Las tasas para un plazo fijo de $2.500.000 van del 16% al 24% anual. El rendimiento máximo a 30 días alcanza $49.315 y no logra superar la inflación

Colocar $2.500.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días permite obtener distintos rendimientos según el banco elegido. Esto se debe a que las tasas que ofrecen cada una de las entidades financieras presentan importantes diferencias.

Al 23 de noviembre de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) relevadas por el Banco Central llegan al 24% en algunas entidades. En el Banco Nación, en cambio, la colocación electrónica para personas humanas paga 19,25%, mientras que el Banco Provincia ofrece 21% a clientes y 22% a quienes todavía no operan con la entidad.

Cuánto rinde un plazo fijo de $2.500.000 según el banco

La diferencia entre las tasas se refleja directamente en los intereses que recibe el ahorrista después de 30 días. Con un depósito inicial de $2.500.000, los resultados aproximados son los siguientes:

24% TNA: Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian, Reba y Cocos. Interés: $49.315

23,75% TNA: Crédito Regional. Interés: $48.801

23% TNA: Banco del Sol, Banco Mariva y Banco VOII. Interés: $47.260

22% TNA: Ualá. Interés: $45.205

21,5% TNA: Bibank. Interés: $44.178

21% TNA: Banco Provincia y Banco Masventas. Interés: $43.151

20,75% TNA: Banco de Córdoba (Bancor). Interés: $42.637

20,5% TNA: Banco del Chubut. Interés: $42.123

20% TNA: Banco Dino. Interés: $41.096

19,5% TNA: Banco Macro, Banco de Formosa y Banco Hipotecario. Interés: $40.068

19,25% TNA: Banco Nación. Interés: $39.555

19% TNA: Banco Comafi, Banco Julio y Banco de Tierra del Fuego. Interés: $39.041

18,5% TNA: Banco Credicoop. Interés: $38.014

18,25% TNA: Banco Galicia. Interés: $37.500

18% TNA: Santander. Interés: $36.986

17,9% TNA: ICBC. Interés: $36.781

17,5% TNA: Banco Piano. Interés: $35.959

17% TNA: BBVA, Banco Ciudad y Brubank. Interés: $34.932

16% TNA: Banco Patagonia. Interés: $32.877

Los cálculos consideran un plazo de 30 días y la fórmula de interés simple sobre una base de 365 días. Es importante que los valores son estimativos y pueden variar si la entidad modifica su tasa o las condiciones de contratación. Por lo tanto, antes de hacer el depósito, se debe consultar la tasa vigente en cada banco.

La diferencia entre colocar el dinero en una entidad que ofrece 24% TNA y hacerlo en el Banco Provincia para clientes, la brecha es de $6.164. En cambio, si se hace por Banco Nación por canales electrónicos es de aproximadamente $9.760 en un mes.

Qué pasa si el plazo fijo se compara con la inflación

La tasa más alta del relevamiento equivale a un rendimiento aproximado del 1,97% en 30 días. Ese resultado queda por debajo de la inflación de octubre, que fue del 2,2%, según el último dato publicado por el INDEC.

En términos prácticos, si los precios aumentaran durante el período de la colocación a un ritmo similar al registrado en octubre, los intereses del plazo fijo no alcanzarían para compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo.

Para mantener el valor real de $2.500.000 frente a una suba de precios del 2,2%, se necesitarían $55.000 de rendimiento, por encima de los $49.315 que deja la tasa anual del 24%. Una alternativa para quienes buscan proteger sus ahorros de la inflación es el plazo fijo UVA, que ajusta según la evolución de los precios.