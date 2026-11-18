Un relevamiento de las cotizaciones bancarias muestra dónde se consigue el dólar más barato y cuánto hay que pagar según la cantidad de divisas

A la hora de comprar dólares, el precio final varía según el banco en el que se haga la operación. Si bien las diferencias pueden parecer insignificantes al comprar algunos dólares, la magnitud puede ser diferente al comprar en cantidad.

Según un relevamiento de las cotizaciones informadas por las entidades al Banco Central (BCRA), mostró que Brubank tiene el precio de venta más bajo, $1.562. En el otro extremo se ubicó BBVA, con una cotización de $1.579

Qué banco vende el dólar más barato en noviembre

Brubank encabezó el relevamiento con un precio de $1.562 por dólar. Detrás se ubicaron Galicia, Nación, Ciudad, Patagonia, Santander y Credicoop, con una cotización de $1.570. Supervielle ofreció la divisa a $1.572, mientras que ICBC, Macro, Piano y Provincia la vendieron a $1.575. BBVA registró el valor más alto, de $1.579.

El relevamiento incluyó las siguientes cotizaciones de venta:

Brubank: $1.562

Banco Galicia: $1.570

Banco Nación: $1.570

Banco Ciudad: $1.570

Banco Patagonia: $1.570

Banco Santander: $1.570

Banco Credicoop: $1.570

Banco Supervielle: $1.572

Banco ICBC: $1.575

Banco Macro: $1.575

Banco Piano: $1.575

Banco Provincia: $1.575

BBVA: $1.579

Cuánto cuesta comprar u$s100, u$s500 y u$s1000 en cada banco

La diferencia entre las cotizaciones es más notable al calcular cuánto dinero se necesita para comprar distintos montos en dólares. Según el precio revelado por Brubank, comprar 100 dólares cuesta $156.200, mientras que en BBVA el mismo monto requiere de $157.900.

Para una compra de u$s500, el desembolso va de $781.000 a $789.500. En tanto, quien busca comprar u$s1.000 necesita entre $1.562.000 y $1.579.000, según la entidad elegida. En el resto de los casos, los valores quedaron de la siguiente forma:

Brubank ($1.562): para comprar u$s100, se requieren $156.200. Para u$s500, se necesitan $781.000 mientras que para u$s1.000 se necesitan $1.562.000

Bancos Galicia, Nación, Ciudad, Patagonia, Santander y Credicoop ($1.570): para comprar u$s100, se requieren $157.000. Para u$s500, se necesitan $785.000 mientras que para u$s1.000 se necesitan $1.570.000

Banco Supervielle ($1.572): para comprar u$s100, se requieren $157.200. Para u$s500, se necesitan $786.000 mientras que para u$s1.000 se necesitan $1.572.000

Banco ICBC, Macro, Piano y Provincia ($1.575): para comprar u$s100, se requieren $157.500. Para u$s500, se necesitan $787.500 mientras que para u$s1.000 se necesitan $1.575.000

BBVA ($1.579): para comprar u$s100, se requieren $157.900. Para u$s500, se necesitan $789.500 mientras que para u$s1.000 se necesitan $1.579.000

La diferencia entre la entidad que cobra el precio más económico y la más cara llega a $1.700 por cada u$s100 y a $17.000 por cada u$s1.000.

Qué tener en cuenta antes de comprar dólares en un banco

Para comparar directamente las alternativas, se debe observar el precio de venta de cada entidad, como también verificar la cotización disponible del canal en el que se llevará a cabo la operación.

Los valores corresponden al cierre del lunes 16 de noviembre, por lo que pueden variar en las próximas ruedas cambiaras. También se debe distinguir la compra de dólar para ahorro como el involucrado en operaciones con tarjeta (pagando con pesos).

Este último incorpora una percepción del 30% sobre el tipo de cambio para las compras en moneda extranjera con tarjeta. Para evitar ese recargo, se puede optar por el pago del resumen con dólares propios, siempre que se respeten los plazos y el procedimiento que establece cada banco.