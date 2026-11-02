Plazo fijo UVA: cuánto rindió y qué resigna el ahorrista para ganarle a la inflación

El instrumento acumuló una suba del 27,3% y superó al plazo fijo tradicional. Sin embargo, exige dejar el dinero inmovilizado durante más tiempo

El plazo fijo UVA se ubicó entre las inversiones con mayor rendimiento acumulado de 2026. Hasta mediados de octubre, registró una suba del 27,3%, por encima del avance estimado de la inflación para el mismo período, que rondó el 24,6%.

La diferencia también fue considerable frente al plazo fijo tradicional, que acumuló cerca del 20%. Incluso en los inversores que colocaron su dinero en cuentas remuneradas han quedado en desventaja.

Cómo funciona el plazo fijo UVA y por qué ajusta por inflación

A diferencia de un depósito tradicional, que paga una tasa nominal fijada al momento de la constitución, el plazo fijo UVA expresa el capital en Unidades de Valor Adquisitivo. Estas unidades se actualizan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado con la evolución de los precios.

Al vencimiento, el banco devuelve el equivalente en pesos de las UVA depositadas, junto con los intereses adicionales que correspondan según las condiciones de la operación. De esta forma, el capital acompaña la evolución del índice de referencia y puede preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

No obstante, su gran contra es el tiempo de permanencia. El tiempo mínimo para este tipo de colocación es de 90 días, el triple de una colocación a plazo fijo tradicional, aunque algunas entidades llegaron a tener vencimientos de 180 días o más. Por lo tanto, para obtener este beneficio, muchos ahorristas deben resignar a la liquidez inmediata o a muy corto plazo.

Plazo fijo UVA o tradicional: cuánto más rindió invertir $1 millón

Entre enero y mediados de octubre de 2026, el plazo fijo UVA acumuló una rentabilidad del 27,3%, frente al 20% aproximado del tradicional. La diferencia supera los siete puntos porcentuales.

Con un ejemplo de $1.000.000 invertido al comienzo del período, el capital habría llegado a unos $1.273.000 en el caso del UVA y a $1.200.000 con un depósito convencional. La diferencia sería de aproximadamente $73.000 a favor de la opción ajustada por inflación.

Sin embargo, la ventaja no se mantuvo durante todo el año. En la primera quincena de octubre, el plazo fijo tradicional rindió un 0,9%, frente al 0,8% del UVA. En ese período puntual, la alternativa convencional obtuvo un resultado ligeramente superior.

Qué bancos ofrecen plazos fijos UVA y qué condiciones tienen

Las condiciones varían según la entidad. El Banco Nación ofrece un plazo fijo UVA precancelable de entre 180 y 370 días, con un monto mínimo de $1.500 y un tope de $5 millones por cliente. Al vencimiento, el capital se actualiza por UVA y suma una tasa adicional del 1% nominal anual.

BBVA, por su parte, informa un plazo de constitución de 180 días y un monto mínimo de $1.000. También permite precancelar desde el día 31, aunque en ese caso el cliente recibe una tasa fija y pierde la actualización por UVA.

Banco Patagonia también comercializa esta alternativa, con plazos de entre 180 y 380 días. Su cuadro de tasas publicado en abril de 2026 establece una retribución adicional del 1% nominal anual sobre las UVA. Si el cliente precancela, se aplica una tasa fija del 10% nominal anual sobre pesos, en lugar del ajuste por inflación.

El Banco Provincia, en tanto, ofrece un plazo fijo UVA con cancelación anticipada desde los 90 días de constitución. El monto mínimo es de $1.000 y permite solicitar la precancelación a partir del día 30, con cinco días hábiles de aviso. En ese caso, se aplica una tasa fija del 10% nominal anual, informada por la entidad.

Qué pasa si necesitás retirar la plata antes del vencimiento

Algunas entidades ofrecen plazos fijos UVA precancelables. Esta opción permite solicitar la devolución anticipada del dinero una vez transcurrido un período mínimo. Sin embargo, esta opción tiene una penalidad, ya que el ahorrista no recibe la actualización por UVA y pasa a cobrar una tasa fija de precancelación, la cual suele ser más baja que la de un plazo fijo tradicional.

El Banco Nación, por ejemplo, informa un plazo de constitución de entre 180 y 370 días. La cancelación anticipada puede solicitarse después de los primeros 30 días, con un aviso de cinco días hábiles.

BBVA también ofrece una modalidad precancelable con un plazo de inversión de 180 días y posibilidad de solicitar la salida anticipada a partir del día 31. La entidad también aclara que, si el cliente elige esa alternativa, no se aplica el ajuste por UVA y se utiliza la tasa fija prevista para la precancelación.