El contado con liquidación, así como el MEP y el blue, tuvieron otra jornada de subas y se despegan del billete oficial. Cómo juegan estas tensiones

Los precios del dólar operados tanto en el mercado bursátil como en el informal, que son los que no controla directamente el Gobierno, comenzaron a tomar temperatura en los últimos días, como reflejo de las tensiones locales y del exterior.

En concreto, el dólar oficial minorista se encuentra en $1.575 por lo que avanza 1% en todo noviembre, mientras que el billete blue escala más del doble en el mismo período, al ascender 2,6% y tocar los $1.605.

En tanto, el contado con liquidación, que es la referencia que refleja el costo cambiario requerido para sacar los dólares al exterior, trepa 2,1% en el mes y cotiza a $1.690.

Es decir, el CCL se separa casi 9% (138 pesos) de la cotización del dólar oficial mayorista.

Por lo tanto, se está comenzando a observar una mayor dispersión de precios en la plaza cambiaria, que responde a una mayor salida de capitales de los inversores en medio de la suba del riesgo país y la mayor incertidumbre política.

Además, juegan los factores internacionales, como la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal (Fed) y la devaluación de las monedas emergentes, como el real de Brasil -desde que Lula da Silva fue reelecto presidente, esta moneda se depreció alrededor de 14%-.

Es decir, los inversores están saliendo del riesgo de los países emergentes hacia la "seguridad" y en búsqueda de la tasa alta que les otorgan los bonos del Tesoro estadounidense. Hecho que genera inestabilidad en dichas plazas.

"El blue es un mercado muy chico, con baja liquidez y profundidad y cualquier cambio de tendencia impacta en la cotización, acompaña al resto. Lo demás me parece consecuencia de una gran volatilidad e inestabilidad internacional que genera conductas de salida de fondos que buscan seguridad en activos de Estados Unidos y desarman posiciones en todos los países emergentes. En un escenario muy complejo, y sin vista de estabilizarse, lo que pasa es totalmente lógico", resume Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

"El mercado cambiario opera bajo una calma tensa, caracterizada por la restricción de acceso al segmento oficial, y una mayor búsqueda de dolarización a través de los dólares libres (MEP y contado con liquidación), impulsada tanto por personas en el mercado informal como por empresas en el formal. Esta dinámica refleja una salida simultánea de capitales locales y extranjeros de Argentina, similar a la tendencia observada en los bonos y el riesgo país", resume Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, a iProfesional.

Esto, a su vez, coincide con el desplome del 11% en la cotización acumulada de noviembre del principal índice MSCI Merval de las acciones empresas líderes argentinas y en la caída de hasta 5% de los bonos en dólares. A ello se suma un riesgo país en torno a los 859 puntos básicos, uno de los niveles más altos del año.

"El mercado cambiario atraviesa un escenario de alta tensión impulsado por la salida de inversiones que castiga a bonos, acciones y la bolsa en general, lo que incrementa la demanda hacia los dólares paralelos en un contexto de incertidumbre y ruido político. A pesar de esta presión y de la dolarización por cobertura, el tipo de cambio oficial se mantiene controlado gracias a los flujos de oferta presentes en el MULC y a las herramientas oficiales de intervención", resume Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios.

Dólar oficial en la mira

Mientras tanto, en la plaza oficial, existe una mayor tranquilidad ya que, de hecho, quedó como el precio más barato para el dólar, de la mano de las compras de reservas y el equilibrio entre oferta y demanda.

En concreto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró estable el martes a $1.552, por lo que en noviembre asciende 1,2% y en todo 2026 avanza "apenas" 6,5%.

Las presiones al alza para el precio del dólar en Argentina están a la orden al día, pero el Gobierno está logrando estabilizar su valor en el mercado oficial, por el ingreso de las liquidaciones de las exportaciones de hidrocarburos, minería y campo. Además, suma la tranquilidad generada con la compra de reservas, ya que el Banco Central adquirió el martes u$s74 millones, acumulando en lo que va del año u$s16.295 millones. Un nivel muy superior a los u$s10.000 millones estipulados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Incluso, la calma se evidencia en que el volumen negociado se mantiene muy bajo, debido a que en la última jornada apenas totalizó u$s361 millones.

"Los dos primeros días de esta semana mostraron una fuerte caída en el volumen de negocios en el mercado cambiario, bastante por debajo del promedio diario de meses anteriores. En ese escenario, con un mercado más chico, cualquier orden de compra le hace cambiar la tendencia al precio del dólar. A medida que nos aproximemos al fin de mes, seguramente la demanda será más intensa, como pasa siempre", detalla Quintana.

Por lo pronto, en el mercado de opciones y futuros de A3 (ex Matba-Rofex) se negoció un precio de dólar mayorista de $1.569 para fines de noviembre y de $1.600 para fin de diciembre.

En tanto, para fines de noviembre del 2027, es decir, para dentro de un año, se está operando un tipo de cambio de $2.054, lo que representa un incremento de 32% desde ahora hasta 12 meses en adelante.

Cómo influyen los "otros" dólares en el oficial

En resumidas cuentas, desde el mercado consideran que, por el momento, el Banco Central podrá controlar todas estas presiones alcistas para el tipo de cambio, por la presencia de oferta de divisas, la tranquilidad generada por la compra de reservas y por una situación estable en el volumen negociado en la plaza cambiaria.

Al respecto, para Menescaldi, afirma que, en el cortísimo plazo, el Gobierno "intenta contener esta presión mediante la provisión de herramientas, coberturas y contratos para sostener el tipo de cambio oficial. No obstante, esta estrategia de alivio no descarta que el mercado oficial continúe experimentando tensiones derivadas de la demanda cambiaria".

Incluso, Quintana es contundente: "No creo que este movimiento del precio del dólar libre presione al oficial".

Lo concreto es que esta tensión cambiaria local y mundial ya está impactando en los precios del MEP, contado con liquidación y blue.

"Creo que la escalada de los dólares bursátiles y del blue es más reflejo de las tensiones globales que por motivos locales. El real brasileño se depreció fuerte estos días, el dólar se apreció en el mundo, así que, al ser esos mercados sin restricciones, son más rápidos para ajustar. El contexto internacional no ayuda", reflexiona Fernando Baer, economista jefe de Quantum, a iProfesional.

En esta línea, Florencia Fiorentin, economista jefa de Epyca, coincide que "toda esta inestabilidad tiene vinculación al incremento del riesgo país y a la suba del dólar en Brasil, por lo que se genera una mayor expectativa de devaluación".

A ello se suman motivos que brindan cierto respaldo al Gobierno que provenien desde la macroeconomía: "La síntesis es equilibrada: Argentina conserva anclas fiscal, cambiaria y monetaria, pero el mercado exige pruebas de sostenibilidad y recuperación de actividad. La estabilización será más robusta si las compras de divisas ganan escala, el riesgo país revierte su alto nivel y el ajuste fiscal mejora su composición sin depender únicamente de la reducción real del gasto", concluyen desde Vector Investments.