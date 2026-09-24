Moody’s destacó la reapertura de los mercados internacionales para las compañías argentinas, aunque anticipó un impacto desigual según cada sector

El mercado de financiamiento internacional volvió a ofrecer alternativas para las compañías argentinas después de varios años de actividad reducida. El movimiento alcanzó a empresas no financieras y de infraestructura, que durante 2026 volvieron a colocar deuda y utilizaron principalmente esos recursos para refinanciar obligaciones.

El fenómeno también se refleja en las operaciones corporativas. De acuerdo con un informe de Moody’s, el escenario financiero abrió nuevamente canales para los prestatarios locales y favoreció un mayor movimiento de fusiones y adquisiciones.

"Los canales de financiamiento se han reabierto en gran medida para los prestatarios corporativos argentinos, y las fusiones y adquisiciones se están multiplicando".

La calificadora remarcó, además, que el regreso de las empresas a los mercados externos no se concentró en una única actividad ni en compañías con un determinado nivel de calificación. "Las emisiones en los mercados internacionales en 2026 han abarcado una amplia variedad de sectores y categorías de calificación, y las empresas han destinado la mayor parte de los fondos obtenidos al refinanciamiento".

Moody’s anticipa una mejora del crédito corporativo

Para los próximos años, la perspectiva es de continuidad en esta recuperación. "La calidad crediticia seguirá mejorando para las empresas no financieras y de infraestructura de Argentina hasta 2027", sostuvo Moody’s.

La entidad también identificó una disminución del riesgo asociado al incumplimiento de las compañías. En su evaluación, "el riesgo de incumplimiento corporativo en Argentina está disminuyendo considerablemente", una evolución que acompaña la recuperación del acceso al financiamiento y la mayor disponibilidad de liquidez para los prestatarios locales.

La dinámica se extiende a otros indicadores de actividad empresarial. El documento señaló que "las empresas no financieras y de infraestructura calificadas están recuperando el acceso al financiamiento tras años de escasa actividad en los mercados internacionales".

A la vez, el informe vinculó la menor exposición al riesgo con el repunte de las exportaciones y el crecimiento de las operaciones de compra y venta de empresas.

"El riesgo de incumplimiento corporativo se está reduciendo, las fusiones y adquisiciones están cobrando impulso, y la actividad exportadora está repuntando, particularmente en las industrias extractivas".

El escenario macroeconómico detrás de la recuperación

Moody’s atribuyó parte de este cambio al proceso de estabilización de las cuentas públicas y a las modificaciones implementadas en el esquema monetario. En particular, la calificadora indicó que "el Gobierno continúa estabilizando el gasto, tras haber eliminado el financiamiento monetario y recapitalizado el banco central".

El escenario previsto para la actividad también contribuye a la mejora de las condiciones crediticias. Para 2026 y 2027, la entidad espera una expansión de la economía argentina y una reducción significativa de la inflación frente a los niveles registrados en 2024.

En concreto, el documento estima que "el PBI real seguirá expandiéndose en 2026-2027, y la inflación caerá a menos de una cuarta parte de sus niveles de 2024".

Sin embargo, la recuperación del crédito no tendrá el mismo alcance para todas las empresas. La exposición al mercado interno, el nivel de empleo y la orientación exportadora serán factores determinantes en el impacto del proceso de ajuste.

En ese sentido, Moody’s advirtió que "los sectores de energía, minería y agricultura orientados a la exportación obtendrán los mayores beneficios crediticios de la mejora de Argentina, mientras que las actividades intensivas en mano de obra y orientadas al mercado interno seguirán absorbiendo los costos del ajuste, y el consumo se mantendrá débil hasta 2027".