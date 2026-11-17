Una filtración de 15 millones de documentos revela cómo el banco ignoró sistemáticamente alertas sobre posibles operaciones de lavado de dinero

Deutsche Bank quedó en el centro de un escándalo global tras la filtración de 15 millones de documentos internos. La investigación periodística "Inside Deutsche Bank" reveló que el banco alemán ignoró sistemáticamente alertas sobre posibles operaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones internacionales.

El objetivo era conservar relaciones comerciales con clientes poderosos. Entre ellos figuran Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales y explotación de menores, oligarcas rusos y Donald Trump.

Más de 200 periodistas de un consorcio internacional analizaron los archivos. Entre los medios participantes están La Nación, The New York Times, Financial Times, Der Spiegel, Le Monde y la cadena alemana ZDF.

Los documentos fueron entregados por dos denunciantes anónimos e incluyen más de diez millones de correos electrónicos internos y actas de reuniones confidenciales del banco.

La reacción del mercado fue inmediata. El martes, las acciones de Deutsche Bank cayeron más de 6% en la Bolsa de Frankfurt. Fue el mayor retroceso desde abril de 2025.

El ministro de Hacienda y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, reclamó "transparencia total" sobre los fallos del pasado. El banco, en cambio, juzgó poco significativo el eventual impacto financiero de la filtración.

Klingbeil fue contundente en sus declaraciones. Afirmó que Deutsche Bank tiene la responsabilidad de explicar "cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos".

También exigió saber cómo evitará esas prácticas "de forma efectiva en el futuro".

Rusia: un negocio fructífero pese a todas las alertas internas

Uno de los capítulos más delicados de la filtración se refiere a la estrategia del banco en Rusia. Los documentos muestran decisiones tomadas antes de la invasión rusa a Ucrania.

A fines de 2020, Deutsche Bank planeaba aumentar sus ingresos provenientes de clientes rusos adinerados. Lo hizo pese a las advertencias internas sobre riesgos regulatorios y de lavado de dinero.

Entre los participantes del grupo de trabajo que preparó esa estrategia figuraba el actual director ejecutivo del banco, Christian Sewing. El plan se elaboró pese a las reservas expresadas por algunos directivos de alto rango.

Los documentos revelan que la entidad mantuvo vínculos estrechos con oligarcas rusos. También gestionó flujos financieros considerados de alto riesgo por los propios equipos de cumplimiento.

Los archivos describen operaciones con defraudadores fiscales y redes internacionales de blanqueo de capitales, conocidas en la jerga financiera como "lavanderías de dinero".

La investigación expone tensiones internas recurrentes. Por un lado, los intereses comerciales del banco. Por el otro, los equipos encargados de controlar el cumplimiento de las normas internas y las sanciones internacionales.

Epstein y Trump: los nombres que complican al banco

La investigación consigna operaciones financieras por cerca de u$s600 millones entre Deutsche Bank y Jeffrey Epstein. El financista fue condenado por delitos sexuales y explotación de menores antes de morir en prisión en 2019.

La entidad reconoció que cometió un error al aceptar a Epstein como cliente en 2013. En un comunicado, el banco dijo que lamenta esa relación comercial.

También afirmó que colaboró con los reguladores estadounidenses, las autoridades judiciales y el Congreso en las investigaciones sobre el caso.

Los archivos filtrados también incluyen operaciones vinculadas a Donald Trump. Según reveló el Financial Times, en 2017 un empleado del banco envió por error un documento fiscal del entonces presidente de EE.UU.

El destinatario equivocado fue el contador de otro cliente. La filtración señala que, tras la elección de Trump en 2016, el banco evaluó los riesgos reputacionales de mantener esa relación.

El empresario le debía entonces unos u$s331 millones al banco. Otro reporte interno indicó que el error involucró documentos fiscales de 1.586 cuentas. Tres de ellas estaban vinculadas al actual presidente estadounidense.

Entre otros nombres que aparecen en los documentos figuran el exprimer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed ben Rashid al Maktoum, y el ex premier libanés Saad Hariri.

También hay registros de operaciones con fabricantes de armas y envíos financieros a zonas de conflicto. La aparición de un nombre en los archivos no prueba por sí sola una irregularidad.

El capítulo argentino: el caso Santiago Bausili

Los documentos revelan que Deutsche Bank activó controles internos especiales cuando Santiago Bausili dejó la entidad en enero de 2016. El ejecutivo se incorporó entonces al gobierno de Mauricio Macri.

La unidad de crimen financiero del banco advirtió sobre un posible conflicto de intereses. Bausili seguía cobrando compensaciones diferidas en acciones del banco alemán.

Recibió 13.025 títulos, con un valor nominal cercano a u$s180.000, hasta septiembre de 2018. Esas acciones eran parte de bonos de desempeño que cobró tras dejar el banco.

Durante su paso por el área económica del gobierno argentino, Deutsche Bank participó en la colocación de deuda argentina de 2017. También cerró otros negocios con el Estado nacional.

Bausili fue procesado dos veces por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, pero la Cámara Federal revocó ambos procesamientos por falta de pruebas de que hubiera influido en la selección o las condiciones de las operaciones.

Cómo responde Deutsche Bank al escándalo

Deutsche Bank sostuvo que los hechos revelados en la filtración se remontan a muchos años atrás. En algunos casos, hasta dos décadas. El banco afirmó que examinó los episodios mencionados cuando correspondía hacerlo.

La entidad destacó las inversiones realizadas para reforzar sus mecanismos de control. Entre 2019 y 2025 invirtió 7.000 millones de euros en mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo y controles internos.

El banco aseguró que hoy es "un banco diferente" al de hace una década. También destacó sus beneficios récord de 2025 como prueba de su recuperación financiera.

Sin embargo, Deutsche Bank arrastra el peso de sanciones millonarias por escándalos anteriores. En 2017 pagó u$s7.200 millones por el caso de las hipotecas subprime en Estados Unidos.

En 2015 desembolsó unos u$s2.500 millones por la manipulación de la tasa Libor, el índice de referencia interbancaria de Londres.

Aunque recuperó la rentabilidad bajo la dirección de Christian Sewing, las fallas de cumplimiento volvieron a quedar bajo escrutinio público con esta filtración masiva.