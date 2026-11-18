El CCL, MEP y blue escalan hasta 4% en todo noviembre, la brecha toca máximos en 13 meses y se encienden luces amarillas en la City

El precio del dólar comenzó a escalar a pasos más acelerados en los últimos días, sobre todo en el segmento bursátil y blue, donde ya acumula un incremento de hasta 4% en todo noviembre.

El tipo de cambio mayorista es la referencia que quedó más barata en el mercado y la más controlada por el Gobierno, por lo que se ubica en $1.559,50, avanzando 1,7% en todo el mes.

En cambio, el contado con liquidación, que es dólar que se utiliza para sacar las divisas del país, se despegó en los últimos días de las otras "variedades" y este miércoles pegó un salto de 27 pesos (1,5%) para tocar los $1.720.

Asimismo, el blue trepó en la última jornada 22 pesos hasta los $1.627, y el MEP unos 23 pesos para alcanzar a los $1.619.

De esta manera, los dólares libres escalan entre 3% a 4% en todo el mes, por lo que ya están duplicando al movimiento del tipo de cambio oficial y a lo esperado de inflación para todo el mes. Y también es el doble de lo que paga mensualmente la tasa en pesos.

Además, la brecha entre el billete oficial mayorista y el contado con liquidación alcanzó el 10%, el nivel más alto desde la previa a las elecciones legislativas de hace un año atrás.

Un dato a tener en cuenta es que en todo 2026 los distintos dólares avanzan entre 6,8% (oficial minorista) a 13% (contado con liquidación), mientras que la inflación acumulada ronda el 28%. Por ende, sigue igual habiendo atraso cambiario.

En este marco turbulento, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, intentó llevar calma a la City al afirmar que para quienes creen que el dólar va a subir los invitó a "cambiar el chip", ya que justificó que "hay muchos más dólares ahora" para contener al mercado.

Los 5 factores que generan este salto cambiario tienen que ver a cuestiones externas, como es la volatilidad mundial que lleva a los inversores mundiales a refugiarse en bonos de Tesoro de Estados Unidos, como también a cuestiones políticas y económicas internas.

1. Desarme de inversiones por tasas de la Fed y devaluación en países emergentes

Gran parte de los economistas relevados por iProfesional considera que los factores internacionales son los principales causantes del salto cambiario de los últimos días, debido al reajuste de las variables mundiales.

Esto se debe a la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal (Fed) y a la devaluación de las monedas emergentes, como el real de Brasil, que desde el 24 de octubre -previo a que Lula da Silva fuera reelecto como presidente-, se depreció alrededor de 18%.

Es decir, los inversores están saliendo del riesgo de los países emergentes hacia la "seguridad" y en búsqueda de la tasa alta que les otorgan los bonos del Tesoro estadounidense.

"Lo que pasa acá no es ajeno a lo que ocurre en el exterior. Volatilidad e incertidumbre internacionales estimulan desarme de posiciones en mercados emergentes, como el argentino. Lo mismo pasa en Brasil, el vuelo a la calidad de los fondos estimula el desarme de activos locales y dolarización de portafolios. No creo que haya un cambio significativo en la tendencia actual mientras el exterior exhiba una actualidad inquietante", enfatiza Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, a iProfesional.

La economista Natalia Motyl coincide que la depreciación del real brasileño es una de las causas ya que "genera una pérdida de competitividad cambiaria para la Argentina, frente a uno de sus principales socios comerciales".

En la misma línea, José Dapena, economista y director del Departamento de Finanzas de UCEMA, concluye: "Estos días influyen, principalmente, factores externos como el ´sell off´ mundial y la salida de algunos emergentes, que genera presiones sobre el tipo de cambio".

2. Temor a que Gobierno no pueda pagar deuda y menos reservas

Otro de los factores que están generando ruido en los mercados es el denominado "temor económico" local; básicamente, a que el Gobierno no logre juntar los dólares necesarios para pagar deuda por los casi u$s29.000 millones que debe cancelar en 2027.

Preocupación que se sustenta en la menor cantidad de reservas que se encuentra adquiriendo, ya que este miércoles compró u$s11 millones y en todo noviembre suma "apenas" u$s341 millones, que representa un 37% respecto a lo que incorporó en la primera quincena de octubre pasado (u$s918 millones).

"Las causas del aumento de los dólares son variadas. Las dudas sobre el financiamiento para 2027, que tienen que ver con la renovación de los vencimientos de la deuda y la sostenibilidad del superávit financiero. A ello se suma el menor ritmo de acumulación de reservas y pagos a realizar", afirma Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Al respecto, acota Motyl: "Suma el incremento del riesgo país y una mayor percepción de incertidumbre, que reducen el atractivo de los activos locales e incentivan una mayor búsqueda de cobertura en moneda extranjera".

Según Federico Glustein, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el riesgo país de nuevo en 850 puntos y el Merval que cayó 4,3% el lunes, "los inversores se refugian en dólares, sobre todo, ante cierta cuestión propia estacional, donde el Banco Central vendió unos u$s380 millones en bonos atados al dólar en los primeros días de noviembre para atender esa demanda".

3. Desarme del carry trade por tasas en pesos que no seducen

En un escenario en que el dato oficial de inflación de octubre mostró una inercia alcista al ser de 2,2% y la tasa de interés en pesos quedó bastante por debajo, al rondar el 1,6% mensual, los ahorristas tienden a dolarizarse. Sobre todo, al observar que el billete estadounidense en el mercado bursátil y en el blue ya trepa entre 3,3% y 4% en todo noviembre.

"Incide el poco atractivo de las tasas en pesos que incentiva la dolarización de carteras", sentencia Rossignolo.

Completa Motyl: "Otro factor importante que lleva todo esto es el desarme de las estrategias de carry trade. Cuando aumentan las expectativas de devaluación, el rendimiento de los instrumentos en pesos deja de resultar tan atractivo frente al riesgo cambiario. En consecuencia, parte de los inversores comienza a desarmar posiciones en moneda local para dolarizar sus carteras, incrementando la demanda de divisas".

4. Temor a nuevo escenario político

El factor político también genera una presión dolarizadora, debido a las tensiones electorales propias a la previa de cualquier elección presidencial en Argentina y al temor de que haya un cambio de signo partidario en octubre del año que viene. En especial, por las señales negativas que está brindando el Gobierno.

"Creo que se combinan un panorama internacional que perjudica al peso (por la devaluación de Brasil), junto con un panorama local de fuerte deterioro de expectativas, producto de que el Gobierno no obtuvo este año los resultados esperados, eso se traduce en mayor turbulencia electoral", resume Federico Machado, economista de Economía Open.

Así, Motyl advierte: "La incertidumbre política y electoral también puede intensificar la demanda precautoria de dólares como mecanismo de cobertura".

En ello, Quintana coincide: "Si se agitan expectativas negativas, la tendencia a dolarizar va a aumentar".

"Pienso que hay tensiones político económicas, como el tema de las PASO, la votación del Presupuesto, la incertidumbre en torno al crecimiento de la economía y la habilidad para conseguir los dólares para pagar vencimientos por u$s29.000 millones más pagos netos al FMI", dice Glustein. Y considera que "lo más probable" es que el oficial siga subiendo de "a poco" dentro de la banda de flotación, cuyo límite máximo en el que no debe intervenir el BCRA hoy se ubica en $1.974, y se va actualizando a diario en base a la inflación de dos meses atrás (t-2).

Incluso, se comportaría en base al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que estima un dólar mayorista de $1.590 para fin de año.

5. Inercia del mercado y atraso cambiario

Finalmente, existe un factor que se vincula directamente con la inercia de mercado, que tiene que ver a que cuando el precio del dólar sube, los exportadores "frenan" la liquidación de divisas a la espera de lograr el mejor (y mayor) cotización posible para vender sus divisas. Por ende, la oferta disminuye, mientras que la demanda se mantiene o sube. Hecho que fuerza a que el valor de los billetes estadounidenses en los disntintos mercados sigan al alza.

"Hasta que no empiece a aflojar tanta suba de precios, no van a aparecer vendedores ni por el contado por liquidación, MEP y blue, ni los exportadores por el MULC. Con este panorama, si fuese uno de los exportadores grandes, no vendería un solo dólar con esta inercia alcista. Además, el argentino, cuando ve que sube el precio del dólar, en vez de salir a vender más alto, sale a comprar. En resumen, en cuanto frene esta escalada, se empiezan a asustar los que requieren liquidar, y ahí sí venden todos juntos y ahí bajará", explica Francisco Díaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios.

Por lo pronto, en el mercado de futuros y opciones de A3 se está operando un tipo de cambio mayorista de $1.604 para fines de diciembre.

En definitiva, según Motyl, la presión cambiaria no responde a un único factor, "sino a la combinación de una pérdida de competitividad, un mayor riesgo percibido, expectativas de depreciación y una recomposición de carteras hacia activos dolarizados".

Es que detalla que el problema no es solamente que el dólar esté subiendo, sino que la economía argentina "viene acumulando una pérdida de competitividad cambiaria. Cuando a eso se le suman un mayor riesgo país y expectativas de devaluación, sostener posiciones en pesos se vuelve menos atractivo y aumenta la demanda de cobertura en dólares", finaliza a iProfesional esta economista.