El ministro Luis Caputo, una vez más, se anticipa para aliviar tensiones en el mercado de cambios: este martes realizará un canje de la letra dólar linked D30N6, que vence a fin de noviembre, por otra que caduca en enero. Hay más de u$s4.700 millones en circulación de esta letra, uno de los montos más abultados del segmento en los últimos años. El objetivo es facilitar la próxima licitación de deuda y, sobre todo, acotar la tensión que habrá el miércoles de la próxima semana, generada por el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagarles a los inversores) del título a vencer.

La tensión cambiaria asociada al fixing ya es un "clásico" de cada fin de mes: los inversores tienen incentivos para que durante esa jornada repunte la cotización del dólar (lo mayor posible) para cobrar más pesos por el instrumento que está próximo a vencer. Entre más dinero haya comprometido, mayores fuerzas se concentrarán para que suba el tipo de cambio en esa rueda en particular. La presión alcista es impulsada por los grandes inversores, que lo fuerzan con mayor demanda de dólares ese día.

El objetivo de Caputo con el canje de este martes es descomprimir el monto a vencer, así tendrá menos para rollear en la próxima licitación de deuda, y, especialmente, evitar sobresaltos del tipo de cambio en la jornada del fixing. Si bien será inevitable que ese día haya tensión en el mercado de cambios (los que no entren al canje tendrán los mismos incentivos para presionar la cotización ese día), un monto menor será mucho más manejable para el equipo económico. La presión asociada al fixing es muy pasajera, pero Caputo prefiere evitar ruidos y posibles contagios en las siguientes jornadas.

Las jornadas de fixing suelen sentirse fuerte en la plaza cambiaria: no sólo tiende a subir el tipo de cambio, lo que obliga al equipo económico a intervenir para acotar la tensión, sino que además el Banco Central deja de comprar divisas para evitar mayor presión de demanda. De hecho, a excepción de lo ocurrido en las últimas semanas, gran parte de las veces en las que la entidad no compró reservas fue durante estos eventos de fin de mes. Incluso, en algunos el Tesoro tuvo que vender divisas para moderar la dinámica:

27 de octubre (fixing de D30O6): el Banco Central pausó las compras de reservas

25 de septiembre (fixing de D30S6): el tipo de cambio avanzó a un máximo nominal y el Central no compró reservas

28 de julio (fixing de D31L6): el BCRA no compró reservas y el Tesoro vendió u$s150 millones en el mercado de cambios

Caputo apunta a un buen canje para aliviar tensiones con el dólar

El desafío del Gobierno será lograr la mayor adhesión posible en el canje de este martes para descomprimir el vencimiento y maniobrar de manera más sencilla la jornada del fixing. Hay u$s4.742 millones a valor nominal en circulación de esta letra, de los cuales alrededor de u$s1.100 millones están en manos del BCRA, de acuerdo con cálculos de AdCap. El monto en poder de la autoridad monetaria sugiere un piso para el canje. El resultado de la operación determinará qué stock llegará a la sesión del miércoles de la próxima semana para la fijación del tipo de cambio de referencia para pagarles a los inversores.

"Los dos últimos canjes tuvieron una adhesión muy alta, de 75% en septiembre y 73% en octubre, y los vencimientos al fixing quedaron en u$s1.098 millones y u$s1.452 millones a valor nominal, los más bajos desde abril. Con una adhesión similar a la de octubre, al fixing de la próxima semana llegarían unos u$s1.280 millones, menos que el mes pasado. Esto le daría al Banco Central un fixing más fácil de administrar, en un mes en que volvió a ofrecer cobertura para contener al tipo de cambio oficial", detalla AdCap.

El Gobierno prevé un dólar calmo durante varios meses más

Con operaciones como la de este martes, Caputo apunta a evitar sobresaltos en el mercado y extender la calma cambiaria durante varios meses más. El ministro se basa en el superávit fiscal, las compras de dólares del BCRA y las inversiones en el marco del RIGI para asegurar que "a 2027 entraremos más fortalecidos que nunca". Por lo tanto, espera "un año mucho más calmo de lo que muchos predicen", según declaró a la prensa. En el mercado también creen que en lo que resta de 2026 habrá calma cambiaria, pero más adelante vendrán las inevitables presiones asociadas con la incertidumbre electoral.

"¿Qué explica esta estabilidad en el tipo de cambio? Una parte de la respuesta podría estar en la oferta oficial de cobertura cambiaria. Estimamos que durante los primeros tres días hábiles de noviembre el Banco Central vendió alrededor de u$s380 millones de instrumentos dólar linked en el mercado secundario, lo que habría contribuido a moderar la presión alcista sobre el precio del dólar", señala Portfolio Personal Inversiones.

El bróker de bolsa estima que la calma cambiaria, a pesar del mal desempeño de los activos bursátiles, podría sostenerse durante un tiempo más si los flujos siguen jugando a favor: los ingresos de divisas al mercado oficial, tanto financieros (liquidación de bonos corporativos y provinciales pendientes) como comerciales (entrada de la cosecha fina del agro), junto con una mayor demanda estacional de pesos en diciembre y enero (menor demanda de dólares) podrían mantener relativamente estable al tipo de cambio, aún sin una mejora equivalente en la percepción de riesgo soberano.