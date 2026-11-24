En el mercado no hay optimismo respecto a la dinámica de los bonos en dólares y riesgo país. Prevén nuevas presiones en el corto y mediano plazo

El riesgo país sigue firme en los titulares de los medios. Es lógico que suceda: más allá de la leve baja de este lunes, sigue por encima de los 1.000 puntos, nivel no visto desde la tensión preelectoral de 2025. El indicador, que determina la sobretasa de financiamiento que debería pagar Argentina por encima de Estados Unidos, saltó más de 200 puntos en lo que va de noviembre y se multiplicó por más de dos en apenas tres meses. El mal clima externo y la incertidumbre política local explican el deterioro. Los analistas no son optimistas y algunos creen que los niveles actuales podrían ser un piso para 2027.

A corto plazo, para que afloje, sería necesario que el clima externo mejore: una pausa en el derrumbe del mercado estadounidense y recuperación del apetito global de los inversores hacia los activos de riesgo. En algún momento, tarde o temprano, esto debería ocurrir, lo que le quitaría presión a los precios de los bonos argentinos en dólares y, por consiguiente, al riesgo país.

A mediano plazo, será necesario que el mercado reciba buenas señales electorales. Esto parece más complejo: por ahora, las encuestas no muestran mejoras en la imagen de Javier Milei, mientras la intención de voto hacia candidatos de la oposición se mantiene firme. Los inversores temen a un regreso del kirchnerismo (o similares) en 2027 y, para volver a apostar por Argentina, necesitan que esa posibilidad se reduzca. En la medida en que se acerquen los comicios y los sondeos no mejoren para Milei, seguirán desprendiéndose de bonos en dólares y, por consiguiente, subirá el riesgo país.

La suba del riesgo país es importante porque deteriora la expectativa de pago a los acreedores: aleja la posibilidad de que el Gobierno acceda al mercado internacional para refinanciar los compromisos de deuda en moneda extranjera. En estos niveles, Argentina tendría que pagar más de 15% anual en dólares por tomar deuda en el exterior. Inviable.

Además, de manera indirecta, limita la emisión de bonos corporativos y provinciales en moneda extranjera: los inversores exigen tasas más altas para prestarles dinero. Sobre todo, a las empresas que no son "de primera línea". Esto es clave para el peso, ya que parte de los fondos que obtienen ingresan al mercado de cambios, lo que aumenta la oferta de dólares y contribuye a la estabilidad de la moneda. Además, el financiamiento corporativo impulsa el desarrollo de grandes proyectos, lo que impacta de manera positiva en la actividad económica y en el empleo.

El piso que prevé la City para el riesgo país en 2027

Algunos analistas estiman que la zona de 1.000 puntos en la que opera en este momento el riesgo país sería el piso aproximado para 2027. Más allá de una retracción en las próximas semanas por una mejora del contexto internacional, para el próximo año, con la campaña electoral en marcha, prevén que la tasa de riesgo soberano se mantendrá por encima de los niveles actuales. Cabe recordar que el año pasado, después de que Axel Kicillof ganó las legislativas en la provincia de Buenos Aires y el mercado temía un triunfo de él en las nacionales, el indicador repuntó hasta rozar los 1.500 puntos.

Lo ocurrido en 2025 es apenas una referencia. Ahora, al tratarse de una elección presidencial, el temor de los inversores es mucho mayor. Dependerá de la expectativa, en base a las encuestas. El máximo es aún más difícil estimar (dependerá de la expectativa del mercado), pero una referencia son los 2.500 puntos a los que arribó el indicador en agosto de 2019, luego de que Alberto Fernández arrasó en las PASO y se perfilaba como el ganador en la primera vuelta. Bajo su gestión, entre 2022 y 2023, una vez superada la pandemia, en varios períodos hubo picos de casi 3.000 puntos.

El economista Gustavo Ber es uno de los que estima que los 1.000 puntos actuales podrían ser el piso del riesgo país durante el próximo año. Si el escenario político se torna más negativo en la previa electoral, calcula, podría repuntar hasta la zona de 1.500 puntos. Cree que el indicador no subirá mucho más allá de esa zona, gracias a características técnicas e intrínsecas de los bonos soberanos en dólares.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, es un poco más optimista: para 2027, hasta las elecciones, proyecta un mínimo de 600 puntos y un máximo de 1.300 puntos. El piso equivale a una tasa cercana al 11% en dólares y considera que sería alcanzable con un plan de financiamiento claro y un contexto global más calmo. El techo, cercano a los máximos de la previa electoral de 2025, implicaría tasas de alrededor de 18% anual.

Lazzati plantea tres escenarios:

Negativo: se extiende la incertidumbre en el mercado y el indicador avanza a la zona de entre 1.100 y 1.300 puntos.

se extiende la incertidumbre en el mercado y el indicador avanza a la zona de entre 1.100 y 1.300 puntos. Neutral: se estabiliza entre 800 y 1.000 puntos en la primera mitad de 2027, con volatilidad a medida que se acercan las elecciones.

se estabiliza entre 800 y 1.000 puntos en la primera mitad de 2027, con volatilidad a medida que se acercan las elecciones. Positivo: la mejora de expectativas permite una compresión gradual hasta ubicarse entre 600 y 700 puntos.

Riesgo país "exagerado", a un casi un año de las elecciones

Nery Persichini, líder de research de GMA prefiere evitar pronósticos sobre el recorrido del riesgo país: en principio, dependerá de lo que ocurra en el mercado internacional. De todas maneras, afirma que el castigo que están recibiendo los activos argentinos es excesivo, teniendo en cuenta los fundamentos económicos actuales. Incluso, resalta, aún considerando la incertidumbre electoral (a casi un año de los comicios) y el temor de los inversores por un eventual regreso del kirchnerismo, en este momento 1.000 puntos de riesgo país luce exagerado.

"Estamos ante una clara situación de estrés, con curva de rendimiento en dólares invertida, que implica una alta probabilidad de default, congruente con la posibilidad de retorno al populismo. La política, al estar tan polarizada en términos ideológicos, tiene una centralidad dominante que lamentablemente retroalimenta las expectativas e impacta en los activos. La oposición se metió por la ventana que le abrió el bajo nivel de actividad y sabe que la amenaza con volver al pasado tiene efectos en el presente. Le sirve asustar porque cae la demanda de dinero y hay presión vendedora en los activos", agrega Andrés Azicri, presidente Vector Investments.

De acuerdo con Azicri, el oficialismo apunta a capitalizar el miedo al regreso del kirchnerismo para polarizar y ganar el juego del "menos malo". Considera que la dinámica es "nefasta" y se endogeniza porque afecta a la economía real por el lado de las expectativas. Para salir de esto, sostiene, sería a través de acuerdos respecto a una serie de puntos que garanticen la continuidad de ciertas políticas (le asigna baja probabilidad) o mediante consensos con un sector relevante para garantizar una continuidad del modelo de reformas durante el próximo año.