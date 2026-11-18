Las consultoras Eco Go y IERAL sacaron la cuenta en base a los vencimientos de deuda y las posibles fuentes de financiamiento para el próximo año

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo enfrenta un desafío financiero de magnitud para 2027. Las consultoras privadas sacan cuentas y llegan a una conclusión inquietante: le faltan entre u$s17.000 y u$s20.000 millones para cubrir los vencimientos de deuda del año que viene.

El problema no es menor. Ocurre en un año electoral, cuando los ahorristas argentinos típicamente aceleran la dolarización de sus carteras. A esto se suma un Banco Central (BCRA) que viene comprando menos divisas en los últimos meses.

La incertidumbre del contexto internacional complica aún más el panorama. Con el riesgo país en torno a los 850 puntos básicos, conseguir financiamiento en Wall Street se vuelve cada vez más difícil.

Cuántos dólares necesita Caputo y de dónde saldrían

Un informe de Fundación Mediterránea-IERAL pone números al problema. El Tesoro y el BCRA deben cubrir vencimientos por u$s28.000 millones en moneda extranjera durante 2027.

El desafío se agrava porque el equipo económico deberá pagar u$s5.600 millones al FMI en términos netos, después de años de flujo positivo hacia la Argentina.

"Si se consideran de manera realista las fuentes de financiamiento hoy disponibles, puede estimarse un faltante de u$s17.000 millones, que requeriría un uso intensivo de reservas del Banco Central", advierte el análisis.

La consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, hizo sus propios cálculos. Entre obligaciones y fuentes de financiamiento, encontró un bache de u$s16.250 millones (u$s20.663 millones si se consideran los BOPREAL).

El Tesoro Nacional necesitará cubrir vencimientos por u$s23.033 millones. Las fuentes de financiamiento disponibles suman apenas u$s6.784 millones.

Fundación Mediterránea advierte sobre el uso de los swaps con Estados Unidos y China. "En caso de poder ejecutarse, deberían formar parte de un 'Plan B', no ser el 'Plan A'", sostiene el informe.

El argumento es concreto: cuando el Tesoro de Estados Unidos intervino el año pasado comprando pesos, lo hizo a un tipo de cambio cercano al "techo" de la banda cambiaria. Hoy esa brecha es del 30%.

El Tesoro arranca 2027 casi sin dólares en la cuenta

Los números del Tesoro Nacional encienden más luces de alerta. Los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA son de apenas u$s59 millones, según datos de EcoGo.

Para lo que resta de 2026, los pesos alcanzan. Pero los dólares dependen exclusivamente de organismos internacionales y del desembolso del FMI.

El último jueves 12 de noviembre, Caputo recurrió nuevamente al BCRA. El Tesoro le compró u$s326 millones al Central ese día.

Portfolio Personal de Inversiones (PPI) lleva la cuenta. Las compras directas al BCRA en lo que va del año suman u$s7.381 millones, u$s681 millones por encima de los u$s6.700 millones contemplados en el programa financiero presentado el 6 de julio.

El calendario no da respiro. Para lo que resta de 2026, Hacienda enfrenta compromisos por u$s1.600 millones, según PPI. Que Caputo vuelva a recurrir a compras del Central dependerá del timing de los desembolsos esperados.

El Fondo Monetario debe girar US$860 millones por la tercera revisión, sujeto a la aprobación del directorio prevista para principios de diciembre. Los organismos internacionales aportarían otros US$1.000 millones.

El problema es que Caputo comenzará 2027 con menos dólares de lo previsto. El programa financiero de mediados de año estimaba US$3.700 millones en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

El año arranca con un compromiso pesado: el pago de Bonares y Globales de enero, por algo más de u$s4.520 millones.

El Banco Central compra cada vez menos dólares

La dinámica del BCRA comenzó a cambiar en los últimos meses. La entidad que preside Santiago Bausili redujo significativamente su ritmo de compra de divisas.

Los números de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (BaPro) son elocuentes. Entre enero y junio, el Central compraba u$s1.900 millones promedio por mes.

Esa cifra cayó a u$s2.100 millones en julio. Entre agosto y octubre, el promedio se desplomó a u$s880 millones mensuales.

Las consecuencias se ven en las reservas internacionales netas. En la primera mitad del año crecían u$s1.300 millones promedio mensual. Entre julio y octubre cayeron u$s500 millones.

"La desaceleración no correspondió a una menor liquidación del sector agropecuario (que trepó de u$s2.300 millones a u$s3.000 millones entre ambos períodos) ni al aumento de la compra de dólares billete (de u$s2.300 millones a u$s2.600 millones)", aclara el estudio del BaPro.

Es decir, el campo liquidó más pero el Central compró menos. Las razones de esta paradoja están en otros sectores de la economía que demandan más divisas.

Los argentinos no frenan y ya compraron más que el Banco Central

Los ahorristas minoristas no frenan la cobertura cambiaria. Falta un año para las elecciones pero la demanda de dólares ya muestra señales preocupantes.

En septiembre, los argentinos compraron en términos netos u$s2.471 millones, el segundo mayor monto de 2026, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios del Central.

En el acumulado del año, el guarismo asciende a u$s20.149 millones. En el mismo período, el BCRA lleva comprados más de u$s16.000 millones en el MULC.

La comparación es reveladora: los argentinos adquirieron más divisas que la propia entidad monetaria. Una situación que pone presión sobre el esquema cambiario.

El test de fuego llegará en 2027. La dolarización de carteras típica de los períodos electorales podría ubicarse en más de u$s24.000 millones, en caso de mantenerse el ritmo de los últimos meses.

Los especialistas advierten que ese número se incrementará a medida que se aproxime la fecha de los comicios. La pregunta que flota en el mercado es si la "bazuka" de dólares que el Gobierno dice tener será suficiente para calmar las expectativas.

A estos desafíos se suma un contexto internacional que añade presiones extras. El riesgo país en torno a los 850 puntos básicos complica la emisión de deuda en Wall Street para buscar financiamiento.

La volatilidad de los mercados financieros globales, presionados por el petróleo por encima de los US$100 y tasas globales altas, influye en la suba del índice que elabora JP Morgan. Un escenario que hace más difícil conseguir los dólares que Caputo necesita para 2027.