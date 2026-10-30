En plena "batalla" fintech, Cocos vende dólares más baratos para captar más clientes

La firma, que también opera como banco, comenzó una fuerte estrategia para atraer ahorristas que buscan dolarizarse, al vender billetes a menor precio

En pleno escenario de dura competencia entre fintech y bancos argentinos, donde en los últimos meses se registraron fusiones, adquisiciones y diversos acuerdos en el rubro para seguir en carrera, la misión no solo es ofrecer una diversidad de productos y servicios financieros, sino brindar también beneficios para captar más clientes. Así, Cocos Capital, que acaba de transformarse en banco con la adquisición de Voii, está proponiendo un precio de compra y venta de dólar por debajo del precio del mercado.

Con el lema de "Traé tu sueldo a Cocos y dolarizate", la firma está aprovechando fin de mes, en la previa de los cobros de los salarios, para promocionar un agresiva propuesta para que los trabajadores transfieran sus ingresos allí y puedan comprar billetes estadounidenses a un interesante valor.

En concreto, propone un precio de compra de $1.533 y un valor de venta de $1.545.

En cifras, en el Banco Nación hoy se están vendiendo divisas estadounidenses al público minorista a $1.560, es decir, unos 15 pesos más (1%) que la "oferta" de Cocos.

Asimismo, para aquellos usuarios que desean desprenderse de dólares, también la referencia de compra es más ventajosa, al ubicarse en $1.533, un valor superior en 1,5% a los $1.510 que paga el Banco Nación.

De esta manera, Cocos busca seducir a los ahorristas formales e informales con un precio bastante más barato para dolarizarse, debido a que en las distintas plazas cambiarias el precio del dólar a la venta oscila entre un rango de $1.560 a $1.567, al tomar en cuenta el mercado oficial, en el Mep y en el blue.

Sobre todo, apunta a captar los pesos de los asalariados y por eso realiza su difusión en la previa a los cobros de los haberes.

Cocos banco y otros servicios

Cocos empezó a operar también como banco, tras haber comprado a Banco Voii y haber recibido la autorización del BCRA en julio pasado. En esta línea, a principios de octubre "apartó" de su cartera de productos a la compra y venta de criptomonedas y además anunció los primeros productos bancarios para el segmento Black, que es el más selecto de clientes.

"Hace un año firmamos la compra de Banco Voii, hace tres meses comenzamos la integración del banco a Cocos y hoy ya lanzamos los primeros productos bancarios: dólar oficial, plazo fijo en pesos, cajas de ahorro en pesos y dólares, y pagos con QR", anunció días atrás Nicolás Mindlin, fundador de Cocos Capital.

Para agregar que: "Empezamos por miles de usuarios Black y en poco tiempo vamos a habilitar la experiencia bancaria para todos. Fuimos los más rápidos en obtener la licencia y a menos de tres meses ya estamos lanzando los primeros productos".

En este sentido, Mindlin dejó una reflexión respecto a que seguirán ampliando su presencia: "Tenemos una enorme oportunidad de modernizar el sistema financiero desde sus bases y hacerlo más simple, eficiente y competitivo".

Asimismo, los próximos productos que Cocos podría sumar como banco, según fuentes de la firma, apuntarán a las empresas, y llegarán antes que los ítems masivos del segmento consumo, como son las líneas de crédito.

Es que el punto fuerte que tiene esta Fintech es que atiende cerca de 3.000 compañías para asesorarlos en inversiones y manejo de liquidez, por lo que se destaca que tiene como fortaleza que conoce las necesidades y balances de los clientes, por lo que puede agregar "valor rápido" en este rubro.

Hasta hace semanas, Cocos figuraba como ALyC y plataforma de inversiones, formato para lo que fue fundada en 2021 por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar. Así, el último 30 de junio se terminaron de firmar todos los documentos pertinentes y se oficializó la operación para adquirir el 100% del Banco Voii, luego que a principios de ese mismo mes ya había recibido la aprobación del BCRA para esa compra, que se había anunciado bastante tiempo antes, en agosto del año pasado.

En una carta de Voii a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados, en esta última fecha mencionada, informó que Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar (Grupo Cocos) "han adquirido 551.431.730 acciones ordinarias nominativas no endosables con un valor nominal de un Peso ($1) cada una y un (1) voto por acción, totalmente suscriptas e integradas, representativas del 99,9388% de las acciones emitidas y en circulación de Banco Voii S.A., las que fueron vendidas por Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Roberto Grenón".