Tras el cierre del horario habitual del mercado cambiario, las apps y páginas de los bancos reflejaron una cotización al público hasta 15 pesos mayor

En el cierre de una jornada de mucha incertidumbre para los mercados locales y mundiales, donde el riesgo país pasó los 1.000 puntos básicos y el precio del dólar llegó a escalar hasta 3,5% solo el viernes en el mercado bursátil. En ese marco, los bancos tuvieron que ajustar un "plus" al alza las cotizaciones del billete estadounidense minorista en las apps y home banking, luego de finalizar la operatoria oficial, como forma de cobertura.

En concreto, se llegó a pedir como precio de venta al público del dólar hasta $1.615. Alrededor de $15 más que la cifra que marcó el cierre general al finalizar el horario de operaciones oficiales.

El dólar en los bancos subió post cierre del mercado

Es el caso, por ejemplo, de Banco Galicia, que a las 15 horas informó un valor de venta de $1.599, pero horas después la cotización saltó hasta los $1.615.

Y en otros bancos ocurrió algo similar, donde la coincidencia fue encontrar que el precio fue "retocado" hasta los $1.612 para la venta posterior al horario del mercado cambiario.

Cabe recordar que el cierre del viernes en Banco Nación fue de $1.550 para la compra y de $1.600 para la venta al público del billete estadounidense, por lo que escaló 0,7% en la rueda y acumula un incremento de 2,3% en todo noviembre. Una cifra que ya supera a la inflación mensual.

De hecho, en el relevamiento diario realizado por el Banco Central, al cierre de la rueda del último día hábil, el promedio de venta negociado por todos los bancos al final de la jornada fue de $1.601. Algo que confirma que hubo un "retoque" posterior de cobertura en varias aplicaciones y home bankings de las entidades.

Precio del dólar al alza

Este avance posterior al cierre del mercado del precio del dólar minorista oficial se sustenta en la gran volatilidad local y mundial. Incluso, quedó como la referencia cambiaria más barata de la City, debido a que el dólar MEP escaló 3,5% solo el viernes, para ubicarse en torno a los $1.700. Por lo que acumula un alza de 8,1% en todo noviembre.

Algo similar ocurrió con el dólar blue, que se ubicó a $1.675 y escaló 35 pesos respecto al día previo. Por lo que en todo el mes trepa 7%.

Y el contado con liquidación, que es el que se utiliza para sacar divisas del país, también se recalentó al trepar 70 pesos en la jornada y alcanzar los $1.806, un aumento de alrededor de 8% en todo el mes.

"La presión cambiaria responde a un tipo de cambio real muy apreciado, una menor emisión de bonos que aportaban oferta de dólares, compras más moderadas del Banco Central en el MULC y la dinámica menos intervenida del contado con liquidación, que ya se reflejó en la suba del MEP", indica Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores.

Y agrega: "Este escenario anticipa presiones sobre el dólar oficial en el corto plazo y obliga a ofrecer tasas en pesos más altas, y premios mayores en los próximos canjes del Tesoro, para compensar la suba del riesgo país y el ritmo cambiario".

Esta inercia alcista, que ubicó al dólar mayorista en $1.580, se está trasladando a las cotizaciones negociadas en el mercado de opciones y futuros (A3) para los próximos meses. Así, para fin de noviembre se está operando a $1.584, por lo que, de concretarse este valor, terminaría escalando 3,2% en el mes.

En tanto, para fin de diciembre que viene ya se está convalidando un precio de dólar mayorista de $1.623,5, un incremento de casi 1% en la rueda del viernes, y que implica un avance desde ahora hasta entonces (un lapso de unos 40 días) de 2,8%.

Igualmente, en la City se estima que hubo intervención del Banco Central en el mercado de futuros para evitar que se disparen las expectativas de devaluación.