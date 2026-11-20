La suba del precio del dólar informal vuelve a generar la opción de comprar billetes en el mercado oficial y venderlos en el marginal. Riesgos

Sin embargo, vender en el mercado blue es ilegal, con sanciones. El margen es bajo y la operación conlleva riesgos legales.

Dólar blue reaviva el "rulo". La ganancia teórica es del 2% ($30 por u$s1.000) por la brecha entre cotizaciones.

La suba del dólar blue volvió a poner sobre la mesa una operación conocida por los ahorristas argentinos: comprar dólares en el mercado oficial y venderlos a un precio más alto en el circuito informal. La diferencia entre ambas cotizaciones permite hacer una cuenta sencilla y, al menos en términos teóricos, obtener una ganancia en pesos.

Este viernes 20 de noviembre, el dólar oficial vendedor del Banco Nación se ubicaba en $1.590, mientras que la cotización registró un récord del blue frente a la inflación en la City porteña, por lo que la brecha entre ambos valores es de $30 por dólar, equivalente el 2 por ciento

Cuánto se gana con u$s1.000: la cuenta del rulo

Con estos precios, quien comprara u$s1.000 en el banco necesitaría desembolsar $1.585.000 y si luego vendiera esos mismos billetes al precio comprador del blue, recibiría $1.620.000. La diferencia sería de $30.000, equivalente a una rentabilidad bruta del 2% en pesos sobre el capital invertido. La cuenta también puede expresarse en dólares: esos $30.000 representan unos u$s20 al valor de compra del blue. Es decir, por cada u$s1.000 adquiridos en el mercado oficial, el diferencial teórico equivale a poco más de 21 dólares.

La clave para calcular el resultado es utilizar las cotizaciones correctas, pues para comprar dólares en el banco se toma el precio vendedor, mientras que para desprenderse de esos billetes en el mercado paralelo corresponde utilizar el precio comprador. Con los valores de referencia del viernes, la operación queda de la siguiente manera:

• Compra de u$s1.000 en el banco: $1.590.000.

• Venta de u$s1.000 al precio comprador del blue: $1.620.000.

• Diferencia bruta: $30.000.

• Rendimiento sobre los pesos invertidos: 2%.

El resultado es anterior a cualquier comisión, costo de traslado o diferencia de cotización que pueda aparecer al concretar las operaciones. Además, las cotizaciones cambian durante la jornada y pueden variar según la entidad bancaria y la plaza donde se negocien los dólares. Por eso, no alcanza con observar que el blue está por encima del oficial: para que exista una diferencia aprovechable, el precio al que se compra la divisa debe ser inferior al que efectivamente se consigue al venderla.

Quiénes pueden comprar dólares en el mercado oficial

Una de las claves para entender esta operatoria es que el cepo cambiario para las personas humanas residentes fue levantado en abril de 2025. Desde entonces, los individuos pueden comprar dólares para atesoramiento en el Mercado Libre de Cambios sin un límite mensual de monto, siempre que cumplan las condiciones operativas establecidas por el Banco Central.

La compra se realiza a través de bancos y entidades autorizadas a operar en cambios, mediante home banking, aplicaciones bancarias o en sucursales. Para concretarla, el cliente debe contar con fondos en una cuenta en pesos de una entidad financiera local y utilizar el débito de esa cuenta para pagar la operación.

La normativa establece una diferencia importante para quienes pretenden comprar con efectivo: en ese caso, el límite es de u$s100 por mes calendario. Por lo tanto, para adquirir u$s1.000 en el mercado oficial se necesita realizar la operación mediante débito en una cuenta bancaria.

¿Todos pueden acceder? En términos generales, las personas humanas residentes pueden hacerlo sin el antiguo cupo de u$s200. Sin embargo, eso no significa que cualquier operación se apruebe automáticamente. Los bancos deben cumplir con las normas de prevención de lavado de activos, identificar a sus clientes y pueden solicitar documentación que justifique el origen de los fondos y su capacidad económica para comprar moneda extranjera.

Además, el Banco Central también establece que las operaciones deben cursarse por entidades autorizadas y quedar registradas mediante los correspondientes boletos de cambio. La normativa vigente puede consultarse en el apartado de Exterior y Cambios del BCRA.

Riesgos legales y sanciones por vender dólares en el mercado blue

La cuenta matemática muestra un diferencial favorable, pero hay una cuestión que cambia sustancialmente la evaluación de la operación: el blue no es un mercado cambiario autorizado.

La compraventa de divisas dentro del circuito formal debe realizarse a través de bancos y casas de cambio habilitados. La Ley de Régimen Penal Cambiario contempla sanciones para las negociaciones de cambio realizadas sin intervención de una institución autorizada y para las operaciones que infrinjan las normas cambiarias. Por lo tanto, la venta de dólares en el circuito informal no puede presentarse como una alternativa legal equivalente a venderlos en una entidad autorizada. La diferencia de $35 por dólar es un cálculo teórico entre dos referencias de mercado, no una recomendación para realizar una operación fuera del sistema regulado.

La Ley de Régimen Penal Cambiario contempla multas y otras sanciones para las infracciones previstas en su articulado. A su vez, el BCRA recuerda que las operaciones de cambio deben canalizarse mediante entidades autorizadas.

¿Alcanza la brecha para que vuelva el rulo?

La diferencia entre el dólar oficial vendedor y el blue comprador volvió a mostrar un margen positivo. Sin embargo, para evaluar si existe una oportunidad de arbitraje hay que observar cuánto dura esa brecha, cómo evolucionan las cotizaciones y cuáles son los costos y riesgos asociados. Con una diferencia de apenas $30 por dólar, cualquier movimiento adverso puede reducir rápidamente el margen. Si el blue baja mientras se concreta la operación, o si el precio efectivo de compra en el banco resulta superior al tomado como referencia, el resultado puede cambiar.

Además, la comparación no debe confundirse con una inversión financiera tradicional: no se trata de obtener un rendimiento por intereses ni de una colocación que genere una renta periódica. Es simplemente una diferencia entre dos precios de compraventa, sujeta a condiciones de mercado y a las reglas legales aplicables.

En definitiva, la cuenta de este viernes arroja una ganancia teórica de $30.000 por cada u$s1.000 comprados al precio vendedor del Banco Nación y valuados al precio comprador del blue. Pero el margen es acotado y la venta informal implica riesgos legales que deben quedar explícitos antes de hablar de un regreso del rulo cambiario.