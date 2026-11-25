BYMA sumó cuatro fondos que permiten invertir en tecnología china, empresas de India, firmas pequeñas de EE.UU. y software ligado a la IA

Cuatro nuevos fondos se suman a la oferta de CEDEARs. Se trata de CQQQ, INDA, XSMO e IGPT, certificados que representan fondos cotizados en Estados Unidos y que comenzaron a negociarse en BYMA el 17 de noviembre.

Aunque los cuatro funcionan como CEDEARs de ETF, sus estrategias son diferentes. Uno concentra su cartera en tecnología china, otro sigue a las principales compañías de India, un tercero selecciona empresas estadounidenses de pequeña capitalización y el último apunta a firmas vinculadas con el desarrollo de software e inteligencia artificial. Cada uno tiene, por lo tanto, una exposición y riesgos particulares.

Las empresas y mercados que representan los cuatro nuevos CEDEARs

El primer CEDEAR es CQQQ (Invesco China Technology ETF). Se trata de un fondo que replica el índice FTSE China Incl A, el cual reúne compañías chinas y establece un límite del 25% para la ponderación individual de cada empresa.

Su cartera concentra la exposición en el sector tecnológico, con firmas vinculadas a internet, comercio electrónico y semiconductores. El ratio de conversión es de 10 CEDEARs por cada participación del ETF.

El segundo CEDEAR es Inda (iShares MSCI India ETF). A diferencia de CQQQ, no se concentra en un sector puntual, sino que busca replicar el índice MSCI India. Su cartera incluye grandes empresas de distintos rubros. Entre sus principales posiciones aparecen HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries y Bharti Airtel. El ratio es de 10 a 1.

El tercer CEDEAR es XSMO – Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Se trata de un instrumento que sigue el índice S&P SmallCap 600 Momentum, el cual selecciona 120 acciones del universo de empresas estadounidenses de pequeña capitalización con las puntuaciones de momentum más altas.

En otras palabras, prioriza compañías que mostraron un comportamiento bursátil favorable frente a sus pares. Su ratio de conversión es de 15 a 1. Por último se encuentra el IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF).

Su estrategia está vinculada con empresas que obtienen ingresos de tecnologías y productos que pueden contribuir al desarrollo del software del futuro. Replica el índice STOXX World AC NexGen Software Development y ofrece exposición a compañías relacionadas con inteligencia artificial y software. El ratio es de 10 a 1.

Cuáles son los riesgos de invertir en los nuevos CEDEARs

Cada uno de estos CEDEARs tiene un riesgo en particular. CQQQ concentra su exposición en el sector tecnológico chino, por lo que puede verse afectado por cambios regulatorios, tensiones comerciales y decisiones del Gobierno de ese país.

INDA, en cambio, diversifica entre sectores, pero mantiene una exposición concentrada en una sola economía emergente. XSMO tiene un riesgo de volatilidad algo muy común en las empresas de pequeña capitalización, ya que tienen mayor volatilidad y menor liquidez.

Además, el fondo selecciona acciones en función de su desempeño bursátil reciente, por lo que puede verse perjudicado si esas tendencias se revierten. IGPT, por su parte, está expuesto a la competencia tecnológica, los cambios regulatorios y la velocidad con la que evolucionan los negocios vinculados con inteligencia artificial y software.

Otro aspecto para comparar son los gastos anuales de administración de los fondos subyacentes. Según las fichas de sus emisores, CQQQ tiene un ratio de gastos de 0,65%; INDA, de 0,61%; XSMO, de 0,35%; e IGPT, de 0,57%.

La diferencia entre el fondo más económico y el de mayor costo es de 0,30 puntos porcentuales anuales. XSMO presenta el menor ratio de gastos, mientras que CQQQ registra el más alto.

Por lo tanto, la elección de uno de estos fondos implica ponderar los riesgos que se está dispuesto a asumir, así como otros aspectos, entre ellos los costos de administración y el nivel de operaciones diarias de cada CEDEAR.