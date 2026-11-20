El riesgo país sigue escalando, superó los 1.000 puntos básicos, mientras el dólar también avanza con fuerza. Qué prevé el mercado para diciembre

El pesimismo extremo que invadió en los últimos días a los mercados internacionales y la huida de los capitales hacia los activos más conservadores, está impactando de lleno a las plazas emergentes. En Argentina, el riesgo país ya superó los 1.000 puntos básicos y el resto de las variables también se encuentran afectadas.

El tipo de cambio oficial mayorista ya alcanzó los $1.580, por lo que en todo noviembre escala 3%, y esta inercia alcista se está trasladando a las cotizaciones negociadas en el mercado de opciones y futuros (A3) para los próximos meses.

Para fin de noviembre se está operando a $1.584 por lo que, de concretarse este valor, terminaría escalando 3,2% en el mes.

Y para fin de diciembre ya se está convalidando un precio de dólar mayorista de $1.623,5, un incremento de casi 1% en la rueda del viernes, y que implicaría un avance de 2,8%.

Con estas estimaciones, en todo el 2026 el billete estadounidense mayorista habría escalado alrededor de 11,6%, una cifra que igual está quedando demasiado por debajo del avance de la inflación, que está estimada en torno al 30% para el mismo lapso.

Además, se suma otro dato: las proyecciones de 44 analistas de bancos y consultares nacionales y del exterior, relevados por FocusEconomics, que estiman un "precio de consenso" para el dólar mayorista de $1.625,3 para fines de diciembre. Muy similar al que están pactando inversores en el mercado de futuros.

Precio de dólar más alto esperado por economistas

Sin embargo, al analizar las proyecciones más pesimistas para el tipo de cambio mayorista, las estimaciones prevén un tipo de cambio de $1.850 para fines de diciembre, cifra que representa un potencial incremento cambiario de 17% desde ahora.

El ranking de bancos y consultoras que pronostican un precio del dólar mayorista más alto para fin de diciembre, está liderado por Pantheon Macroeconomics, que espera que alcance los $1.850. Le siguen, con $1.700, Santander, Invecq Consulting y UBS. Luego se ubica Aurum, que espera para fin de año un billete de $1.680.

Precio más alto previsto por economistas locales y del exterior para diciembre para dólar mayorista

"El Tesoro tiene que comprar muchos dólares para poder pagar los vencimientos del 9 de enero, por lo que si no los compra, no creo que con este riesgo país puedan conseguir otro REPO, o bien se deberá pagar una tasa muy alta", indica Pablo Repetto, gerente en Aurum, a iProfesional.

Y completa: "La verdad que esta es una expectativa medianamente normal de precio, considerando las necesidades de dólares que tiene hoy por hoy el Tesoro. Y la inflación tampoco espero que tenga un impacto muy grande, ya que va a estar en torno del 2%, como en los últimos meses. Por lo que es algo lógico, dado la inercia que con la que viene".

En este escenario, existen cuestiones internacionales y locales que siguen presionando al dólar al alza.

"Ninguno de los factores que justificaron las fuertes correcciones han cesado y, por lo tanto, no es serio que acá cambie el escenario local. Hay incertidumbre en los mercados internaciones, estimulando una aversión al riesgo, que en la práctica es desarmar posiciones en mercados vulnerables, y el argentino lo es. La complicada situación en Brasil tampoco ayuda y por supuesto, el alza del riesgo país tiene que ver con todo esto. No creo que en los próximos días haya cambios significativos", menciona Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

Incluso, Fernando Baer, economista jefe de Quantum, alerta: "Todo esto paraliza y empuja a la dolarización de portafolios. Todo el escenario global impacta".

Esto ya se observa hace algunos días en la menor oferta y mayor demanda de divisas, algo que se traslada a las cotizaciones de los dólares bursátiles y en el blue, donde los precios trepan hasta 8% en todo el mes, y el valor del contado con liquidación ya se acerca a los $1.800.

Como referencia, la actual banda máxima de flotación establecida por el Banco Central para no intervenir en el mercado, y que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), hoy se ubica en $1.976,68 para el billete mayorista.

Mercado agitado con riesgo país encima de 1.000 puntos

En resumidas cuentas, los desplomes en los mercados mundiales (el Nasdaq cae 10% en dólares en el mes) por dudas en cuanto al comportamiento de la economía global, donde los rendimientos de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial dejan incertidumbre, a lo que se le agrega las tasas de interés e inflación más altas y mayor exposición al riesgo de los activos, lleva a que los inversores "vuelen" hacia los activos de más calidad y seguridad, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Por ende, hay salidas masivas de los mercados emergentes, y Argentina no es ajena a este movimiento. Algo que se refleja en el riesgo país, que es un indicador económico medido a través del índice EMBI Global, elaborado por JP Morgan, que refleja la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default), y la cifra reflejada su distancia respecto a la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento. Por lo que una suba del riesgo país implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto.

Así, el riesgo país de Argentina se ubicó por encima de los 1.000 puntos básicos, la cifra más alta de todo el 2026, y un nivel más que duplica o triplica al que tienen varios países vecinos.

"El incremento del riesgo país responde exclusivamente al riesgo político. Los inversores siguen teniendo presente la historia argentina de cambios constantes en las reglas de juego, incumplimientos y vulneraciones al derecho de propiedad. Esa falta de previsibilidad genera desconfianza y hace que, ante la incertidumbre electoral y las señales de un posible cambio de rumbo, muchos prefieran salir de los bonos, frenar inversiones y postergar decisiones", dice Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.

Incluso, a mitad de mes, Morgan Stanley lanzó la advertencia que el proceso electoral argentino podía disparar la dolarización y, en consecuencia, mayores presiones cambiarias.

"La dolarización vinculada a las elecciones podría interrumpir el progreso a través de una depreciación del peso, incluso si el marco de política económica subyacente permanece intacto", indicó este banco de inversión en su análisis sobre Argentina en el informe de perspectivas para América Latina.