Son cinco FCI que se destacan por la rentabilidad. de perfil agresivo con inversiones en pesos. Tienen más riesgos pero mejores recompensas

Con los inversores locales recalibrando carteras para capturar rendimiento en moneda local, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de renta fija de perfil agresivo se consolidan como una de las herramientas más dinámicas del mercado.

A diferencia de los tradicionales money market, estos vehículos asumen una mayor volatilidad y riesgo de crédito a cambio de potenciar las ganancias.

Según el último relevamiento de FondosOnline, el top 5 de los fondos más rentables dentro de este segmento opera íntegramente en pesos y logra retornos interanuales que superan el 40% en el podio.

El ranking combina estrategias con distintos horizontes temporales, permitiendo a los ahorristas elegir entre liquidez inmediata o apuestas de mayor duración.

El podio de los FCI más rentables en pesos

Entre los fondos más recomendados se encuentran los siguientes, según Ámbito.

Consultatio Deuda Argentina (Clase A): Lidera cómodo la tabla con una suba interanual del 40,25% y un rendimiento acumulado del 35,83% en lo que va de 2026. Está diseñado para inversores con tolerancia al riesgo y un horizonte de largo plazo que buscan maximizar el retorno total.

Galileo Ahorro Plus (Clase A): Se ubica segundo tras registrar un avance interanual del 36,50% y ganar un 32,12% desde enero. Su principal diferencial frente al líder es que apunta a un horizonte de corto plazo, ofreciendo mayor flexibilidad.

CMA Protección (Clase A): Completa el podio con una rentabilidad del 30,43% en la medición año contra año y del 26,11% en el acumulado de 2026. Al estar estructurado para un horizonte de muy corto plazo, funciona como un vehículo táctico para administrar liquidez en pesos sin inmovilizar el capital por períodos extensos.

Toronto Trust Renta Fija Plus (Clase B): Ocupa el cuarto lugar del ranking con un retorno interanual del 28,86% y una suba del 23,38% en el acumulado anual, apuntando a estrategias de mediano y largo plazo.

CMA Performance (Clase B): Cierra el grupo de los cinco fondos más destacados con una variación interanual del 20,57% y un rendimiento del 15,65% desde principios de 2026, consolidándose como una alternativa de gestión activa para el mediano plazo.

El denominador común: deuda soberana, CER y riesgo corporativo

Al desarmar la composición de estas carteras, los analistas coinciden en que el motor detrás de estos rendimientos es una fuerte exposición a la deuda del mercado doméstico. Los gestores combinan estratégicamente distintas curvas para capturar tasas y cobertura:

Deuda pública: Títulos públicos nacionales y Letras del Tesoro que permiten arbitrar rendimientos entre distintos tramos de vencimiento.

Títulos públicos nacionales y Letras del Tesoro que permiten arbitrar rendimientos entre distintos tramos de vencimiento. Mix de monedas y ajustes: Combinación de instrumentos a tasa fija, tasa variable, bonos ajustados por inflación (CER) y activos vinculados al tipo de cambio (dollar-linked).

Combinación de instrumentos a tasa fija, tasa variable, bonos ajustados por inflación (CER) y activos vinculados al tipo de cambio (dollar-linked). Riesgo corporativo: Incorporación de Obligaciones Negociables (ON) de empresas de primera línea, pagarés bursátiles y, en menor medida, cuotapartes de otros fondos.

Si bien esta diversificación de instrumentos les permite a los portfolio managers adaptarse a los cambios de expectativas sobre inflación y tasas de interés, los especialistas advierten que el inversor debe tener en cuenta su perfil agresivo: al concentrar activos locales, estos FCI mantienen una exposición directa a la volatilidad macroeconómica, el riesgo soberano y el riesgo crediticio del sector privado argentino.