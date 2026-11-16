La falta de definiciones sobre la estrategia económica y la presión de los vencimientos de deuda aumentan el temor en los mercados financieros

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó al temor por un eventual regreso del kirchnerismo la fuerte suba del riesgo país argentino, que pasó de niveles cercanos a los 400 puntos básicos a ubicarse en torno de los 900. En un reportaje radial, manifestó: "La incertidumbre electoral está frenando decisiones de inversión y encareciendo las posibilidades de financiamiento".

Caputo también reconoció que la economía no logró crecer al ritmo que esperaba el Gobierno a comienzos de año, en un contexto atravesado por la guerra en Medio Oriente, el fuerte aumento del precio del petróleo y las tensiones políticas internas. "Más que incertidumbre, temor al kirchnerismo", afirmó, señalando que la tasa implícita entre los títulos con vencimiento en 2027 y 2028 se acerca al 30%, una señal que vinculó directamente con las dudas del mercado sobre el rumbo económico después de las próximas elecciones presidenciales.

También Caputo reconoció que el escenario económico no acompañó las expectativas que había planteado el oficialismo. Frente a las proyecciones optimistas de comienzos de año, admitió que la actividad atravesó un segundo y un tercer trimestre difíciles, aunque sostuvo que comenzaron a observarse señales de recuperación en agosto, que se profundizaron durante septiembre. "Hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si crecemos 1,4%, 2% o 2,5%".

El funcionario señaló que el tema que más preocupa a los inversores locales e internacionales es el rumbo económico después de las próximas elecciones presidenciales. En relación a ese tema, en la inauguración de una muestra de Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei ratificó allí sus intenciones de competir por la reelección en 2027. Estas declaraciones se dan en medio de las tensiones por la suspensión transitoria de las elecciones PASO de agosto del año próximo y en medio de los coqueteos de la senadora nacional Patricia Bullrich, dando a entender que se podría presentar como otra candidata del liberalismo en las próximas elecciones presidenciales del año próximo.

"Para los que dudan de que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección", afirmó Milei, quien el jueves pasado lanzó un sorpresivo posteo en sus redes sociales. "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se dan cuenta que no podrán ser el capitán", publicó en Instagram.

Cuántos dólares tiene el BCRA para pagar la deuda en 2027

Pero más allá de las declaraciones de Milei y Caputo, la gran duda que hay en los operadores del mercado local y de Wall Street es si los dólares que tiene el gobierno alcanzarán para pagar los vencimientos de deuda en dólares el año que viene. Tanto Milei como Caputo han afirmado que existe un stock de unos u$s75.000 millones para afrontar una posible corrida cambiaria antes de las elecciones.

En los últimos meses se instaló la idea de que al programa financiero que el equipo económico presentó en julio del año pasado para atravesar el año electoral habría que hacerle algunos retoques. Los supuestos sobre cuántos dólares conseguiría el Tesoro y con cuántas reservas arrancará el 2.027 dejan dudas y esa incertidumbre se refleja en el precio de los bonos argentinos con un riesgo país de 840 puntos básicos que duplica al de cuando se anunció ese programa.

El mismo proyectaba que el Tesoro conseguiría u$s6.000 millones este año con la colocación de bonos en dólares bajo ley local y otros u$s5.000 millones en 2.027, pero el problema es que desde agosto pasado la secretaría de Finanzas no colocó el AO29, el título con el que se buscaba completar esa meta, y todavía faltarían unos u$s800 millones para alcanzarla, de acuerdo al último informe de coyuntura la consultora Invecq publicado en noviembre de 2026, ya que con el riesgo país en estos niveles, salir a buscar ese financiamiento en el mercado de capitales del exterior es mucho más caro.

Por otro lado, el programa preveía que el Tesoro cerraría este año con unos u$s3.700 millones depositados en su cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para arrancar el 2027, pero hoy, de acuerdo a datos del mercado local, esos depósitos sumarían unos u$s100 millones luego del último pago de intereses al FMI y considerando además que en enero próximo habrá un vencimiento de unos u$s4.500 millones por el pago de bonos, la situación es más compleja que la que se preveía.

Hay otras fuentes de dólares que se proyectaban con las privatizaciones, pero al parecer no se cumplirá el objetivo inicial porque se han demorado más de lo previsto, y otra de las fuentes de ingreso de dólares provienen de las inversiones realizadas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por el que habrían entrado unos u$s800 millones.

Cuánto dinero ingresará por privatizaciones según el Ministerio de Economía

Antes de presentar el programa en julio del año pasado, el equipo económico había obtenido unos u$s700 millones con la privatización de las cuatro hidroeléctricas del Comahue y otros u$s350 millones con la venta de su participación en Transener. En esa fecha se proyectaba que ingresarían unos u$s800 millones este año y otros u$s1.500 millones en 2027. Pero al parecer los ingresos serán más bajos. La oferta por AySA fue de unos u$s340 millones, por debajo de los u$s450 millones que figuraban en las proyecciones iniciales que había puesto el ministerio de Economía.

En tanto, el resto de las privatizaciones, como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas, se atrasaron. De acuerdo a los últimos informes de varias consultoras económicas, la deuda pública representa menos del 65% del PBI.

En 2027, entre el Tesoro y el BCRA deberán pagar amortizaciones de deuda extranjera por unos u$s22.000 millones a bonistas, al FMI y a otros organismos. Por ese motivo, en caso de que el Tesoro no vuelva a colocar bonos en el mercado local, la variable de ajuste serán las compras de dólares al BCRA.

El último informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señala que en ese escenario deberían pasar de los u$s5.000 millones previstos en el programa inicial a más de u$s13.100 millones para el año próximo.

Pero lo más preocupante es que en el 2.027 se produzca una dolarización de carteras similar a la que se dio en las elecciones de medio término del año pasado si no hay PASO, o similar a la que se produjo en agosto del 2.019 cuando Alberto Fernández ganó el 13 de agosto las PASO de ese año, en el que se fugaron unos u$s25.000 millones en solo 3 meses luego de ese triunfo del kirchnerismo.

En 2007, las personas humanas comprarían en un escenario benévolo para el Gobierno unos u$s2.600 millones por mes, lo que sumaría en el año unos u$s32.000 millones en el año electoral. Como referencia, hay que destacar que en agosto pasado las personas compraron unos u$s2.800 millones y en septiembre la suma llegó a unos u$s2.900 millones, según el Balance Cambiario del BCRA.

En lo que va del año, compró más de u$s16.000 millones en el mercado único de cambios para aumentar las reservas a unos u$s50.000 millones y, al mismo tiempo, mantuvo bajo control la cantidad de pesos en la calle, lo que dejó menos margen para que los ahorristas se pasaran al dólar, y en lo que va de noviembre el ritmo de compras se frenó.

La clave de las próximas semanas será la respuesta del equipo económico, ya que mientras se mantenga la incertidumbre electoral, los inversores seguirán pidiendo un premio extra en los rendimientos para prestarle a la Argentina más allá de 2.027.

¿De cuánto es el déficit de financiamiento para vencer la deuda en 2026 y 2027?

El año próximo la Argentina enfrentará los vencimientos de deuda más grande de los últimos años en coincidencia con las elecciones presidenciales. En ese aspecto, hay que señalar que de acuerdo a un informe de la consultora GMA hay vencimientos de capital en dólares por unos u$s23.600 millones, casi triple a los u$s8.200 millones de este año, pero si a ese número le sumamos el pago de intereses, el total llega a unos u$s32.000 millones. Pero a eso se suman los vencimientos de la deuda pública en pesos por unos $115 billones o el equivalente a unos u$s75.000 millones que se deberán refinanciar.

Pese a que desde algunas fuentes del equipo económico manifiestan que está todo cubierto, desde la consultora LCG estiman que con las fuentes seguras —un superávit comercial superior a los u$s15.000 millones, desembolsos del FMI por unos u$s1.700 millones más y el rollover de organismos públicos— faltarían unos u$s15.000 millones que habría que salir a buscar al mercado.

Hay que destacar que en el programa financiero oficial del equipo económico, las necesidades de financiamiento para 2026 eran de unos u$s19.200 millones en necesidades totales en dólares de capital más intereses más otras erogaciones.

Los números extraoficiales muestran que hasta mediados de noviembre al FMI ya se pagó casi todo el año y la semana pasada se pagaron unos u$s870 millones por el vencimiento del 1/11. En total, en 2026 al FMI se le debían pagar unos u$s4.483 millones y por los Bonares y Globales ya se pagaron los vencimientos de enero y julio.

Por lo tanto, luego de esos pagos, el Tesoro se quedó con unos u$s100 millones en depósitos en dólares en el BCRA después de ese pago al FMI de noviembre. El buffer de unos u$s3.700 millones que el equipo esperaba tener a fin de año se gastó.

En resumen, en 2026 ya está casi todo pagado, pero al Tesoro le faltarían unos u$s5.000 millones para cerrar el año y pagar el vencimiento de enero por unos u$s4.500 millones.