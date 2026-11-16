Mientras crece la asistencia de entidades estatales a empresas y hogares, la retracción del sector privado agrava el escenario financiero local

El consumo familiar cae tras siete meses de retroceso en préstamos personales y tarjetas de crédito.

La oferta financiera se concentra en empresas y viviendas, logrando compensar el estancamiento.

El crédito bancario es dispar: bancos públicos lideran la expansión mientras privados reducen sus carteras.

No todos los bancos se están portando de la misma manera a la hora de otorgar crédito. Al menos en los últimos meses. En medio del salto de la morosidad de las familias -y en menor medida de las empresas-, el sistema financiero se está moviendo en dos velocidades.

Las diferencias son cada vez más marcadas entre entidades.

Los bancos públicos lideran la expansión mientras que varios privados retroceden. Y el financiamiento al consumo sigue perdiendo terreno.

Mientras algunas entidades muestran crecimientos de dos dígitos, otras registran caídas cercanas al 10% en términos reales.

Radiografía con desigualdades marcadas en el sistema bancario

La radiografía del sistema bancario deja una conclusión que va más allá de los números: el crédito está lejos de mostrar una recuperación generalizada y, sobre todo, no está llegando de la misma manera a las empresas y a las familias.

Un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, permite identificar a los bancos que más expandieron sus préstamos, aquellos que retrocedieron y, especialmente, qué sectores de la economía están recibiendo financiamiento.

El dato más llamativo es que el Banco Nación se convirtió en el principal motor del crédito, mientras varios de los grandes bancos privados muestran una contracción.

De acuerdo al registro consolidado del BCRA, el stock total de préstamos del sistema financiero alcanzó los $156 billones en agosto último, con un crecimiento real del 0,9% mensual. Fue una mejora respecto de julio, cuando había retrocedido 1,3%.

Sin embargo, la comparación interanual muestra una expansión de apenas 0,5%, con diferencias muy importantes entre entidades.

El Banco Nación encabeza el ranking por volumen de préstamos, con $33,1 billones, equivalentes al 21,2% del mercado. Su cartera creció 8,4% real en los últimos doce meses.

El Banco Provincia de Buenos Aires también mostró una evolución positiva, con un incremento del 4,5% interanual y un stock de $11,6 billones.

Entre los grandes bancos privados sobresale el Patagonia, con un crecimiento real del 15,8%, aunque sobre una cartera considerablemente menor, de $4,7 billones.

También avanzaron Supervielle, con 4,1%, Galicia, con 0,5%, y el Banco Ciudad, con 1,0%.

Los bancos que pisan el freno y pierden terreno

Del otro lado aparecen algunos de los principales jugadores del sistema financiero.

Santander registró una contracción real del 10% interanual; Macro, del 7,9%; BBVA, del 1,7%; e ICBC, del 1,8%.

Es decir, mientras el Nación aumenta su participación en el mercado, varios de sus principales competidores privados están prestando menos que un año atrás, una vez descontada la inflación.

La diferencia es todavía más contundente cuando se observa el conjunto del sistema: sin el Banco Nación, el crédito bancario habría caído 1,4% real en los últimos doce meses.

De hecho, la entidad pública explica por sí sola el 325% del crecimiento neto interanual del crédito. Dicho de otra manera, su expansión compensó ampliamente la contracción del resto.

La segunda gran diferencia aparece cuando se analiza el destino del dinero.

El crédito al sector privado creció 2,9% real interanual, pero ese avance esconde dos comportamientos completamente diferentes.

Los préstamos destinados a empresas y a la compra de viviendas crecen. Los vinculados al consumo de las familias retroceden.

Los documentos comerciales y la prefinanciación de exportaciones, utilizados principalmente por empresas, alcanzaron un stock de $53,8 billones, con una expansión real interanual del 9,4%.

Se trata del segmento más importante del financiamiento bancario: representa el 36,7% del capital prestado al sector privado.

Un dato clave es que el 53% de esa cartera está denominado en moneda extranjera.

Los créditos hipotecarios también muestran un crecimiento importante, aunque desde una base ínfima: aumentaron 36,3% real interanual, hasta alcanzar los $9,8 billones.

La contracara aparece en los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

Los préstamos personales acumulan una caída real del 8,4% interanual, con un stock de $21,7 billones. En agosto registraron su séptimo mes consecutivo de retroceso.

Las tarjetas de crédito, por su parte, muestran una contracción del 7,4% real interanual, con un saldo de $27,2 billones.

Entre ambas líneas representan aproximadamente un tercio del crédito al sector privado.