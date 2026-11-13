El BCRA dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, la financiera vinculada a Tapia

Una investigación sobre Sur Finanzas destapó movimientos no reportados y derivó en su exclusión, afectando a miles de usuarios digitales

El Banco Central (BCRA) dio de baja este viernes a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. La decisión complica aún más la situación de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La resolución oficial lleva la firma de Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. El organismo detectó una serie de incumplimientos administrativos graves, inactividad prolongada y contradicciones flagrantes entre lo que la compañía declaró y lo que realmente hizo.

Quedar fuera de ese registro implica que la empresa ya no puede operar como billetera virtual ni ofrecer servicios de pago digitales en Argentina, un golpe mortal para el negocio de Vallejo.

El dato más impactante del expediente: Sur Finanzas realizó 2.999.117 transferencias por $393.871 millones solo en julio de 2025. Pero después declaró ante el BCRA que no había tenido ninguna operación en ese período.

La contradicción quedó expuesta cuando los inspectores del Central cruzaron datos. En septiembre de 2026, la empresa presentó declaraciones juradas fuera de término. Allí informó que no había desarrollado actividad entre julio de 2025 y agosto de 2026.

Los registros bancarios dijeron otra cosa. Las verificaciones del organismo detectaron importantes movimientos de dinero hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial. Y hasta diciembre del mismo año en el Banco Hipotecario.

Las irregularidades que el BCRA no dejó pasar

El Central también advirtió que Sur Finanzas había dejado de presentar información obligatoria desde julio de 2025. Esto ocurrió antes de que se adoptaran las medidas judiciales que la empresa invocó después para justificar sus incumplimientos.

La cronología no cierra. Los informes dejaron de llegar mucho antes de que surgieran los problemas legales que Vallejo utilizó como excusa.

Otro punto clave: la compañía perdió el respaldo de las entidades bancarias que sostenían su operación. El Banco Industrial cerró su cuenta en noviembre de 2025. El cierre de la cuenta en el Banco Hipotecario quedó condicionado por disposiciones judicales.

Sin cuentas bancarias activas, una billetera virtual no puede funcionar. Es como quedarse sin combustible en plena autopista.

Qué pasa con el dinero de los clientes

Sur Finanzas informó que había comunicado a sus clientes la necesidad de retirar sus fondos. Pero no presentó documentación suficiente para acreditar que devolvió la totalidad de los saldos.

El BCRA señaló que la billetera no registra operaciones como proveedora de cuentas de pago desde enero de 2026, por lo que ya no cumplía las condiciones necesarias para mantener su inscripción en el registro oficial.

La decisión del organismo monetario cierra un capítulo turbulento para la fintech vinculada al entorno del fútbol argentino. La salida del registro oficial significa el fin de la operación de Sur Finanzas como proveedor de servicios de pago en el país.

Para Vallejo, esta baja se suma a otros problemas judiciales y administrativos que vienen acumulándose desde 2025. La relación con figuras del poder futbolístico no alcanzó para evitar el cierre que impuso el Banco Central tras detectar las irregularidades en julio de 2025.