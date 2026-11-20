La línea ofrece una tasa fija desde el 26% TNA, hasta seis meses de plazo y 60 días para pagar la primera cuota. Quiénes pueden acceder

Las pequeñas y medianas empresas que deben afrontar el pago del aguinaldo de diciembre tienen una nueva alternativa de financiamiento. Banco Credicoop acaba de lanzar una línea de crédito con una tasa fija desde el 26% nominal anual (TNA), un plazo de devolución de hasta seis meses y la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días.

La propuesta está dirigida a las empresas que acreditan los haberes de sus empleados a través de la entidad cooperativa. El préstamo puede gestionarse de manera online o en cualquiera de las 276 filiales que el banco tiene distribuidas en el país.

La nueva línea de financiamiento de Credicoop para pagar el medio aguinaldo

La línea contempla una tasa fija desde el 26% TNA y un plazo máximo de seis meses. Además, ofrece un período de gracia de hasta 60 días para el pago de la primera cuota, una condición que permite a las empresas postergar el inicio de la devolución del financiamiento.

El requisito principal es que la firma tenga radicado en Credicoop el pago de los salarios de sus trabajadores. La entidad informó que el trámite puede llevarse a cabo a través de sus canales digitales o en cualquiera de sus 276 sucursales.

Desde el banco aseguraron que la iniciativa es parte de su política de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, en especial en momentos en los que deben afrontar compromisos financieros vinculados con el funcionamiento habitual de sus negocios.

En paralelo, los empleados de las compañías que acreditan sus haberes en el banco. Entre ellas figuran descuentos en supermercados, estaciones de servicio y comercios de distintos rubros.

Además, los trabajadores pueden acceder a préstamos con tasas preferenciales, bonificaciones especiales en la contratación de seguros y programas de recompensas como Puntos Credicoop y Millas.

Banco Ciudad también ofrece créditos para pagar el aguinaldo de diciembre

Banco Ciudad cuenta con una línea específica para financiar el pago del sueldo anual complementario (SAC). La propuesta está dirigida a personas jurídicas y personas físicas con actividad comercial que estén adheridas al servicio de acreditación de haberes Plan Sueldo de la entidad.

Para acceder, deben haber realizado al menos una acreditación de salarios. Si la empresa tiene más de un mes de antigüedad como cliente, el banco exige que mantenga la continuidad de esos depósitos.

El crédito se otorga en pesos, tiene una tasa fija y permite financiar hasta el 50% de la masa salarial neta mensual, habitual y permanente que la compañía acredita en Banco Ciudad. El plazo máximo es de seis meses y el monto final queda sujeto a la evaluación crediticia de la entidad.

Además de estas líneas específicas para afrontar compromisos salariales, las empresas pueden consultar otras alternativas de crédito para pymes y emprendedores, con distintas condiciones para financiar capital de trabajo e inversiones.

Qué requisitos y documentación pide Banco Ciudad

Para solicitar el préstamo, las empresas deben presentar las últimas tres declaraciones juradas del Sistema Único de Seguridad Social (Formulario 931), donde consten la cantidad de empleados y la masa salarial.

También deben entregar un balance actualizado con dictamen de contador y, cuando corresponda, el estado de situación patrimonial y de resultados del negocio, con la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.

Las personas físicas con actividad comercial deben presentar una certificación de ventas o ingresos del último año, extendida por un contador y con firma certificada. Entre los requisitos también figura una declaración jurada con el detalle de los bienes asegurados y el vencimiento de sus pólizas.

Cabe recordar que el banco utiliza esta información para evaluar la situación de la empresa y determinar si puede otorgar el crédito.