Qué puede pasar si una empresa entra en crisis por el accionar de un CEO que se enfocó en ser un "one man show" en lugar de crear liderazgos fuertes

La fabricante de chips Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo en este momento, presentó ayer resultados financieros superaron ampliamente las expectativas de Wall Street para el trimestre. Y aún con ingresos récord de u$s115.840 millones (+103% interanual), el Presidente de la compañía Harvey Jones, no pudo iniciar la presentación sin referirse primero al gran "elefante en la habitación", por lo que dijo: "La compañía aceptó unánimemente la renuncia -del ex Chief Executive Officer (CEO), Jensen Huang- y no tiene la intención de reinstituirlo". Tan solo horas antes, Huang había roto su silencio para expresar que estaba dispuesto a retornar a esa posición si la junta decidía que era lo mejor para la compañía.

El empresario nacionalizado estadounidense no fue apartado del cargo por las infidelidades a su mujer, sino porque el diario The New York Times reveló que dicha aventura fue con Alice Huang, la socia controlante de Megaspeed, empresa de Singapur acusada de haber accedido a chips de Nvidia que tienen restricciones de exportación de parte del Gobierno de Donald Trump. Entonces, el ahora ex CEO se disculpó en una nota por la infidelidad, sin aludir a estas acusaciones. Días después salió a la luz otro amorío, esta vez con una ejecutiva senior de Nvidia. Y aparentemente, para el Directorio fue la gota que rebalsó el vaso e inició la transición. Además, según calculó Reuters, Nvidia había perdido unos u$s700.000 millones en capitalización desde el inicio del escándalo y la cifra puede seguir subiendo.

Huang tiene la reputación de un visionario en el sector tecnológico, y no solo por su papel como cofundador de la compañía que hizo posible la inteligencia artificial (IA) como la conocemos hoy, sino por su capacidad para prever el futuro de un negocio en donde todo está por hacerse. ¿Era descabellada su propuesta de regresar a menos de una semana de haber renunciado? No, son muchos los que piensan que solo él puede conducir el destino de Nvidia. Lo que no se está cuestionando es si eso debería ser así; si la empresa debe ser la obra de un "virtuoso" irremplazable, o si por el contrario, no contar con otros liderazgos fuertes es uno de los errores de su gestión.

Mensaje de Jensen Juand en X sobre la posibilidad de volver a Nvidia.

Consultado por iProfesional sobre qué ocurre en casos en los que hay un solo referente tan fuerte en una compañía y el mismo renuncia, Alejandro Melamed, coach ejecutivo, conferencista y autor sobre management, dijo que puede ocurrir "una sensación de pérdida de rumbo y desorientación. Pueden emerger situaciones de desconocer quién toma las decisiones, de 'horfandad', sobre todo cuando ya hay una gimnasia de centralidad en la toma de decisiones."

A la vez, indicó que el camino a seguir sería el que demostró Nvidia: "Lo que se suele hacer es el camino que tomó la empresa: el reporte de mayor confianza (muchas veces el CFO) toma las riendas temporalmente hasta que el directorio defina."

Por qué Nvidia necesita un CEO que construya equipos y sucesores

Una transición de CEO o de liderazgo no tiene que ser necesariamente tan tumultuosa ni generar semejante efecto en el mercado, incluso cuando se produce de manera abrupta, por una renuncia, una enfermedad, etc. Cuando la misma está planificada y hay un equipo de liderazgo sólido y construido -y no solo un líder carismático- se producen transiciones más ágiles que le ahorran a cualquier empresa tanto dinero como disgustos.

De hecho, son los propios CEO los que, incluso sin planes de retirarse, van preparando el escenario para actuar en caso de una eventualidad, considerando la salud y la continuidad de la compañía y su gente. Así lo hizo, por ejemplo, Leo Piccioli antes de renunciar como CEO de Officenet hace 10 años, al punto que luego relató en su newsletter "CEO en Camiseta" como al regresar a la compañía a buscar sus cosas, se sorprendió como todo seguía viento en popa aunque él no estuviese más allí. "El desafío de un CEO es efectivamente preparar a su sucesor, ir haciendo cosas para de verdad no ser más necesario, como por ejemplo no ir o no estar siempre. En el momento en el que yo vi que no era más necesario, no fui más, pero también porque me hacían cada vez más difícil ser necesario, porque yo mismo les iba dando poder y responsabilidad, y crecían," le dijo hoy a iProfesional.

"Nvidia es una empresa demasiado grande como para que no haya liderazgos sólidos y Huang es un genio, en mi opinión. Tenía 60 reportes directos y no hacía reuniones uno a uno, lo cual parece una locura pero le funcionaba", subrayó Piccioli. A la vez, recordó que según el LinkedIn del empresario norteamericano, pasó directamente de lavacopas a fundar una empresa que se transformó en una de las más valiosas e innovadoras del mundo, lo que para el autor de "Sé tu propio CEO" (Editorial El Ateneo, 2024) indica que "no tenía experiencia directa con otros liderazgos sólidos, con cometer errores, y que fue construyendo una empresa ejemplar pero a su estilo, que funcionaba para él porque es lo que conocía y no necesariamente pensada para que perdure." En ese sentido, Piccioli estima que es probable que el Directorio le haya hecho armar a Huang un Planeamiento de Sucesión, pero que lo puede haber hecho "a desgano", sin pensar que iba a pasar, sin formar adecuadamente a la persona en línea para sucederlo ni dejarlo en claro frente a los demás, para facilitar esa transición.

Piccioli recordó cómo institucionalmente una empresa se hace cargo de diseñar esas transiciones: "Una vez al año el CEO se reune con alguien relativamente externo, como un consultor o un coach, y se deja por escrito quienes son los dos candidatos a sucederlo, qué cualidades tienen y qué les falta para desempeñar el puesto. Generalmente se encuentra que a esa persona le falta sobre todo exposición, o habilidades de liderazgo, conexiones con la industria. En función de ello se pueden llegar a armar planes de desarrollo de carrera o se le da un proyecto para liderar para ir preparándolo para el puesto. Es una regla, hay que hacerlo por si te vas, no es opcional. Creo que sería bueno hacer eso desde mandos medios hacia arriba desde el día de la contratación."

"En todas las empresas multinacionales y en las empresas famiiares hay protocolos de sucesión", concordó Alejandro Melamed, el autor de "Liderazgo + humano. Historias de (mi) vida para inspirarnos" (Planeta, 2025). "En muchas organizaciones están decididos y validados los pasos de sucesión de las posiciones clave, con lo que el proceso se simplifica mucho," añadió.

Mencionó el caso de una transición ordenada la del argentino Fernando Fernández, quien el año pasado, tras 40 años de empresa y de haber liderado la operación en Latinoamérica, fue nombrado al frente de Unilever, una de las multinacionales de consumo masivo más importantes del mundo. También el de Arcor tras la salida de Luis Pagani, quien dirigió la compañía alimenticia por 30 años y fue sucedido como presidente por su hermano, Alfredo Pagani, y como CEO primero por Modesto Magadán -ejecutivo con unos 30 años en Arcor- y luego por Andrés Graziosi hasta la actualidad.

Delegar: el primer paso para que no todo pase por el CEO

Puede ser costoso sobre todo para un CEO que es fundador o que ha pasado décadas en una empresa tan solo imaginar que ésta va a continuar sin él o ella. En ese caso, puede que subestime esos pasos por los cuales debe hacerse "cada vez menos necesario". Pero si no planifica para ese día y no se toman los recaudos para suavizar la transición, ese líder le termina costando dinero y tiempo a la firma que supo dirigir.

En una columna enviada recientemente a iProfesional, Carolina García Dutriez y Carolina Saichann, directoras de Nuuma, mencionaban justamente que en muchas ocasiones esa reticencia a delegar no se explica por la falta de experiencia o de iniciativa del equipo, sino que el problema está en cómo se delega: "si una persona conoce los procedimientos, tener experiencia y cuenta con las herramientas necesarias para hacer su trabajo, pero necesita autorización para resolver cada imprevisto, su autonomía queda limitada. La tarea está delegada; la decisión, no."

"En muchos líderes, especialmente en quienes construyeron sus negocios durante años, delegar decisiones implica aceptar que otras personas pueden resolver de una manera diferente. También supone asumir que, en el proceso, pueden cometer errores. Ante esa posibilidad, intervenir parece la opción más segura. Decidir personalmente puede dar una sensación de control y, en el corto plazo, incluso resultar más rápido. Pero cuando esa dinámica se repite, las consultas se multiplican, los procesos se frenan y el líder termina dedicando tiempo a resolver cuestiones que podrían quedar en manos de su equipo", prosiguen las consultoras.

Advierten que el costo de esta actitud no es solamente operativo, sino que el crecimiento del negocio también puede verse limitado por esa dependencia. "Por eso, delegar no consiste simplemente en distribuir tareas. Requiere establecer un marco de actuación que permita resolver situaciones concretas sin que cada dificultad se convierta en una consulta", sentenciaron.

Consideran que delegar también es aprender a no intervenir: "Delegar mejor requiere definir responsabilidades, compartir criterios y acordar límites de actuación. Pero también exige sostener esos acuerdos cuando aparece la primera dificultad. Si el líder retoma inmediatamente una decisión ante cualquier desvío, el equipo aprende que la autonomía tiene un límite incierto.El desafío no es dejar de intervenir ni renunciar al control sobre los resultados. Es distinguir cuándo una decisión necesita la participación del líder y cuándo puede quedar en manos de otra persona. Porque si todas las decisiones siguen pasando por el mismo lugar, no alcanza con pedirle al equipo que gane autonomía: también es necesario que quien lidera esté dispuesto a construir las condiciones para que pueda ejercerla."

Sobre el "timing" de Huang y los "precipicios de cristal"

El momento elegido por Huang para ofrecerse a volver como CEO, y de alguna manera, verse como el más indicado para liderar la empresa clave para la carrera de la IA en Occidente, no fue casual.

Tuit de Elon Musk sobre el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

El día anterior, un grupo de líderes de la industria tecnológica -incluyendo al CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk- firmó una misiva pidiendo su restitución. Se juntaron más de 180.000 en la petición a favor de Huang. El propio presidente Donald Trump expresó públicamente que no tendría inconvenientes con su regreso. Todo tan solo dos días antes de que se presentaran los resultados del último trimestre en el que Huang lideró Nvidia, El valor de la acción no había estado en estos mínimos desde hace años.

Mientras tanto, en esa "olla de presión", dirigiendo el barco como interina está quien hasta hace una semana se desempeñaba como Chief Financial Officer (CFO), Colette Kress."La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente; junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la base extraordinaria que Jensen ha forjado a lo largo de los últimos 33 años", prometió Kress en el comunicado en el que la empresa confirmó la transición. "Continuaremos impulsando la labor que ha convertido a NVIDIA en un referente en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se nos presentan. Nuestro enfoque sigue centrado en atender a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas."

Antes de unirse a Nvidia en 2013, Kressocupó durante tres años el cargo de vicepresidenta sénior y directora financiera en la división de Finanzas para Operaciones y Tecnología Empresarial de Cisco. Alli fue responsable de la estrategia financiera, la planificación, la elaboración de informes y el desarrollo de negocio para todos los segmentos de la empresa, así como para las áreas de ingeniería y operaciones. Anteriormente, trabajó durante 13 años en Microsoft, donde se desempeñó durante cuatro años como directora financiera de la división de Servidores y Herramientas, y ocupó puestos de alta responsabilidad en las áreas de planificación corporativa y finanzas. Antes de eso, trabajó en Texas Instruments, donde desempeñó diversas funciones en el ámbito financiero.

Hoy parece hasta trillado hablar de la premisa de que una mujer tiene más chances de llegar a la cima de la dirección de una compañía cuándo hay una crisis sin precedentes, un fenómeno conocido como "precipicio de cristal" (glass cliff, en inglés). Este concepto describe cómo las juntas directivas suelen recurrir a liderazgos femeninos en momentos de alto riesgo, caída financiera o daño reputacional, buscando proyectar una imagen de renovación y cambio.

Es trillado, y sin embargo, es una historia que no deja de repetirse. Solo algunos casos emblemáticos: Linda Yaccarino en Twitter/X en 2023; Sue Gove en Bed Bath & Beyond, 2022; Mary Barra en General Motors, 2014; Ellen Pao en Reddit, 2014; Marissa Mayer en Yahoo, 2012; Meg Whitman en Hewlett-Packard, 2011, entre tantas otras.

No se trató de episodios de infidelidad. Hubo casos de accidentes de clientes (GM), gestiones fallidas que debilitaron no solo el valor de las empresas sino su posicionamiento en el mercado para siempre (HP y Yahoo). Ellas lideraron quiebras, liquidaciones, divisiones de empresas, y en algunos casos, muy exitosamente según se puede juzgar hoy, a la distancia. Nadie dirá que que su gestión "salvadora" se debe a su género. ¿Pero sería el mismo caso si no hubiesen triunfado?

Kress no está allí por ser mujer sino por sus méritos, su trayectoria y el rol que tuvo en los últimos años en el desarrollo de Nvidia. Pero no deja de estar hoy en esa situación como líder interina de una empresa como ninguna otra en la historia, capaz de lograr una valuación que hasta hace unos años resultaba imposible. Solo la historia dirá si es o no elegida como la CEO definitiva tras llevar el timón en este momento. Pero, a la luz de los hechos recientes, haría bien en comenzar a construir cadenas de sucesión y liderazgos fuertes.