Sur Finanzas: procesaron a Ariel Vallejo y embargaron a él y su madre por $40.000 millones

El operativo en la causa Sur Finanzas impactó en empresarios y allegados, con embargos millonarios, decomisos y detención con tobillera

La Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y figura cercana al presidente de la AFA, como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado. También lo acusó de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El tribunal convirtió su detención en prisión preventiva. Vallejo cumplirá el arresto bajo modalidad domiciliaria con un dispositivo electrónico de vigilancia, lo que le impide moverse libremente mientras avanza la investigación.

La medida judicial incluyó un embargo por $40.000 millones sobre sus bienes. La cifra refleja la magnitud de las presuntas maniobras de lavado de dinero investigadas en el caso Sur Finanzas.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora también dispuso un embargo idéntico sobre Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario. Ambos suman $80.000 millones en medidas cautelares.

La resolución consideró que ese monto no resulta desproporcionado frente a la eventual responsabilidad pecuniaria de los imputados. El tribunal fundamentó la cifra en una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo que omitió $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025, solo en el tramo de la billetera virtual.

La multa mínima prevista para esa operación alcanzaría $39.876.109.600, según los cálculos judiciales.

Embargos millonarios para más de 20 imputados y empresas del grupo

El tribunal extendió las medidas cautelares a una red de personas vinculadas al caso. María Fernanda Sena Argis recibió un embargo de $20.000 millones.

Gerardo Salvador Carrozza quedó alcanzado por una medida de $10.000 millones. Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo, por su parte, enfrentan embargos de $5.000 millones cada una.

Sergio Gabriel Da Silveira suma $4.000 millones en restricciones patrimoniales. Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga y Daniela Eliana Sánchez quedaron bajo embargo por $500 millones cada uno.

Jonathan Leonardo Ledesma recibió una medida por $200 millones. Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra tienen embargos de $50 millones cada una.

Juan Miguel Soler y César Abilio Zapaia quedaron alcanzados por $20 millones. Cecilia Elizabeth Fioretti completa la lista con un embargo de $10 millones.

Las personas jurídicas vinculadas a Sur Finanzas tampoco escaparon a las medidas judiciales. Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A. recibieron embargos de $30.000 millones cada una.

Centro de Inversiones Concordia S.R.L. quedó bajo una restricción de $10.000 millones. Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A. enfrentan medidas de $5.000 millones cada una.

Ars Cambios S.A.S. suma un embargo de $2.000 millones. Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S. y Sur Pagos S.A. completan el cuadro con $1.000 millones cada una.

Qué propiedades y autos ordenó decomisar la Justicia

El fallo incluyó medidas sobre bienes con fines de decomiso. La lista abarca vehículos e inmuebles vinculados a los imputados y a las sociedades del grupo Sur Finanzas.

Entre las propiedades alcanzadas figura una unidad en el exclusivo Saint Thomas Este Country Club de Canning. También quedaron afectados varios inmuebles atribuidos a Graciela Vallejo.

La casa central de Sur Finanzas, ubicada en Seguí 764/768/780 de Adrogué, entró en la mira judicial. Otro inmueble en Seguí 745 y un lote en Fincas de San Vicente completan las direcciones bajo investigación.

La Justicia busca asegurar el recupero de activos que, presuntamente, formaron parte del esquema de lavado de dinero.

Cómo funcionaba la estructura investigada por lavado de activos

La resolución judicial detalló el período de operación de la presunta organización criminal. La estructura habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 con el objeto de poner en circulación fondos provenientes de ilícitos previos, darles apariencia lícita y evadir tributos.

El esquema también habría buscado ocultar rastros frente a organismos de control y a la Justicia. La billetera virtual de Sur Finanzas habría jugado un rol central en el movimiento de fondos.

El tribunal consideró que el entramado permitió procesar sumas millonarias sin dejar huellas claras de su origen. La omisión de casi $20.000 millones en certificaciones oficiales refuerza esa hipótesis.

Maximiliano Vallejo quedó señalado como jefe u organizador de la asociación ilícita. El tribunal le atribuyó un rol directriz en la toma de decisiones y en la coordinación de operaciones.

Graciela Vallejo recibió una calificación diferente pero igualmente comprometida. El fallo le adjudicó una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.

La madre del empresario habría facilitado el armado de sociedades y la gestión de activos clave para el funcionamiento de la organización. Su nombre aparece vinculado a varios de los inmuebles bajo investigación.