Los mercados financieros reaccionaron con preocupación ante el derrumbe de activos argentinos y las crecientes dudas sobre la estabilidad económica

La caída de los bonos soberanos argentinos en Wall Street volvió a profundizarse este viernes y llevó al riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde comienzos de año. El indicador de J.P. Morgan trepó hasta las 1.038 unidades, en una jornada en la que los títulos públicos en dólares extendieron las pérdidas de las últimas ruedas.

Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraban bajas de hasta 2,2%, mientras que los Bonares, bajo legislación argentina, retrocedían alrededor de 1%. La continuidad de las ventas refleja el deterioro de la demanda por deuda argentina y vuelve a poner en primer plano las dudas sobre la capacidad del Gobierno para cubrir sus compromisos financieros de los próximos años.

El movimiento se produce en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales, marcado por las ventas de acciones tecnológicas y la incertidumbre sobre las perspectivas de la economía global. A ese escenario se suman factores locales: las dudas de los inversores sobre el programa financiero, las necesidades de financiamiento de 2027 y el posicionamiento del mercado frente al escenario político y electoral.

El riesgo país acumula una fuerte suba desde el mínimo de julio

La escalada actual contrasta con el recorrido que había mostrado el indicador durante la primera mitad de 2026. En julio, el riesgo país llegó a perforar los 410 puntos básicos y tocó un mínimo de 402 unidades, su nivel más bajo desde 2018. En ese momento, la recuperación de los bonos y las expectativas de normalización financiera alimentaban las apuestas por un eventual regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.

Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse durante el segundo semestre. El indicador cerró julio en torno a los 430 puntos, agosto en 512 y septiembre en 607. En octubre volvió a acelerarse y terminó el mes en 787 puntos, después de haber superado transitoriamente las 700 unidades.

En noviembre, la volatilidad se intensificó. El 6 de noviembre alcanzó los 939 puntos, luego retrocedió hasta la zona de 830 y 850 unidades, pero el jueves 19 volvió a registrar un salto de casi 10% y cerró en 931 puntos. La suba de esa jornada fue de 83 unidades respecto del cierre anterior.

Con el avance registrado este viernes, el indicador vuelve a superar la barrera de los 1.000 puntos durante las operaciones y se aproxima a los máximos del año. Desde el piso de julio, acumula un incremento superior al 150%.

Las dudas sobre el programa financiero y los vencimientos de 2027

Uno de los factores que vuelve a concentrar la atención de los inversores es la estrategia del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en dólares de 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentaron meses atrás el programa financiero para 2026 y 2027. La estrategia oficial contempla construir un colchón de recursos durante este año para reducir las necesidades de financiamiento del próximo y refinanciar el capital de los vencimientos, mientras que los intereses se afrontarían con el superávit fiscal.

Sin embargo, el mercado sigue evaluando si las fuentes de financiamiento previstas serán suficientes y si el Gobierno podrá conseguir los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones sin recurrir a una nueva colocación de deuda en condiciones desfavorables.

La cuestión es relevante porque Argentina todavía necesita recuperar el acceso al financiamiento internacional a tasas compatibles con la sostenibilidad de su deuda. Un riesgo país por encima de los 1.000 puntos refleja una prima de riesgo elevada y dificulta esa posibilidad.

En este escenario, la caída de las cotizaciones de los títulos públicos también afecta el valor de mercado de la deuda y eleva los rendimientos que exigen los inversores para mantener posiciones en activos argentinos.

La presión cambiaria se suma al deterioro de los bonos

Otro elemento que aparece en las últimas ruedas es la mayor demanda de cobertura en dólares. La ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras volvió a instalarse entre las preocupaciones del mercado.

En particular, el avance del contado con liquidación (CCL) y la demanda de dólares por parte de empresas reflejan una mayor búsqueda de cobertura cambiaria. Esta dinámica agrega presión sobre los activos locales y alimenta los interrogantes acerca de la evolución del tipo de cambio y las reservas internacionales.

La divergencia entre el riesgo país y el tipo de cambio real también genera interrogantes entre los operadores: mientras el primero refleja un deterioro en la percepción sobre la deuda argentina, la evolución cambiaria plantea dudas sobre la sostenibilidad de las condiciones actuales.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Xinhua, analistas del mercado también señalaron la mayor demanda de cobertura cambiaria y la incertidumbre sobre la evolución de la economía local entre los factores que explican las ventas de activos argentinos.

El contexto internacional agrega presión sobre los mercados

El deterioro de los activos argentinos coincide con una nueva ola de ventas en los mercados internacionales, especialmente en el sector tecnológico de Estados Unidos.

El debut bursátil de Anthropic, que había generado expectativas de recuperación para las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, no consiguió revertir la tendencia. Después de subir durante su primera jornada de cotización, sus acciones comenzaron a retroceder y volvieron a quedar bajo presión en las operaciones previas a la apertura del viernes.

El jueves, el S&P 500 perdió 2,02%, el Nasdaq retrocedió 2,25% y el Dow Jones cayó alrededor de 2,2%. Las ventas estuvieron relacionadas con las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial y las elevadas valuaciones de las compañías tecnológicas.

La incertidumbre se extendió a otros mercados internacionales y reforzó la búsqueda de activos considerados más seguros. En ese contexto, los títulos de economías emergentes también quedaron expuestos a una mayor aversión al riesgo.

Para Argentina, la combinación de este escenario externo con las dudas sobre el financiamiento, la evolución de las reservas y los compromisos de deuda vuelve a poner en discusión la posibilidad de recuperar el acceso al crédito internacional.

Qué mide el riesgo país: el indicador elaborado por J.P. Morgan compara el rendimiento de los bonos soberanos argentinos en dólares con el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos: 100 puntos equivalen a un punto porcentual de sobretasa. Por lo tanto, un nivel de 1.038 puntos representa una diferencia de rendimiento de aproximadamente 10,38 puntos porcentuales frente a los bonos estadounidenses.