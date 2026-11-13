El Gobierno lanza otro canje para aliviar un vencimiento de casi $30 billones a fin de mes

El Tesoro busca postergar el pago de una letra atada al dólar. El título representa una cuarta parte de los compromisos previstos para esa fecha

El Gobierno lanzó una nueva operación de canje de deuda para intentar reducir los vencimientos que deberá afrontar a fin de noviembre, cuando se concentran compromisos por casi $30 billones. La convocatoria apunta a postergar el pago de una letra ajustada por la evolución del dólar oficial y evitar que la concentración de obligaciones genere nuevas tensiones en el mercado cambiario.

La operación se realizará el próximo martes y está dirigida a los tenedores de la LeLink D30N6, un instrumento que vence el 30 de noviembre. A cambio, el Ministerio de Economía ofrece una nueva letra de características similares, pero con vencimiento el 29 de enero de 2027.

De esta manera, quienes ingresen al canje podrán extender dos meses el plazo de cobro y mantener la cobertura frente a una eventual suba del tipo de cambio oficial. El objetivo del equipo económico es reducir las necesidades de financiamiento inmediatas y evitar que los pesos que reciban los inversores al vencimiento terminen presionando sobre la demanda de dólares.

Se trata del décimo canje de estas características que impulsa el Gobierno durante el año, en una estrategia que busca administrar los compromisos en moneda local y distribuir los vencimientos a lo largo del tiempo.

Cuánta deuda busca postergar el Gobierno con el nuevo canje

El título que Economía pretende rescatar representa un equivalente a u$s4.743 millones. Según los datos publicados por LA NACION, ese monto explica aproximadamente el 25% del vencimiento total previsto para la licitación del jueves 26 de noviembre.

El compromiso global asciende a $29,7 billones y, de acuerdo con las estimaciones del mercado, alrededor del 80% está en manos de inversores privados.

Por eso, aun si la operación consigue una adhesión completa, el alivio sobre los vencimientos de fin de mes tendría un alcance limitado: el monto pendiente podría reducirse hasta aproximadamente $22,2 billones.

La aceptación de este tipo de propuestas fue variable durante 2026. En los canjes anteriores, la adhesión se ubicó en un rango de entre el 30% y el 80% de los tenedores convocados, por lo que el resultado de la nueva operación será clave para medir cuánto logra descomprimir el Tesoro.

El economista Federico García Martínez, quien sigue de cerca la evolución de la deuda en pesos, explicó en una publicación en la red social X que se trata de una operación similar a las nueve realizadas entre enero y octubre, antes de los vencimientos de instrumentos dollar-linked.

Además, señaló que el Banco Central había recibido en un canje intrasector público títulos de esta misma emisión por un equivalente a u$s718 millones.

Por qué se repiten los canjes de deuda atada al dólar

La reiteración de estas operaciones está vinculada con la importante emisión de instrumentos dollar-linked que realizó el Gobierno antes de las elecciones de 2025. En aquel momento, el objetivo era ofrecer cobertura cambiaria a los inversores y reducir los incentivos para dolarizar carteras, en un contexto en el que la demanda de divisas había alcanzado niveles récord.

La emisión de estos títulos continuó durante 2026, incluso con el propósito de darle herramientas al Banco Central para intervenir en el mercado cambiario.

Sin embargo, esa estrategia también fue generando una acumulación de vencimientos mensuales cada vez más importantes. Cuando llega el momento de determinar el precio de liquidación de estos instrumentos, algunos tenedores optan por cobrar los pesos correspondientes y utilizarlos para comprar dólares.

Caen los depósitos del Tesoro en el BCRA.

Ese mecanismo puede generar episodios de tensión cambiaria, especialmente cuando coinciden vencimientos importantes con una mayor demanda de cobertura en moneda extranjera.

En los últimos meses, el Banco Central debió interrumpir recurrentemente sus compras de reservas durante algunas de esas jornadas. Incluso el Tesoro llegó a vender dólares a inversores privados para contener la presión sobre el tipo de cambio.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió a fines de julio, cuando el Gobierno tuvo que desprenderse de u$s146 millones para evitar que el dólar mayorista superara los $1.500.

El mercado seguirá de cerca el resultado de la licitación

La atención de los inversores estará puesta tanto en el nivel de adhesión al canje como en el impacto que pueda tener el fixing de la letra, es decir, la determinación del tipo de cambio de referencia utilizado para establecer su valor de liquidación.

La preocupación pasa por anticipar cuántos pesos recibirán los tenedores que decidan no ingresar a la operación y qué proporción de esos fondos podría dirigirse posteriormente al mercado cambiario.

El desafío para el Ministerio de Economía no termina con el vencimiento de noviembre. En el horizonte inmediato, el Gobierno enfrenta compromisos de deuda en pesos por algo más de $100 billones hasta fines de enero de 2027.

En ese contexto, el nuevo canje busca ganar tiempo y evitar una concentración de pagos que pueda complicar la estrategia cambiaria. El resultado de la operación del martes permitirá conocer cuánto de ese compromiso logra trasladar el Tesoro hacia los primeros meses del próximo año.