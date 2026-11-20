Después de varios meses de relativa calma, el dólar acelero su marcha abriendo el debate sobre si la divisa todavía tiene margen para seguir subiendo

El dólar blue volvió a ganar protagonismo en el mercado cambiario argentino. Después de varios meses de relativa estabilidad, la cotización informal aceleró su marcha alcista y llegó a los $1.640 en noviembre, un movimiento que reabrió el debate sobre si la divisa está comenzando a recuperar terreno o si todavía tiene margen para subir.

Pero hay una comparación que permite poner la suba en perspectiva: cuando se descuenta el efecto de la inflación, el dólar informal continúa bastante por debajo de su cotización de fines de 2025.

En diciembre del año pasado, el blue se ubicaba en $1.530. Actualizado por la inflación acumulada hasta noviembre de 2026, ese valor equivale a aproximadamente $1.924. Frente a esa referencia, los actuales $1.640 representan un atraso real del 14,8%. La comparación con el promedio del año ofrece otra lectura, ya que el valor promedio del dólar blue ajustado por IPC entre enero y noviembre se ubica en torno a los $1.646. Por lo tanto, la cotización actual está apenas 0,4% por debajo de ese registro.

En otras palabras, el dólar informal recuperó prácticamente todo el terreno perdido frente a su promedio real de 2026, pero todavía está lejos del poder adquisitivo que tenía al cierre del año pasado.

Dólar blue: cinco ruedas consecutivas en alza y un récord nominal

La aceleración de noviembre fue especialmente significativa, ya que el jueves 19, el blue avanzó otros $10 y llegó a $1.640 para la venta, después de encadenar cinco ruedas consecutivas en terreno positivo. De esta manera, en lo que iba de la semana acumulaba un incremento de $65, equivalente al 4,1%, y se encaminaba a registrar su mayor avance semanal en 14 meses, desde septiembre de 2025.

Debido a este movimiento, la brecha entre el blue y el tipo de cambio mayorista también volvió a ganar atención entre los operadores. El fenómeno muestra que, aunque el dólar informal todavía está atrasado cuando se lo compara con la inflación, el mercado comenzó a incorporar nuevas expectativas cambiarias.

Por qué vuelve a subir el dólar blue

Uno de los factores que explican el movimiento es la mayor demanda de dólares como cobertura. En las mesas financieras advierten que algunos ahorristas y empresas comenzaron a anticiparse a posibles movimientos cambiarios antes del cierre del año.

Al respecto, el analista Agustín Cramo consideró que "hay demanda de divisas porque el mercado empieza a demostrar cierta desconfianza y entonces ajusta el precio que está muy atrasado frente a la inflación".

A esto se suma el comportamiento de las monedas internacionales, destacándose la fortaleza del dólar frente a otras divisas y la depreciación del real brasileño, que pueden agregar presión sobre el mercado argentino, especialmente si se modifica la competitividad relativa de la economía local. También influye la disponibilidad de pesos. Cuando los rendimientos de las colocaciones en moneda local pierden atractivo frente a las expectativas de devaluación, una parte de los inversores busca cobertura en dólares.

Qué dicen los analistas sobre lo que puede pasar

Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, vinculó el movimiento de las cotizaciones financieras con una combinación de factores monetarios y externos. "La tensión responde al exceso de liquidez en pesos derivada de la estrategia oficial para moderar tasas, la cercanía de una licitación del Tesoro por $20 billones el 26 de noviembre y el fortalecimiento global del dólar junto a la caída del real brasileño", señaló. El especialista también mencionó que ese escenario impulsó al alza los contratos de dólar futuro, que llegaron a negociarse alrededor de $1.665 para febrero.

Por su parte, Alan Versalli, estratega de Cocos, puso el foco en la demanda de cobertura y en las expectativas del mercado, al afirmar que "En el frente cambiario, la ampliación de la brecha refleja una mayor demanda relativa de cobertura en dólares, en un contexto en el que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y las condiciones de liquidez adquieren especial relevancia".

Estas advertencias no implican necesariamente que vaya a producirse un salto cambiario, pero sí muestran que los inversores comenzaron a prestar más atención a la evolución del dólar después de varios meses en los que las cotizaciones libres habían perdido dinamismo.

Qué puede pasar con el dólar hacia fin de año

Una referencia importante para evaluar el escenario es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central correspondiente a octubre. Los analistas relevados por la autoridad monetaria proyectaron un tipo de cambio mayorista de $1.590 para diciembre de 2026, para febrero de 2027 estimaron $1.649,2, mientras que para octubre del próximo año la mediana de las proyecciones se ubicó en $1.984,9. Si bien se trata de estimaciones para el dólar mayorista, por lo que no deben compararse directamente con la cotización informal, permiten observar qué trayectoria cambiaria espera el mercado para los próximos meses.

Más en el corto plazo, la evolución del blue dependerá de varios factores, como por ejemplo la demanda de cobertura, el comportamiento de las tasas en pesos, la liquidez disponible después de las licitaciones del Tesoro y la capacidad del Banco Central para acumular reservas serán variables determinantes y también habrá que observar si la suba de los dólares financieros se traslada al informal o si, por el contrario, el blue encuentra un techo después del fuerte movimiento semanal.

Un dólar que subió, pero todavía no recuperó lo perdido

La comparación histórica deja una conclusión interesante para los ahorristas: el dólar blue puede marcar nuevos récords nominales sin que eso signifique que esté caro en términos reales, ya que con una cotización de $1.640, el billete informal todavía se encuentra 14,8% por debajo del valor de diciembre de 2025 actualizado por inflación. Sin embargo, ya prácticamente igualó el promedio real de los primeros once meses de 2026.

El dato permite entender por qué algunos operadores consideran que todavía existe margen para una recomposición cambiaria, aunque eso no significa que el dólar necesariamente vaya a subir en la misma proporción. La incógnita es si la escalada de noviembre representa un movimiento puntual de cobertura o el comienzo de una tendencia más sostenida.

Por ahora, el blue dejó atrás varios meses de tranquilidad y volvió a instalarse en el radar de los inversores. Pero, cuando se deja de mirar solamente el precio de la pantalla y se incorpora la inflación, la historia cambia: el récord nominal todavía convive con un atraso real significativo.