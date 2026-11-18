Nvidia superó las expectativas de Wall Street, pero la salida de su CEO genera dudas y la City analiza si conviene comprar o vender sus acciones

Nvidia (NVDA) volvió a quedar en el centro de atención de Wall Street después de presentar sus últimos resultados. La empresa, que se convirtió en una de las grandes ganadoras del crecimiento de la inteligencia artificial, mostró números que superaron las expectativas de los analistas y volvió a dejar en claro que la demanda de sus chips todavía tiene mucho margen para crecer. Sin embargo, sus acciones atraviesan un momento complicado y los inversores empiezan a mirar con más atención los riesgos que enfrenta el negocio.

La salida de Jensen Huang, quien estuvo al frente de Nvidia durante más de tres décadas, abrió una nueva etapa para la empresa. A esto se sumaron las dudas sobre las restricciones comerciales de Estados Unidos, el futuro de las inversiones en centros de datos y la posibilidad de que el crecimiento de la inteligencia artificial pierda fuerza en los próximos años.

En medio de este escenario, Grupo SBS, BDI Consultora de Inversiones y Allaria analizaron los resultados y pusieron sobre la mesa sus perspectivas para las acciones de Nvidia (NVDA). Mientras algunos informes encontraron precios atractivos para invertir después de las últimas caídas, otros advirtieron que todavía existen motivos para ser cautelosos.

Nvidia presentó resultados récord

Los números del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027 volvieron a mostrar la fuerza que tiene Nvidia dentro del mercado tecnológico. La empresa registró ingresos por u$s115.844 millones, un aumento del 103% frente al mismo período del año anterior y del 20% respecto del trimestre previo. Además, las ventas terminaron un 6% por encima de lo que esperaba Wall Street.

Buena parte de ese crecimiento llegó desde el negocio de centros de datos, que generó aproximadamente u$s107.600 millones. Se trata de la división que vende los chips y equipos que utilizan las grandes empresas tecnológicas para desarrollar y hacer funcionar sus sistemas de inteligencia artificial.

Su facturación creció un 110% interanual y ya explicó cerca del 93% de los ingresos totales de Nvidia.

Las ganancias también acompañaron y, según el informe de Allaria, el beneficio por acción ajustado alcanzó los u$s2,68, frente a los u$s2,47 que esperaba el mercado. Al mismo tiempo, el margen bruto se mantuvo cerca del 75%, un nivel que muestra cuánto dinero conserva la empresa de sus ventas después de cubrir los costos directos de producción.

Pero lo que más llamó la atención fue que Nvidia volvió a mejorar sus previsiones para los próximos meses. La empresa elevó del 70% al 75% su estimación de crecimiento de ingresos para el ejercicio fiscal 2028 y anticipó ventas por u$s130.000 millones para el próximo trimestre, por encima de los u$s125.250 millones esperados por los analistas que tomó como referencia Allaria.

Pese a estos resultados, el mercado siguió mostrando preocupación por lo que puede pasar más adelante, especialmente después de los cambios que se produjeron en la conducción de Nvidia.

La advertencia de Grupo SBS

Uno de los análisis que más atención puso sobre estos riesgos llegó desde Grupo SBS. Desde este frente, Juan Pablo Iacaruso, Analista de Equity y Deuda Corp., explicó que el crecimiento del negocio sigue siendo muy fuerte, aunque las dudas sobre el futuro de la empresa podrían afectar el precio de sus acciones durante los próximos meses.

Iacaruso señaló que "NVIDIA cerró un 3T27 sólido en lo operativo y entregó una guía para el 4T que supera las expectativas, aunque con un contexto institucional y político más incierto que en trimestres anteriores".

El principal motivo de preocupación fue la salida de Jensen Huang, quien renunció a sus cargos de CEO, presidente y director el pasado 12 de noviembre. Según explicó SBS, el directorio descartó la posibilidad de que vuelva a ocupar su puesto y dejó a Colette Kress como CEO interina mientras busca una persona que pueda hacerse cargo de la conducción de manera permanente.

El problema es que Huang fue una figura clave en el crecimiento de Nvidia y tuvo un papel central en las decisiones que llevaron a la empresa a convertirse en uno de los principales proveedores de tecnología para inteligencia artificial. Por eso, su salida generó dudas sobre quién continuará ese trabajo y cómo se tomarán las grandes decisiones de ahora en adelante.

En este punto, Iacaruso fue contundente al señalar que "el principal interrogante es la gobernanza". El analista también explicó que la búsqueda de un nuevo CEO todavía no tiene una fecha definida y que el directorio pretende evaluar tanto candidatos de la propia empresa como personas externas.

Además, advirtió que "cualquier especulación sobre su regreso choca con la postura oficial (por ahora), y la investigación interna sigue en curso".

Y es que, más allá del cambio de CEO, el informe de Grupo SBS también puso el foco en otros problemas que podrían afectar el crecimiento de Nvidia. Uno de ellos tiene que ver con las decisiones políticas que se tomen en Estados Unidos y con el impacto que podrían tener sobre las inversiones de las grandes empresas tecnológicas.

Iacaruso advirtió que "el mercado teme una desaceleración en la construcción de data centers desde 2028 por un eventual giro de políticas". Esta posibilidad resulta especialmente importante porque los centros de datos explican casi todos los ingresos de Nvidia. Si las empresas reducen el ritmo al que construyen nuevas instalaciones, la demanda de chips también podría verse afectada.

Sumado a esto, el analista advirtió que "la falta de un CEO permanente, el riesgo regulatorio y político y la creciente exposición a garantías y al financiamiento del ecosistema probablemente agreguen una prima de riesgo a la acción en los próximos trimestres".

Aun así, Iacaruso reconoció que "los fundamentos y la visibilidad de la demanda siguen siendo muy fuertes y la guía supera lo esperado".

En términos más simples, SBS considera que Nvidia puede seguir ganando mucho dinero, pero los inversores podrían exigir un precio más bajo para comprar sus acciones mientras no se resuelvan estos interrogantes.

La mirada de BDI

Una mirada bastante más optimista llegó desde BDI Consultora de Inversiones, que encontró en la caída reciente de Nvidia una posible oportunidad para los inversores que buscan apostar por la recuperación del sector tecnológico.

La firma le asignó una calificación de 97 puntos sobre 100 y la ubicó en el primer puesto entre las 54 empresas que sigue. Uno de los motivos fue que sus acciones llegaron a negociarse a valores mucho más bajos que los habituales para Nvidia.

Según BDI, con una cotización de referencia de u$s155,46, la empresa tenía una relación precio-ganancias de 16,6 veces, frente a un promedio histórico cercano a 52,8 veces. Esto significa que el mercado estaba pagando mucho menos por cada dólar de ganancias de Nvidia que en buena parte de los últimos diez años.

Pero el dato más llamativo apareció en las proyecciones de precios, ya que el informe recopiló las estimaciones de 81 casas de análisis y encontró un precio objetivo promedio de u$s303,88 por acción, lo que representaría una suba potencial cercana al 95,5%.

Además, el 65% de los analistas consultados recomendó comprar, el 31% mantener y apenas el 4% vender. Sin embargo, BDI también advirtió que la acción venía de caer más del 28% en un mes y que varios directivos habían vendido importantes cantidades de acciones, una señal que obliga a mirar el escenario con prudencia.

Allaria también ve potencial de recuperación

Allaria presentó una visión favorable sobre el negocio, aunque con una proyección de precio más moderada que la relevada por BDI. La sociedad de bolsa destacó que Nvidia volvió a superar las expectativas y que sus previsiones de ventas muestran que la demanda de inteligencia artificial todavía se mantiene firme.

Según su informe, las acciones cotizaban a unas 9,6 veces las ganancias estimadas para el ejercicio fiscal 2027. Además, el precio objetivo de consenso que presentó fue de u$s251,74, lo que representaría una suba cercana al 61,9% desde los u$s155,46 utilizados como referencia.

Al mismo tiempo, Allaria también señaló que los márgenes de Nvidia podrían sufrir cierta presión durante el próximo trimestre por los costos de sus nuevos productos, aunque la empresa espera que vuelvan a mejorar más adelante.

¿Conviene comprar o vender acciones de Nvidia?

Después de revisar los tres informes, creemos que Nvidia sigue siendo una de las empresas mejor posicionadas para aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial, pero eso no significa que sus acciones vayan a subir de inmediato. Los resultados mostraron que el negocio mantiene su fuerza y que la demanda de chips todavía tiene mucho recorrido. Sin embargo, las dudas sobre su conducción y el futuro de las inversiones en centros de datos explican por qué el mercado sigue mirando a la empresa con cautela.

En este escenario, vemos más argumentos para comprar de manera gradual que para vender apurados después de las últimas caídas, especialmente si pensamos en una inversión de largo plazo. De todas formas, tampoco creemos que sea momento de apostar todo a una recuperación inmediata. Los precios objetivo que muestran BDI y Allaria son atractivos, pero alcanzar esos valores dependerá de que Nvidia sostenga sus resultados y recupere la confianza de los inversores.

Por eso, antes de aumentar nuestra exposición, seguiríamos de cerca la elección del nuevo CEO, la evolución de los márgenes y el próximo balance, previsto para febrero de 2027. La oportunidad puede estar en aprovechar un precio más bajo para invertir en un negocio que sigue creciendo, pero sin perder de vista que una buena empresa no siempre es una buena inversión a cualquier precio.