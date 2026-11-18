Las colocaciones en pesos están en la lupa tras la escalada del dólar e inflación. Cuánto se gana con $2 millones en un período de 30 días

La última cifra oficial de inflación de 2,2% del mes pasado, que resultó ser más elevada a lo esperado por el mercado, y el mayor impulso que tiene el precio del dólar en noviembre, generó que algunos bancos reajusten al alza la tasa que pagan en los plazos fijos tradicionales para que este instrumento mantenga su atractivo. De esta manera, los depósitos en pesos ofrecen una renta más alta, y se tomó como ejemplo una colocación en Santander, una de las entidades privadas más relevantes del sistema.

Para ello, el capital inicial invertido considerado es de $2 millones a 30 días, que es el periodo mínimo de encaje para los fondos colocados, como condición requerida por el Banco Central para esta herramienta.

Como dato a tener en cuenta, las entidades financieras realizaron un "retoque" al alza a las tasas de interés, por segundo mes consecutivo.

Por el lado del Banco Santander, la tasa nominal anual (TNA) aumentó este mes un punto porcentual respecto a lo ofrecido previamente (17%), por lo que ahora paga 18% al año en lapsos colocados de 30 a 90 días, en el caso de los depósitos minoristas de personas humanas.

De esta manera, la renta mensual ofrecida equivale a 1,48 por ciento.

Por el momento, este porcentaje está superando al movimiento del precio del dólar en lo que va de noviembre, debido a que el billete minorista avanza alrededor de 1,3% en el mes.

La alerta que se dispara al respecto en la City es que, según los mercados a futuros de A3, en todo noviembre el tipo de cambio podría avanzar más de 2%. Entonces, el plazo fijo tradicional podría quedar por debajo en rendimiento tanto respecto al dólar como también de la inflación.

Respecto al índice de precios al consumidor (IPC), según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado a principios de mes por el Banco Central, en el que encuesta a 45 economistas, se espera para todo noviembre que sea de 1,7%.

"Sigue siendo muy difícil romper la barrera psicológica del 2% en la inflación, llevamos casi 2 años en el mismo nivel y la gente empieza a internalizar esa cifra en sus decisiones, lo que le da inercia al proceso. Un mes ajustan los precios regulados, otro mes los estacionales, otro mes los alimentos, y sin un shock externo (como podría ser una baja fuerte del petróleo), parece difícil que el proceso no vaya a estirarse por algún tiempo más", resume Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad.

Plazo fijo Banco Santander: cuánto ganás con $2 millones

El ahorrista que realice un plazo fijo tradicional en Banco Santander con un capital inicial de $2 millones, durante un el tiempo mínimo de 30 días, ganará un total de $2.029.589 en ese breve lapso.

Entonces, se generarán 29.589 pesos adicionales en ese periodo, que representa obtener una renta de 1,48% mensual, que representa a tener una TNA de 18%.

El plazo fijo tradicional puede ser constituido en Banco Santander por medio de los distintos canales digitales de esta entidad, donde se destacan el home banking (página web), la aplicación (app) para celulares y otros dispositivos móviles. El monto que se requiere invertir es de un mínimo simbólico de $500.

Otra de las maneras en las que se puede invertir en este instrumento es por medio presencial, al asistir a los cajeros automáticos (ATM) ubicados en las distintas sucursales.

Entre los requisitos solicitados para hacer estos depósitos remunerados se destacan tener una cuenta bancaria en esta entidad y el dinero disponible en la misma para invertir.

Para constituir un plazo fijo tradicional en Banco Santander, desde de su app, se requiere cumplir con los siguientes pasos:

-Se debe comenzar desde el menú de "Inicio", que se encuentra en el margen superior izquierdo, que está identificado con tres rayas horizontales. Allí se debe buscar la sección "inversiones". Al ingresar, se debe seleccionar la opción de "plazos fijos".

-Luego, hacer clic en "Invertir", que aparece como un botón de color rojo en la parte inferior de la pantalla, y allí se informa qué interés se está pagando en los distintos plazos (30, 60 y 90 días). También se pueden consultar todas las tasas para los distintos periodos. Para avanzar, clickear en "Constituir".

-Por lo tanto, lo siguiente que deberás seleccionar es la cantidad de días que realizarás la colocación en base a los plazos más representativos, o bien, podrás ingresar un "plazo personalizado", que debe ser superior a los 30 días. A su vez, en el recuadro ubicado en la parte inferior de la pantalla se debe indicar el monto de dinero que se quiere invertir, que debe ser igual o inferior al que se posee en cuenta bancaria.

-Paso seguido, se conocerá la ganancia e interés que se tendrá. Y, para concluir con esta inversión se debe tocar "continuar", botón de color rojo que aparece en la parte inferior.

-Se concluye con la inversión al verificar que los datos ingresados sean correctos, para evitar arrastrar errores en la constitución del depósito. Si todo es correcto, seleccioná el cuadrado en el que confirmás que "acepto los términos y condiciones", y luego apretá el botón rojo de "confirmar".

El plazo fijo tradicional se encuentra en tensión ante los datos más altos de inflación y el abrupto ascenso que tiene el dólar bursátil y blue. Igualmente, sigue siendo el instrumento conservador con cierto atractivo, debido a que rinde muy similar al resto de los precios de la economía.