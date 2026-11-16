El dólar oficial marcó un nuevo récord y el riesgo país saltó por encima de los 850 puntos

En una jornada negativa para los activos argentinos, bonos y acciones volvieron a caer. En Wall Street, los ADR se hunden hasta 6,3%

Los activos financieros argentinos comenzaron la semana con mayoría de bajas, en una jornada marcada por la suba del dólar, el retroceso de los bonos soberanos y las pérdidas en la Bolsa porteña y en Wall Street.

En ese escenario, el riesgo país avanzó por encima de los 850 puntos básicos, luego de haber perforado los 900 durante la semana pasada.

El dólar oficial marcó un nuevo récord

El mercado cambiario volvió a mostrar presión alcista este lunes. El dólar mayorista profundizó la tendencia de las últimas semanas, mientras que el blue registró un fuerte salto y el contado con liquidación (CCL) superó los $1.680. En paralelo, los inversores siguen de cerca la evolución de las reservas del Banco Central (BCRA), la dinámica del tipo de cambio real y el riesgo país.

El dólar mayorista avanzó $7,50 (+0,49%) y cerró en $1.551. Con este movimiento, la cotización quedó a una distancia del 27,13% del techo de la banda cambiaria, que este lunes se ubicó en $1.971,72.

En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación subió $5 y llegó a $1.575, un nuevo máximo nominal. Por su parte, el promedio diario que elabora el BCRA sobre la base de las cotizaciones de las principales entidades bancarias se ubicó cerca de los $1.572.

La presión también se reflejó en el mercado informal. El dólar blue saltó $25 y alcanzó los $1.600 para la venta, con lo que también marcó un nuevo récord nominal. Entre los financieros, el MEP avanzó 0,5%, hasta los $1.584,84, mientras que el CCL subió 0,4% y cotizó a $1.684,10. La diferencia entre este último y el tipo de cambio mayorista llegó al 8,6%.

En el mercado de futuros, los contratos registraron subas generalizadas en todos los plazos. Para fines de noviembre, las operaciones reflejaron una cotización mayorista esperada en torno a los $1.566. En tanto, para el cierre del año, el consenso del mercado proyectó un dólar oficial de $1.596,50.

El riesgo país vuelve a subir por la caída de los bonos argentinos

La deuda soberana vuelve a mostrar números negativos. Los títulos argentinos que cotizan bajo legislación extranjera registran bajas de entre 0,05% y 0,09%, mientras que otros bonos de la curva presentan retrocesos de hasta 1%.

Este comportamiento impulsó al riesgo país, elaborado por J.P. Morgan, hasta los 853 puntos básicos, con una suba del 2,8% frente a la rueda previa.

La nueva suba se produce después de una semana en la que los activos locales habían mostrado una recuperación y el riesgo país había logrado ubicarse por debajo de los 900 puntos.

El retroceso de los títulos refleja la cautela de los inversores frente a un escenario en el que confluyen factores externos y dudas sobre la evolución de la economía argentina, en particular sobre el nivel de actividad.

En tanto, la bolsa porteña cae 4,4% medida en pesos y las acciones argentinas en Wall Street operan con mayoría de bajas: los papeles de Loma Negra encabezan las pérdidas, con bajas del 6,3%.

Qué explicó Caputo sobre la caída de los activos argentinos

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el comportamiento de los mercados a una combinación de factores internacionales y políticos.

Según explicó, la coyuntura responde al shock externo que provocó un aumento de las tasas de interés y una desaceleración de las perspectivas de crecimiento mundial. A ese escenario le sumó un componente político vinculado con el temor de los inversores a un eventual regreso del kirchnerismo.

Las declaraciones se producen en una jornada en la que los activos argentinos vuelven a mostrar dificultades para sostener la recuperación de los últimos días.

El Banco Central mantiene las compras de dólares y las reservas rondan los u$s49.600 millones

En contraste con el comportamiento de los bonos y las acciones, el Banco Central consiguió mantener un saldo comprador en el mercado cambiario oficial.

La entidad adquirió u$s40 millones durante el viernes y acumuló compras por u$s172 millones en las últimas ruedas de la semana corta. De esta manera, el saldo positivo de noviembre llegó a u$s223 millones.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron la semana en torno a los u$s49.600 millones.

Estos indicadores muestran una dinámica diferente entre los distintos segmentos del mercado: mientras el Banco Central sostiene las compras de divisas, los bonos soberanos y las acciones argentinas enfrentan una nueva jornada de retrocesos.

La actividad industrial, otro indicador bajo seguimiento

Las dudas sobre la evolución de la economía real también forman parte del análisis de los inversores. El último informe del INDEC mostró que la utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera alcanzó el 60,1% en septiembre, su nivel más alto de los últimos 11 meses.

Sin embargo, el indicador permaneció 1,3 puntos porcentuales por debajo del registro de septiembre de 2025.

Entre los sectores con menor utilización se ubicaron:

La industria automotriz, con 49,5%

La metalmecánica, sin automotores, con 40,5%

Dentro de esta última actividad, la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una caída interanual del 45,4%, mientras que la producción de electrodomésticos retrocedió 23,6%.

Los datos reflejan las diferencias entre sectores y aportan contexto a las preocupaciones sobre la actividad económica que mencionó Caputo al explicar el comportamiento de los activos financieros.

PASO y canje de deuda: las señales que seguirá el mercado

Además de la evolución de los mercados internacionales y las novedades de la economía local, los inversores estarán atentos a dos acontecimientos que pueden influir sobre los precios de los activos durante esta semana.

Uno de ellos será el debate en comisión previsto para el martes sobre la suspensión de las elecciones primarias (PASO) de 2027. La discusión política será seguida de cerca porque el oficialismo necesita reunir los respaldos para conseguir un dictamen de mayoría.

Desde Max Capital señalaron que una de las principales incógnitas pasa por determinar si el Gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

El otro foco estará puesto en la estrategia financiera del Tesoro, que ofrecerá un nuevo canje de deuda ajustada por el tipo de cambio oficial.

La operación permitirá a los tenedores del bono dollar-linked D30N6, con vencimiento a fines de noviembre, cambiar sus posiciones por un nuevo instrumento con vencimiento a fines de enero de 2027.

El título que será objeto del canje tiene un monto en circulación de u$s4.743 millones. La propuesta busca adelantar parte de los vencimientos y reducir la volatilidad cambiaria que podría generarse antes del precio de fijación previsto para el 25 de noviembre.

La liquidación de la operación está prevista para el viernes. La respuesta de los inversores permitirá evaluar el grado de aceptación de la estrategia del Tesoro y su capacidad para administrar los compromisos de deuda vinculados a la evolución del dólar oficial.