Morgan Stanley recomienda dos acciones argentinas con potencial mayor al 80%

Analistas sumaron a su cartera dos opciones argentinas del sector energía, resaltando su perspectiva de crecimiento tras el ajuste bursátil

Morgan Stanley identificó oportunidades de compra en acciones tecnológicas tras el desplome que sacudió a Wall Street en las últimas semanas. El banco considera que la corrección fue excesiva y abrió ventanas de entrada en compañías como Nvidia, Broadcom, Microsoft, Alphabet y Amazon.

Los potenciales de suba que proyecta el banco superan el 70% en varios casos. Pero la lista de recomendaciones no se limita al sector tecnológico puro.

Lo más destacado es que también identificó dos oportunidades vinculadas directamente con Argentina. El banco recomienda sobreponderar YPF y Vista, con una apreciación proyectada del 81,1% para ambas petroleras.

Además, incluyó a Mercado Libre entre las empresas mejor posicionadas para aprovechar la adopción de inteligencia artificial. Para la compañía fundada en Argentina, Morgan Stanley proyecta un recorrido potencial del 60%.

La apuesta del banco se apoya en una premisa clara. La corrección de Wall Street fue desmedida y no implica necesariamente el final del ciclo de inversión tecnológica, sino una oportunidad de entrada para inversores pacientes.

Por qué Morgan Stanley ve una oportunidad de compra

El equipo de investigación de Morgan Stanley analizó las consecuencias de las elecciones legislativas estadounidenses sobre la construcción de centros de datos. El resultado fue un informe global titulado "Buy the Drop: AI Investment Opportunities Post the US Midterms".

Su conclusión es directa: el mercado está descontando riesgos superiores a los que justifica el escenario central del banco. Aunque advierten que la recuperación no alcanzará por igual a todas las compañías.

La corrección fue particularmente violenta entre los fabricantes de semiconductores. Michelle Weaver y Andrew Pauker, estrategas de acciones estadounidenses de Morgan Stanley, reportan que el índice de semiconductores de Filadelfia cayó cerca del 40% desde mediados de junio.

Morgan Stanley organiza sus recomendaciones en tres grandes grupos. Primero, las plataformas tecnológicas de mayor escala. Segundo, los proveedores seleccionados de infraestructura y energía. Tercero, las empresas capaces de utilizar inteligencia artificial para mejorar sus ingresos.

Esta última categoría adquiere importancia creciente. El ciclo tecnológico comienza a trasladar valor desde los fabricantes de componentes hacia las aplicaciones comerciales.

Las grandes tecnológicas con mayor potencial según Morgan Stanley

Entre las grandes tecnológicas, Morgan Stanley mantiene una recomendación de sobreponderar Meta, Alphabet y Amazon. Brian Nowak, analista de acciones del banco, cubre estas empresas.

Para Meta, el banco establece un precio objetivo de u$s820, frente a una cotización de referencia de u$s605,08. Eso equivale a un potencial de apreciación del 35,5%.

En Alphabet, el objetivo es de u$s375, con un recorrido del 32,7%. Amazon presenta una suba estimada del 28,7% hasta u$s335.

Microsoft también integra el grupo de compañías preferidas. Adam Wood, analista de Morgan Stanley, mantiene una recomendación Overweight. El precio objetivo es de u$s650, frente a los u$s535,93 utilizados como referencia. La diferencia representa una apreciación potencial del 21,3%.

El argumento que favorece a estas empresas es su capacidad financiera. Pueden afrontar inversiones cada vez más exigentes sin depender exclusivamente del financiamiento externo.

Semiconductores: las apuestas con mayor recorrido

En semiconductores aparecen algunas de las apuestas con mayor recorrido potencial. Joseph Moore, analista de acciones de Morgan Stanley, mantiene una recomendación Overweight sobre Nvidia.

El precio objetivo es de u$s300, frente a los u$s186,64 de referencia. La diferencia implica una ganancia potencial del 60,7%.

Para Broadcom, el mismo especialista establece un objetivo de u$s505. Eso equivale a una apreciación del 72% respecto de los u$s293,69 considerados en el documento.

El banco también encuentra oportunidades en el mercado de memorias. Micron presenta un precio objetivo de u$s1.200, frente a u$s690. El recorrido estimado es del 73,9%.

Sandisk figura con una valuación objetivo de u$s1.750 y un potencial del 109,6%. En almacenamiento, Morgan Stanley proyecta subas del 149% para Seagate y del 153,2% para Western Digital.

Esos porcentajes elevados también reflejan la sensibilidad de las valuaciones. Cambios en las previsiones de demanda y rentabilidad impactan directamente sobre estos números.

Infraestructura y energía: el cuello de botella que genera valor

El informe incorpora empresas cuya actividad resulta necesaria para ampliar la capacidad de procesamiento. Equinix, especializada en centros de datos, aparece con un precio objetivo de u$s1.250 y un potencial del 23,4%.

Bloom Energy, vinculada con soluciones de generación eléctrica, presenta una apreciación estimada del 93,4%. Vistra tiene un recorrido del 79,5%.

Stephen Byrd, analista de Morgan Stanley, también destaca a determinados proveedores de instalaciones con acceso a electricidad. TeraWulf presenta un potencial de suba del 471,7% hasta su precio objetivo de u$s65.

Hut 8 registra un recorrido estimado del 422,3% hasta u$s275. Son proyecciones particularmente sensibles al desarrollo de nuevos proyectos y la disponibilidad energética.

El denominador común de estas recomendaciones es la escasez de capacidad energética. Morgan Stanley estima que el déficit de centros de datos con acceso a electricidad podría alcanzar 44 gigavatios en 2028.

Bajo ese escenario, las instalaciones ya construidas o con suministro asegurado adquirirían una ventaja. Los proyectos sujetos a nuevas autorizaciones enfrentarían mayores costos de desarrollo.

La expansión también requiere financiamiento creciente. Según los cálculos de Morgan Stanley, las emisiones mundiales de deuda vinculadas con inteligencia artificial alcanzaron u$s543.000 millones en lo transcurrido de 2026 hasta el 6 de noviembre.

Ese monto contrasta con los u$s216.000 millones durante todo 2025. El incremento muestra cómo el desarrollo de infraestructura tecnológica está trasladando una parte creciente de sus necesidades hacia los mercados de crédito.

YPF y Vista: las apuestas argentinas en energía

La conexión con Argentina aparece en el sector energético. En el capítulo dedicado a América Latina, Morgan Stanley identifica oportunidades vinculadas con los recursos naturales necesarios para sostener la expansión tecnológica.

La región produce aproximadamente el 30% del cobre mundial. También concentra cerca del 60% de las reservas globales de litio. Ambos recursos están asociados con la infraestructura eléctrica y tecnológica.

Pero el análisis regional no se limita a los minerales. Morgan Stanley sostiene que las grandes reservas de gas natural de Argentina podrían contribuir al desarrollo de centros de datos intensivos en electricidad.

Brasil presenta ventajas relacionadas con su capacidad de generación hidroeléctrica. El banco considera que la energía podría capturar valor económico antes que la infraestructura digital propiamente dicha.

En esa selección aparecen YPF y Vista, dos de las principales compañías con exposición a Vaca Muerta. Morgan Stanley mantiene para ambas una recomendación Overweight.

El banco proyecta un potencial de apreciación del 81,1% respecto de los precios utilizados como referencia en su informe. Es el mismo porcentaje para ambas petroleras.

Para YPF, el precio objetivo es de u$s70, frente a los u$s38,66 registrados al 6 de noviembre. El banco también estima que la compañía cotiza a 4,5 veces sus ganancias proyectadas para 2027.

Vista presenta un precio objetivo de u$s104, frente a los u$s57,42 considerados en el documento. Su múltiplo estimado de precio sobre ganancias para 2027 es de 3,8 veces.

La inclusión de ambas petroleras no significa que sus precios objetivo dependan exclusivamente de una demanda de gas proveniente de nuevos centros de datos. El informe las incorpora dentro de una selección más amplia de compañías energéticas latinoamericanas.

La posibilidad de que el gas argentino se convierta en una fuente energética para instalaciones tecnológicas constituye una oportunidad adicional de largo plazo. Todavía está condicionada por inversiones, financiamiento y desarrollo de capacidad.

Morgan Stanley reconoce que América Latina no liderará necesariamente la expansión de la inteligencia artificial. Convertir sus recursos energéticos en infraestructura competitiva demandará tiempo.

El banco prevé que la mayor parte de los proyectos estadounidenses eventualmente postergados se reubique dentro del propio país. Otras regiones podrían captar una porción marginal de esa demanda si logran resolver los cuellos de botella energéticos y regulatorios.

Software y adopción de IA: el valor se desplaza

Morgan Stanley considera que los beneficios bursátiles de la inteligencia artificial comenzarán a extenderse. El próximo grupo de ganadores serán compañías que utilizan esta tecnología para mejorar sus propios negocios.

En software, el banco mantiene recomendaciones favorables sobre tres nombres. Snowflake presenta un potencial del 74,4%. ServiceNow tiene un recorrido del 56,3%. Datadog muestra un potencial del 54,6%.

Esas menciones muestran un cambio en la forma en que las empresas evalúan la inteligencia artificial. El foco comienza a desplazarse desde los anuncios de implementación hacia resultados económicos concretos.

Morgan Stanley considera esa transición relevante para identificar a los próximos ganadores del mercado. Ya no alcanza con decir que se usa IA. Hay que demostrar que genera valor.

Mercado Libre entre los líderes de adopción de IA

En ese escenario aparece Mercado Libre. El banco incluyó a la compañía fundada en Argentina entre sus 22 líderes de adopción de inteligencia artificial en Asia y mercados emergentes.

La selección contempla empresas que muestran avances frente a sus competidores. También aquellas que cuentan con oportunidades para monetizar la tecnología mediante mejoras de productividad.

Andrew Ruben, analista de Morgan Stanley, mantiene una recomendación Overweight para Mercado Libre. El potencial de apreciación es del 60%, calculado sobre un precio de referencia de u$s1.530,30 al 6 de noviembre.

El informe también le asigna un múltiplo de 25,4 veces las ganancias estimadas para los próximos doce meses. Ese nivel es superior al de numerosas compañías incluidas en la selección regional.