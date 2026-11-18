Los bancos ofrecen líneas de hasta $25 millones a sola firma hasta financiamiento de $225 millones con aval de una sociedad de garantía

Poner en marcha un emprendimiento, ampliar un comercio o comprar maquinaria requiere capital, pero no siempre es sencillo conseguirlo. Para atender esa demanda, los bancos cuentan con líneas específicas para trabajadores independientes, monotributistas, responsables inscriptos y pequeñas empresas, aunque las condiciones de acceso y los costos varían de manera considerable.

La oferta incluye desde créditos de corto plazo para comprar mercadería o cubrir gastos corrientes hasta préstamos de cinco o seis años para financiar inversiones productivas. En algunos casos se puede acceder con la sola firma del solicitante; en otros, el banco exige el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), una garantía real o una calificación crediticia previa.

Uno de los aspectos centrales es que la tasa nominal anual (TNA) no alcanza para comparar las propuestas, pues también hay que mirar la tasa efectiva anual (TEA) y, especialmente, el costo financiero total (CFT), que incorpora los gastos y cargos asociados al préstamo.

Banco Ciudad: hasta $225 millones y 60 meses de plazo

El Banco Ciudad tiene una de las propuestas más específicas para emprendedores. Está dirigida a personas físicas con actividad comercial, tanto monotributistas como responsables inscriptos, y contempla dos modalidades de financiamiento para capital de trabajo. La primera alternativa requiere el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca y ofrece una tasa fija del 46% TNA. Los monotributistas pueden solicitar hasta $75 millones, mientras que para los responsables inscriptos el tope llega a $225 millones. El plazo de devolución es de hasta 60 meses.

La segunda opción permite acceder a un préstamo a sola firma, sin aval de SGR. En este caso, el monto máximo es de $25 millones para monotributistas y de $90 millones para responsables inscriptos. La tasa fija asciende al 47% TNA y también se puede devolver en hasta 60 meses. Además, existe una línea exclusiva para personas físicas con actividad comercial radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Con aval de SGR, ofrece una tasa fija del 41% TNA, con montos máximos de $75 millones para monotributistas y $225 millones para responsables inscriptos, aunque el plazo se reduce a 24 meses.

Banco Provincia: créditos desde el 20,25% TNA y hasta $10 millones

Una de las alternativas más competitivas son laslíneas de Provincia Microcréditos para pequeños emprendimientos es la que ofrece Provincia Microcréditos, vinculada con el Banco Provincia. La propuesta contempla préstamos de hasta $10 millones, a sola firma, con cuotas fijas en pesos y tasas subsidiadas. Hay dos destinos principales. Para capital de trabajo, destinado a la compra de mercadería, insumos y materias primas, la tasa es del 25% TNA para emprendedores y del 22,5% para emprendimientos liderados por mujeres. El plazo máximo es de 24 meses.

Para inversión productiva, que permite financiar maquinaria, herramientas, equipamiento y determinadas reformas, la tasa baja al 22,5% TNA para emprendedores y al 20,25% para emprendedoras. En este caso, el plazo de devolución llega hasta 48 meses. La diferencia entre ambas líneas se refleja en las cuotas. Por cada $5 millones destinados a capital de trabajo, un emprendedor pagaría alrededor de $266.858 por mes durante dos años. Si el préstamo se destina a inversión productiva, la cuota estimada baja a $158.891, aunque el plazo se extiende a cuatro años.

Para acceder, el emprendimiento debe estar radicado en la provincia de Buenos Aires o contar con un proyecto de inversión en ese territorio. Se requiere inscripción en ARCA como monotributista o responsable inscripto —o disposición a inscribirse—, certificado MiPyME categoría Micro, inscripción en el programa Buenos Aires ActiBA y una antigüedad mínima de seis meses en la actividad.

También se solicitan presupuestos o facturas proforma que justifiquen el destino del dinero y buenos antecedentes comerciales y obviamente la aprobación está sujeta a evaluación crediticia.

Cabe señalar que la Provincia informó en octubre de 2026 un incremento de la bonificación de tasas, con beneficios adicionales para emprendimientos liderados por mujeres y diversidades. Las condiciones y el simulador se pueden consultar en Provincia Microcréditos y en el portal del Gobierno bonaerense.

Banco Nación: capital de trabajo e inversiones de hasta diez años

El Banco Nación ofrece una cartera más amplia de financiamiento para micro empresas y también para pequeñas y medianas. La propuesta abarca capital de trabajo, compra de maquinaria, proyectos productivos y adquisición de bienes de capital. Para capital de trabajo, una de las alternativas es Pellegrini Mi Banco, destinada a PyMEs que operan habitualmente con la entidad y cumplen determinados requisitos de vinculación. Permite solicitar hasta $300 millones, con un plazo de hasta 12 meses. La tasa depende de la calificación y de las condiciones comerciales asignadas al cliente.

También dispone de créditos comerciales 100% online para empresas clientes, con un límite de hasta $100 millones y devolución en un máximo de 12 meses. El monto disponible depende de la evaluación crediticia. Para proyectos de inversión productiva, el Nación ofrece plazos de entre 50 y 72 meses, con hasta seis meses de gracia para el capital. El financiamiento puede alcanzar el 100% del monto solicitado, sujeto a la calificación crediticia y a las condiciones de la línea.

En el caso de inversiones con destino amplio, los plazos pueden llegar hasta diez años. Se trata de una alternativa para proyectos que requieren un horizonte de repago más largo, como ampliaciones, instalaciones o incorporación de equipamiento. El banco también tiene líneas para maquinaria y equipos, con condiciones específicas según el origen del bien y los convenios vigentes. Los montos, las garantías y las tasas deben consultarse en función de cada proyecto.

Santander: préstamos amortizables para empresas

Santander publica distintas alternativas para empresas, entre ellas préstamos amortizables, adelantos y descuento de valores. En el cuadro de tasas para el segmento PyME correspondiente a mayo de 2026, los préstamos amortizables tenían una TNA del 36% para operaciones de hasta 12 meses y del 37% para plazos de hasta 36 meses en el caso de personas jurídicas. Para personas físicas PyME, las tasas informadas eran del 43% y del 44%, respectivamente.

Cuánto cuesta la cuota de un préstamo para emprendedores

Para dimensionar el costo del financiamiento, se puede tomar como referencia un crédito de $5 millones o $10 millones. La simulación contempla cuotas mensuales constantes bajo el sistema francés, con una tasa fija y sin incorporar impuestos, seguros, comisiones ni otros gastos.

En una línea del Banco Ciudad con una TNA del 46% y un plazo de 60 meses, la cuota estimada para un préstamo de $5 millones sería de aproximadamente $214.072 mensuales. Si el monto solicitado asciende a $10 millones, el pago mensual rondaría los $428.144. En la alternativa a sola firma del mismo banco, con una TNA del 47% y el mismo plazo de cinco años, las cuotas estimadas serían de $217.531 para $5 millones y $435.062 para $10 millones.

La línea del Banco Ciudad para comerciantes de CABA, con una tasa del 41% TNA y devolución en 24 meses, presenta cuotas más elevadas por el menor plazo: aproximadamente $308.645 para un préstamo de $5 millones y $617.290 para $10 millones.

En Provincia Microcréditos, las cuotas son sensiblemente menores por las tasas subsidiadas. Para capital de trabajo, un emprendedor que solicita $5 millones a una TNA del 25%, con devolución en 24 meses, pagaría aproximadamente $266.858 por mes. Para $10 millones, la cuota sería de $533.715.

En la línea de inversión productiva, con una TNA del 22,5% y un plazo de 48 meses, las cuotas estimadas serían de $158.891 para $5 millones y $317.782 para $10 millones. Para emprendimientos liderados por mujeres, con una tasa del 20,25%, los pagos mensuales bajarían a unos $152.819 y $305.637, respectivamente.

Por su parte, con la tasa del 37% TNA publicada por Santander para préstamos amortizables de personas jurídicas de hasta 36 meses, la cuota estimada sería de aproximadamente $235.500 por cada $5 millones y $471.000 para $10 millones.

La comparación muestra por qué no alcanza con mirar la tasa nominal. Una financiación a menor tasa puede tener una cuota más alta si el plazo de devolución es mucho más corto. También hay que tener presente que las líneas tienen requisitos diferentes: por ejemplo, la alternativa del Banco Ciudad a sola firma no exige aval de SGR, mientras que otras modalidades sí pueden requerirlo.

Importante: las cuotas son estimaciones matemáticas calculadas con TNA dividida por 12 y sistema francés. No representan una oferta bancaria ni incluyen el CFT. El importe definitivo puede variar por impuestos, seguros, gastos, modalidad de liquidación y condiciones particulares de cada entidad.

Qué requisitos debe cumplir un emprendedor

Aunque cada banco tiene sus propias condiciones, hay una serie de requisitos que se repiten. En primer lugar, acreditar una actividad económica formal, con inscripción en ARCA como monotributista o responsable inscripto, según la línea. También pueden solicitar antigüedad en la actividad, documentación que respalde los ingresos, movimientos bancarios, declaraciones impositivas, constancia de inscripción en el registro MiPyME y, para determinados créditos, presupuestos o facturas proforma que justifiquen el destino del dinero.

En los préstamos de mayor monto es habitual que se requiera una garantía adicional. Una SGR puede facilitar el acceso al financiamiento porque respalda la operación frente al banco, aunque el emprendedor debe cumplir los requisitos de evaluación de esa sociedad y considerar los costos asociados al aval.

Por último, antes de firmar conviene comparar la TNA, la TEA y el CFT, además del sistema de amortización, la frecuencia de las cuotas, los gastos administrativos, los seguros y las condiciones para cancelar anticipadamente. La principal diferencia entre las propuestas no está solamente en cuánto dinero presta cada banco. También importa si el solicitante puede demostrar ingresos, si tiene una actividad formalizada, qué garantías puede ofrecer y si necesita financiar el funcionamiento cotidiano del negocio o una inversión que recién comenzará a rendir frutos.