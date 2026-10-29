Bonos argentinos rebotan tras la decisión de la Fed y el riesgo país baja de 750 puntos

Los bonos en dólares avanzan en Wall Street y el riesgo país se ubica en 749 puntos, mientras las acciones locales muestran mayoría de subas

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés sin cambios dio cierto alivio a los mercados emergentes. En ese escenario, los bonos argentinos buscan recuperarse tras varias ruedas negativas, mientras los inversores siguen de cerca el impacto del resultado electoral de Brasil y la evolución del riesgo país.

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, donde Lula Da Silva se impuso sorpresivamente a Flávio Bolsonaro, sumó incertidumbre a las perspectivas financieras locales. Según un análisis de Max Capital, el escenario podría repercutir en las expectativas sobre la continuidad del actual Gobierno argentino.

"En el caso de Argentina, las elecciones de Brasil dejaron como conclusión que, si las condiciones macroeconómicas no son claramente favorables para el presidente Milei, la incertidumbre electoral podría ser mayor de lo previsto", explicaron desde la firma.

Los analistas agregaron que las estimaciones sobre el escenario político también registraron un retroceso: "Combinadas con un beta elevado a los activos high-yield, las probabilidades implícitas de continuidad cayeron a alrededor del 65%, desde niveles cercanos al 80% a fines de julio".

Acciones argentinas: cuáles suben y cuáles bajan en Wall Street

Los movimientos de la rueda muestran diferencias entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York y las acciones negociadas en el mercado local.

Entre los ADRs, las principales variaciones son:

Subas : Banco Macro (+1,2%) y Loma Negra (+0,7%).

Bajas: YPF (-1,7%) y Edenor (-0,7%).

En la Bolsa porteña, el balance de las empresas líderes es mayormente positivo. Banco Macro sube un 2,4%, en tanto que Loma Negra y Cresud avanzan un 1,8% cada una.

Por su parte, los bonos soberanos denominados en dólares operan con ganancias en Wall Street. En paralelo, el riesgo país se ubica en 749 puntos básicos.

Qué títulos concentraron la demanda en la licitación del Tesoro

La última operación de financiamiento del Tesoro dejó una renovación de vencimientos superior al monto que debía afrontar: el rollover alcanzó el 107% en la licitación del miércoles.

El instrumento que reunió la mayor participación fue el bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2028. Recibió el 31% del monto total adjudicado y cerró con una tasa real del 6,21%.

La segunda mayor porción correspondió al título dollar-linked que vence en enero, con el 22% de la colocación y una tasa del 7%.

Entre los instrumentos restantes, la Lecap con vencimiento en febrero de 2027 captó el 18% del total y se emitió a una tasa efectiva mensual del 2,1%.

Los Boncer con vencimientos en marzo y octubre de 2027, por su parte, concentraron en conjunto el 17% de la demanda. Las tasas reales fueron del 3,04% para el primero y del 6,23% para el segundo.

El bono TAMAR con vencimiento en agosto de 2027 completó la colocación, con una participación del 13% y un spread de 2,97% sobre la tasa TAMAR.

Qué inversiones recomiendan los analistas tras la decisión de la Fed

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés entre 3,75% y 4% reabrió el debate sobre cómo posicionar las carteras de inversión en un escenario internacional de crédito caro y mayor selectividad de los mercados. Para los analistas, el contexto obliga a evaluar con cuidado tanto los activos argentinos como las alternativas disponibles en el exterior.

La tasa estadounidense es una referencia clave para los inversores globales. Cuando los bonos del Tesoro ofrecen rendimientos elevados, los mercados emergentes deben ofrecer una compensación mayor para atraer capital. Esto condiciona las posibilidades de recuperación de los títulos argentinos y limita el margen para que el riesgo país siga bajando.

En ese escenario, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, recomienda evitar una exposición excesiva a instrumentos de larga duración. Dentro de la deuda argentina en dólares, se inclina por bonos de vencimientos más próximos, como los Bonares y Globales de 2029 y 2030, además de obligaciones negociables de compañías de primera línea. Estos instrumentos, según su análisis, permiten buscar rendimientos atractivos con menor sensibilidad a los cambios en las tasas internacionales.

Para las inversiones en pesos, la estrategia que propone combina títulos ajustados por inflación (CER) con instrumentos a tasa fija. También contempla una porción de activos dólar linked, cuyo rendimiento está vinculado a la evolución del tipo de cambio oficial, como cobertura ante eventuales movimientos cambiarios.

En renta variable, la selección también cobra importancia. Lazzati prioriza empresas internacionales con una posición financiera sólida, generación de caja y resultados consistentes, frente a compañías que necesitan recurrir al financiamiento para sostener sus planes de crecimiento.

Otros analistas también ven oportunidades en acciones tecnológicas que acumularon correcciones en los últimos meses. Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss, mencionó entre las alternativas para seguir de cerca a Broadcom, Micron Technology, Lam Research y Nvidia, además de Alphabet, la compañía matriz de Google.

La estrategia, en definitiva, pasa por diversificar y evitar apuestas concentradas en activos sensibles al costo del crédito. La evolución de las tasas estadounidenses, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las condiciones financieras locales serán factores centrales para definir el desempeño de las distintas alternativas.