Mientras los sectores ligados a exportaciones gozan de un entorno más favorable, las empresas locales enfrentan riesgos financieros crecientes

La agencia calificadora Moody's identificó una mejora en las condiciones crediticias de las empresas argentinas para 2027, impulsada por la estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados internacionales de financiamiento. Sin embargo, advirtió que el escenario será desigual entre sectores: mientras las grandes compañías exportadoras de petróleo, gas y minería tendrán mejores posibilidades de acceder al crédito, las empresas orientadas al mercado interno continuarán enfrentando restricciones.

En un informe sobre las perspectivas de las compañías no financieras de América Latina para el próximo año, la firma proyectó que la calidad crediticia corporativa de la región se mantendrá estable en términos generales, aunque con un sesgo negativo. Dentro de ese panorama, ubicó a la Argentina entre los mercados con una trayectoria de mejora, en contraste con las mayores dificultades que prevé para Brasil y Colombia.

Según Moody's, la estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos permiten mejorar las condiciones para refinanciar deuda corporativa y acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Después de varios años de restricciones para emitir obligaciones en el exterior, las compañías argentinas recuperaron alternativas para obtener fondos y reorganizar sus compromisos financieros.

La calificadora también destacó los cambios en el marco operativo de las empresas exportadoras, en particular la reducción de la proporción de sus ingresos que se destina al Estado a través de los derechos de exportación.

No obstante, la mejora no alcanza a todas las compañías de la misma manera. La liquidez, el nivel de endeudamiento, la capacidad de generar ingresos y la diversificación de las fuentes de financiamiento serán factores determinantes para acceder al crédito durante 2027.

Qué empresas argentinas tendrán mejores condiciones de financiamiento

Moody's señaló que las condiciones crediticias más favorables se concentrarán en las grandes compañías exportadoras de materias primas, especialmente las vinculadas con los sectores de petróleo, gas y minería, porque cuentan con ingresos asociados a mercados internacionales y tienen posibilidades de acceder a financiamiento externo de mayor plazo.

Estas actividades tienen posibilidades de acceder a financiamiento externo de mayor plazo, en función de sus niveles de producción, perspectivas de exportación y capacidad para generar divisas.

Entre las compañías analizadas aparecen:

YPF , que amplió sus inversiones en Vaca Muerta y cuenta con mayores volúmenes de producción

, que amplió sus inversiones en Vaca Muerta y cuenta con mayores volúmenes de producción Vista Energy Argentina , con capacidad de ajustar el ritmo de sus desembolsos ante cambios en las condiciones del mercado

, con capacidad de ajustar el ritmo de sus desembolsos ante cambios en las condiciones del mercado Tecpetrol , cuyos ingresos dolarizados contribuyen a sostener su liquidez y acceso al crédito

, cuyos ingresos dolarizados contribuyen a sostener su liquidez y acceso al crédito Pluspetrol, que también expandió su producción en yacimientos no convencionales

Según el informe, sus ingresos dolarizados y la posibilidad de ajustar el ritmo de sus desembolsos ante cambios en las condiciones del mercado contribuyen a sostener su liquidez y acceso al crédito.

También tendrán mejores condiciones las empresas con calificación de grado de inversión, elevados niveles de liquidez y fuentes diversificadas de financiamiento. Estas características les permiten afrontar vencimientos y sostener sus planes de inversión con menor dependencia de una única fuente de recursos.

En cambio, las compañías vinculadas con el consumo y el mercado interno enfrentarán mayores restricciones. Moody's identificó entre sus principales dificultades las tasas de interés reales elevadas, la debilidad de los ingresos de los hogares y el incremento de la morosidad.

Estas condiciones afectan la capacidad de generación de ingresos y aumentan la dependencia del financiamiento local, que suele tener costos más elevados y plazos más cortos que el crédito internacional.

El 67% de las empresas argentinas tendrá flujo de caja negativo

Uno de los datos centrales del informe es que alrededor del 67% de los emisores corporativos argentinos mantendrá un flujo de efectivo libre negativo durante 2027. Se trata de la proporción más elevada entre los seis mercados analizados por la calificadora.

Este indicador mide los recursos que quedan disponibles después de afrontar los gastos operativos y las inversiones de capital. Un resultado negativo significa que las empresas destinan más dinero a sus operaciones e inversiones del que generan, por lo que necesitan recurrir a financiamiento externo, utilizar liquidez acumulada o ajustar sus desembolsos.

En este caso, Moody's vinculó principalmente esa situación con las inversiones previstas por las compañías. Por lo tanto, un flujo de caja negativo no implica necesariamente dificultades para cumplir con las obligaciones financieras, siempre que las empresas mantengan liquidez suficiente y acceso al crédito.

El riesgo aumenta para aquellas compañías que, además de registrar necesidades de inversión elevadas, tienen altos niveles de endeudamiento o importantes vencimientos próximos.

La calificadora advirtió que los prestatarios con mayor apalancamiento y necesidades de refinanciación estarán en desventaja frente a las empresas con balances más sólidos y alternativas diversificadas de financiamiento.

El RIGI y la reducción de retenciones, entre los factores que destacó Moody's

El informe también hizo referencia a las medidas económicas que modificaron las condiciones para las empresas exportadoras y los grandes proyectos de inversión.

Entre ellas mencionó la eliminación, desde julio de 2026, de los derechos de exportación para determinados productos químicos, acero y metales, además de la reducción gradual prevista para otros gravámenes hasta junio de 2027.

Otro elemento señalado fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según los datos citados en el análisis, hasta octubre de 2026 se habían aprobado 27 proyectos por aproximadamente u$s76.000 M.

El régimen contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones que cumplan con los requisitos establecidos, con el objetivo de promover proyectos de gran escala en sectores estratégicos.

Para Moody's, estos cambios forman parte del contexto que favorece a las compañías vinculadas con actividades exportadoras y proyectos de inversión de largo plazo, particularmente en energía y minería.

En el sector energético, también identificó oportunidades relacionadas con la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación de hidrocarburos. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur tiene previsto comenzar a operar hacia fines de 2026, mientras que la primera unidad flotante de gas natural licuado (GNL) del país iniciaría sus operaciones hacia fines de 2027.

La calificadora aclaró que los beneficios de estas inversiones estarán vinculados con la capacidad efectiva de las empresas para producir, transportar y comercializar sus recursos en los mercados internacionales.

Las elecciones de 2027 podrían aumentar la volatilidad financiera

Otro de los factores de riesgo identificados por Moody's es el calendario político. La agencia advirtió que las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027 podrían incrementar la volatilidad de los mercados y generar incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas, lo que puede incidir en el costo del financiamiento y las tasas de interés que enfrentan las empresas.

La evaluación de los inversores sobre el rumbo económico posterior a los comicios puede incidir en el costo del financiamiento, las tasas de interés que enfrentan las empresas y las condiciones para emitir deuda en los mercados internacionales.

Por eso, la calificadora considera que el acceso al crédito dependerá también de la evolución de las expectativas sobre la continuidad de las reformas y de las políticas económicas.

El riesgo electoral adquiere relevancia porque varias compañías argentinas volvieron a emitir deuda en el exterior y necesitan sostener esas condiciones para refinanciar sus compromisos y financiar nuevos proyectos.

En ese contexto, Moody's anticipó que las condiciones de financiamiento y los diferenciales de rendimiento podrían volverse más volátiles a medida que se acerquen las elecciones.

Cómo queda Argentina frente a Brasil, Colombia, Chile, México y Perú

En el escenario regional, Moody's proyectó que las condiciones crediticias de las empresas no financieras seguirán siendo heterogéneas durante 2027.

Brasil y Colombia enfrentarán mayores presiones por sus elevados costos de financiamiento. Según el informe, las tasas reales de política monetaria se ubicaban en torno al 9,1% en Brasil y al 6% en Colombia a noviembre de 2026, lo que condiciona la liquidez y la capacidad de las empresas para afrontar los intereses de sus deudas.

En contraste, México, Chile y Perú presentan perspectivas corporativas relativamente estables. La Argentina se diferencia por la mejora que Moody's observa en las condiciones de financiamiento, principalmente para las compañías exportadoras.

A nivel regional, la calificadora también señaló que la reapertura de los mercados internacionales, el refinanciamiento anticipado de obligaciones y el reducido volumen de vencimientos de corto plazo contribuyen a contener los riesgos financieros.

Sin embargo, advirtió que las empresas con menor calificación crediticia, deuda a tasa variable, elevados niveles de apalancamiento o vencimientos próximos estarán más expuestas a las condiciones del mercado.

De esta manera, el panorama para las compañías argentinas combina mejores posibilidades de acceso al crédito con desafíos vinculados al volumen de inversiones, la generación de efectivo y la incertidumbre política. La liquidez y la capacidad de refinanciar vencimientos serán determinantes para sostener la mejora de la calidad crediticia durante 2027.