento fue la actividad de Sbdar en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter). El ejecutivo comenzó a explicar conceptos financieros con un lenguaje más cotidiano, responder consultas y acercar información sobre inversiones a personas que hasta entonces no tenían demasiada relación con el mercado bursátil.

Incluso el nombre elegido para la empresa tiene una explicación ligada a la formación económica de sus fundadores. "Cocos" remite al modelo de la economía de Robinson Crusoe, un ejemplo clásico de los libros de economía que utiliza la recolección de cocos en una isla desierta para explicar cómo una persona distribuye su tiempo entre el trabajo y el ocio.

Lo que comenzó como una apuesta de tres profesionales del sistema financiero fue tomando otra dimensión. La compañía amplió su oferta, incorporó nuevos productos y consiguió construir una comunidad de inversores que fue creciendo con el paso de los años.

Es por eso que en una entrevista, Sbdar resumió el momento en que decidió abandonar la comodidad del empleo corporativo: "En 2020 no aguanté más, quería ser protagonista de esta revolución, me asocié con Nico y Martín y arrancamos esta impresionante locura que se llama Cocos".

Y completó: "¿Fácil? Esto no fue fácil y menos mal que fue así, voy a seguir empujando hasta mis últimos días porque con esfuerzo y amor por lo que uno hace, no hay límites".

De los u$s50.000 iniciales a una empresa que opera u$s200.000 millones

Cinco años después de aquella primera apuesta, la dimensión del negocio es muy diferente. Cocos supera los 2,5 millones de clientes individuales, presta servicios a más de 2.000 empresas y canaliza un volumen operado cercano a los u$s200.000 millones anuales.

Según datos de la compañía, sus ingresos anualizados alcanzan los u$s150 millones. Además, consiguió desarrollar buena parte de su infraestructura tecnológica y financiar su expansión mediante capital propio y la reinversión de utilidades.

La reciente entrada de Kaszek y Spice Ventures marca, por eso, un cambio importante en la estrategia financiera de la empresa. Hasta ahora, Cocos no había recurrido a una ronda de inversión externa para sostener su crecimiento.

El desembarco de Kaszek tiene un peso particular. El fondo creado por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy construyó una trayectoria regional con inversiones tempranas en compañías que luego alcanzaron una escala internacional, como Nubank, Kavak y Bitso.

Para Cocos, la operación no representa solamente una inyección de dinero, sino también el ingreso de un socio con experiencia en el desarrollo de empresas tecnológicas de gran escala.

Cocos Bank y Brasil: los próximos objetivos de expansión

Los u$s34 millones conseguidos tienen dos destinos principales. El primero es acelerar la transformación de Cocos en un banco de inversión digital integral en la Argentina, bajo la marca Cocos Bank.

Para avanzar en ese camino, la compañía completó este año la adquisición del Banco Voii. El objetivo es integrar los servicios bancarios tradicionales -como cuentas remuneradas, medios de pago y líneas de financiamiento- con la plataforma de inversiones que le permitió construir su base de clientes.

La estrategia también contempla incorporar herramientas de inteligencia artificial para personalizar la gestión patrimonial y ofrecer soluciones financieras más ajustadas al perfil de cada usuario.

"Esta inversión nos permitirá acelerar el desarrollo del banco de inversión digital más importante de la región desde la Argentina", afirmó Ariel Sbdar.

El segundo frente de expansión está en Brasil. En julio de 2026, Cocos acordó la compra de Warren, una plataforma brasileña especializada en inversiones. La operación todavía depende de la aprobación regulatoria del Banco Central de ese país.

Una vez obtenido ese aval, la compañía buscará utilizar parte del capital recibido para potenciar su presencia en el mercado brasileño y aprovechar las sinergias tecnológicas entre las dos plataformas.

Mindlin también destacó el alcance regional del proyecto: "Esta inversión nos permitirá acelerar nuestra expansión y convertir a Cocos en uno de los grandes protagonistas del sistema financiero de América Latina".

Para Kaszek, la apuesta también tiene un significado particular: es su primera gran inversión en una compañía cuyo negocio principal y fuente de ingresos se concentran mayoritariamente en la Argentina.

Así, la historia de Cocos pasó de una inversión inicial de u$s50.000 y un equipo de 15 personas a una compañía valuada en u$s508 millones, con millones de clientes y planes de expansión regional. Una trayectoria que comenzó con tres socios dispuestos a arriesgar sus propios ahorros cuando buena parte del mercado desconfiaba de su idea y que ahora suma a uno de los fondos de inversión más importantes de América Latina.