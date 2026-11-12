El dólar se mantiene estable, pero hay tres señales que anticipan más presión cambiaria

El tipo de cambio mayorista subió apenas 4,3% en cuatro meses, pero el CCL, los futuros y el riesgo país muestran que persisten las tensiones

El dólar mayorista mantiene una relativa estabilidad, pese al deterioro de los indicadores financieros. Mientras el riesgo país llegó a los 925 puntos básicos durante la primera semana de noviembre, el tipo de cambio oficial acumuló una suba de apenas 1,9% en poco más de un mes.

"Frente a este contexto, surge la duda de por qué la cotización no refleja la misma tensión que muestran los bonos argentinos. La explicación está, principalmente, en las condiciones monetarias restrictivas.

Un informe de Maximiliano Gutiérrez, responsable de la sección Monetaria-Cambiaria del IERAL de la Fundación Mediterránea, señala que la absorción de pesos por parte del Banco Central y el Tesoro reduce la liquidez disponible para comprar divisas.

No obstante, esa estabilidad convive con otras señales de presión. El dólar contado con liquidación avanzó más que el mayorista, los contratos de futuros comenzaron a incorporar una depreciación más elevada y el riesgo país registró un fuerte incremento desde julio.

Por qué el dólar no sube pese a la tensión financiera

La principal explicación del IERAL está vinculada con la política monetaria. A diferencia de lo que ocurrió durante 2024, cuando la acumulación de reservas estuvo asociada en buena medida con una mayor demanda de pesos, el informe sostiene que actualmente las compras de divisas se producen en un contexto de fuerte contracción monetaria.

En esa dinámica intervienen las operaciones del Banco Central en el mercado secundario de títulos de deuda pública y las licitaciones quincenales del Tesoro. Ambos mecanismos contribuyen a retirar pesos de circulación y reducen los fondos disponibles para volcar al mercado cambiario.

A esto se suman los elevados encajes bancarios, las exigencias de integración diaria y las dificultades que enfrentan las entidades para expandir el crédito, en un escenario de aumento de la morosidad. El resultado es un mercado con menor liquidez y menos pesos disponibles para la compra de dólares.

El informe también marca una diferencia respecto de otros períodos: la acumulación de reservas no necesariamente implica una mayor demanda de moneda local. En la actualidad, el proceso está acompañado por mecanismos que contraen el crédito interno y limitan la cantidad de pesos que circulan en la economía.

Las tres señales que muestran que la presión cambiaria sigue presente

La primera aparece en la cotización del dólar contado con liquidación (CCL). Mientras el tipo de cambio mayorista acumuló un avance del 4,3% en los últimos cuatro meses, el financiero subió 7,6% desde julio. La diferencia llevó la brecha cambiaria al 9,5%.

El movimiento fue más marcado durante las últimas semanas, ya que el CCL avanzó 4,6%, una variación que contrasta con la relativa estabilidad del dólar mayorista. De esta forma, pese a que las restricciones de liquidez contribuyen a contener la cotización oficial, los tipos de cambio financieros muestran una mayor sensibilidad a las tensiones del mercado.

La segunda señal está en el mercado de futuros. Según el informe, las tasas de depreciación implícitas en esos contratos se mantuvieron entre el 23% y el 24% anual durante buena parte del período analizado, pero comenzaron a subir en octubre.

Ese mes, el promedio llegó al 26,2%, con máximos cercanos al 30%. En los primeros días de noviembre, el indicador escaló al 28,6% anual. La tercera señal es el salto del riesgo país.

El indicador llegó a los 925 puntos básicos durante la primera semana de noviembre, luego de acumular un incremento de 520 puntos desde el mínimo de 400 registrado en julio. Más del 60% de esa suba se concentró en apenas cinco semanas.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos de mayor plazo pasaron de rendir 8,2% anual a comienzos de julio a 14,1% el 5 de noviembre. Para el IERAL, este salto refleja que los inversores exigen una tasa cada vez más elevada para prestarle dólares al país, lo que encarece el financiamiento externo.

Qué puede cambiar el escenario cambiario

El informe identifica factores internos y externos que explican el deterioro de la confianza de los inversores. Entre los primeros aparecen la incertidumbre electoral de cara a 2027, el estancamiento de la actividad económica y las dudas sobre cómo financiar los vencimientos de deuda del próximo año.

En particular, el IERAL advierte sobre la suspensión de las emisiones de bonos en dólares en las licitaciones del Tesoro y las necesidades de financiamiento previstas para 2027. El Gobierno contempla compras de divisas al Banco Central por u$s4.500 millones y colocaciones de títulos en dólares por u$s5.000 millones. Sin embargo, el aumento del riesgo país encarece el acceso al crédito internacional.

A ese panorama se suma un contexto internacional menos favorable para los mercados emergentes. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense aumentó, el dólar se fortaleció frente a otras monedas y el índice de precios de las materias primas que sigue el Banco Central retrocedió alrededor de un 5% desde comienzos de septiembre.

De todas formas, el IERAL asegura que el deterioro argentino supera ampliamente al de otros países de la región. Mientras las primas de riesgo de Brasil y Chile subieron alrededor de 20 puntos básicos desde julio, la de Argentina aumentó 520 puntos.

Para la entidad, esa diferencia refleja que las tensiones no responden únicamente al contexto internacional, sino también a factores propios de la economía local.