Furiase defendió el programa económico, explicó cómo se financiarán los pagos de deuda y respondió a las dudas por el dólar y el riesgo país

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, atribuyó la volatilidad cambiaria y la suba del riesgo país a un escenario financiero internacional adverso y sostuvo que Argentina cuenta con respaldo fiscal y herramientas financieras para afrontar los compromisos de deuda de 2026 y 2027 sin necesidad de regresar a los mercados internacionales.

En una entrevista con el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia, el funcionario describió el contexto global como un "shock internacional muy complejo", caracterizado por el aumento de las tasas de interés en las economías desarrolladas, la suba del petróleo y la volatilidad en los mercados bursátiles.

En ese marco, comparó la situación argentina con la de las principales economías del mundo, que enfrentan elevados déficits fiscales y niveles de endeudamiento superiores al 100% del PBI.

"Argentina pareciera que viene del futuro", afirmó Furiase, al destacar que el país registra superávit fiscal, superávit en la balanza comercial energética y una trayectoria de reducción de la deuda pública.

El planteo del funcionario se apoya en el resultado de las cuentas públicas: en octubre, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,93 billones y un resultado financiero positivo de $1,58 billones. De esta manera, en los primeros diez meses de 2026 acumuló un superávit financiero equivalente a aproximadamente el 0,4% del PBI y uno primario cercano al 1,4%.

Sin embargo, la referencia a una deuda equivalente al 40% del producto requiere una aclaración. La deuda bruta de la Administración Central representaba el 71,4% del PBI al cierre del segundo trimestre, según los datos oficiales. Por lo tanto, el porcentaje mencionado por Furiase no coincide con ese indicador y debería precisarse si corresponde a otra definición de deuda, por ejemplo, una medición neta de determinados pasivos.

Riesgo país por encima de los 1.000 puntos y el respaldo financiero del Gobierno

Furiase aseguró que el programa financiero de 2026 y 2027 está cubierto y que el Tesoro no necesita recurrir a los mercados internacionales para refinanciar sus vencimientos.

La declaración se produce en momentos en que el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos. El lunes 23 de noviembre, el indicador elaborado por JP Morgan cerró en 1.035 unidades, después de haber alcanzado los 1.070 puntos el viernes anterior.

El indicador mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en comparación con los bonos del Tesoro estadounidense. Su incremento encarece el acceso al crédito externo y refleja una mayor percepción de riesgo entre los inversores.

El funcionario atribuyó buena parte de ese movimiento a las turbulencias internacionales. No obstante, la incertidumbre sobre el financiamiento argentino y el calendario electoral de 2027 también forman parte de las preocupaciones del mercado.

Para sostener su afirmación sobre la cobertura financiera, Furiase mencionó distintos instrumentos de respaldo: el acuerdo de intercambio de monedas con Estados Unidos, el swap con China y la posibilidad de intervenir en los mercados de futuros.

En el caso de Estados Unidos, el acuerdo firmado en octubre de 2025 contempla operaciones de estabilización cambiaria por hasta u$s20.000 millones. Argentina utilizó una parte de esos fondos durante las tensiones financieras de 2025 y canceló las operaciones en diciembre de ese año. El acuerdo permanece vigente, aunque eso no significa que el país tenga desembolsado y disponible en efectivo el monto total de la línea.

Con China, el BCRA renovó en agosto de 2026 el acuerdo de intercambio de monedas por 130.000 millones de yuanes, con una duración de cinco años. Dentro de ese monto, continúa vigente una porción activada de 35.000 millones de yuanes, equivalente a unos u$s5.000 millones.

Por eso, es necesario distinguir el monto total de cada acuerdo de la parte efectivamente activada o utilizada.

El tercer instrumento mencionado por Furiase es la capacidad de intervención en el mercado de futuros, que permite operar sobre las expectativas cambiarias y administrar la volatilidad del tipo de cambio.

Los vencimientos de deuda que deberá afrontar Argentina en 2027

La discusión sobre el financiamiento adquiere relevancia por la concentración de compromisos en el próximo año.

Entre los principales vencimientos en moneda extranjera aparecen los pagos a los bonistas privados: en enero de 2027 vencen alrededor de u$s4.400 millones y en julio otros u$s5.400 millones. A eso se suman compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pagos para el conjunto de 2027 se estiman en unos u$s7.700 millones.

El Ministerio de Economía sostiene que el programa financiero está cubierto mediante distintas fuentes de financiamiento, entre ellas emisiones de deuda, préstamos con garantías de organismos multilaterales y otros mecanismos.

Sin embargo, analistas del mercado señalaron que algunos de los recursos previstos originalmente todavía no se concretaron. Entre ellos aparecen las colocaciones de bonos en dólares bajo legislación local y el saldo de liquidez que el Tesoro esperaba acumular para comenzar 2027.

La diferencia entre la posición oficial y las preocupaciones de los inversores no está centrada exclusivamente en la voluntad de pago del Gobierno, sino también en la disponibilidad de dólares para afrontar los compromisos en las fechas previstas.

Furiase agregó que el equipo económico logró extender el perfil de vencimientos de la deuda en pesos. En particular, afirmó que casi la mitad de esos compromisos fue trasladada para después de octubre de 2027, con el objetivo de reducir las necesidades de financiamiento durante el período electoral.

El RIGI y los proyectos de inversión por más de u$s200.000 millones

Durante la entrevista, el secretario de Finanzas también mencionó el volumen de inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que estimó en más de u$s200.000 millones.

La cifra encuentra respaldo en el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires, que al 17 de noviembre contabilizaba proyectos por u$s206.140 millones.

Sin embargo, ese total incluye iniciativas aprobadas y otras que todavía están en evaluación. De acuerdo con el monitor, los proyectos aprobados representaban u$s79.649 millones, mientras que otros u$s126.218 millones correspondían a propuestas en evaluación.

La distinción es relevante porque el monto total relevado no equivale a inversiones ya ejecutadas ni a desembolsos efectivamente realizados.

El RIGI fue creado por la Ley de Bases para promover inversiones de gran escala en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y petróleo y gas. El régimen contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para los proyectos que cumplen los requisitos establecidos.

Furiase utilizó el volumen de iniciativas vinculadas con este esquema como argumento para sostener que el aumento del riesgo país no afecta los compromisos de inversión que ya se encuentran en marcha.

Qué dijo Furiase sobre el dólar y la inflación

El secretario de Finanzas también se refirió a la evolución del tipo de cambio oficial y de las cotizaciones financieras, que registraron subas durante las últimas semanas.

Según su explicación, el movimiento respondió principalmente a un fenómeno internacional conocido como flight to quality, que consiste en el traslado de inversiones hacia activos considerados más seguros cuando aumenta la incertidumbre financiera.

A ese escenario sumó la depreciación del real brasileño, que también habría incidido sobre el mercado cambiario argentino.

El funcionario descartó que el movimiento del dólar vaya a trasladarse a los precios y sostuvo que las expectativas inflacionarias permanecen ancladas por el equilibrio fiscal y monetario.

Como argumento, mencionó que la inflación núcleo se ubica en torno al 1,5% mensual. El último dato disponible del INDEC, correspondiente a octubre, confirmó ese porcentaje. El índice general, en cambio, registró una suba del 2,2% durante el mismo mes.

La inflación núcleo excluye los precios regulados y los componentes estacionales, por lo que permite observar la evolución de los precios con menor influencia de factores puntuales. Si ese ritmo mensual se mantuviera durante doce meses, equivaldría a una tasa anualizada cercana al 19,6%, aunque no debe confundirse con la inflación interanual, que en octubre fue del 33,1%.

La ausencia de traslado de la suba cambiaria a los precios, en tanto, es una expectativa planteada por el funcionario y dependerá de la evolución del tipo de cambio, los costos y las condiciones de demanda.

Actividad económica: la explicación de Furiase sobre la posible recesión técnica

Consultado sobre el dato de actividad económica que difundirá el INDEC y la posibilidad de que el país haya ingresado en una recesión técnica, Furiase diferenció las caídas trimestrales de una recesión profunda y prolongada.

El funcionario atribuyó parte del retroceso de julio a factores transitorios, entre ellos las lluvias, el Mundial y el incremento del precio del gas. También sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse en agosto y anticipó una mejora más marcada para septiembre, octubre y noviembre.

La explicación se conoce después de que el PBI registrara una contracción del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero. Además, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en julio una caída mensual desestacionalizada del 2,8% y en agosto una recuperación de apenas el 0,1%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado a fines de octubre, proyectó una contracción del 2,3% para el tercer trimestre y una expansión del 2% para el cuarto. Para el conjunto de 2026, los analistas estimaron un crecimiento del PBI del 0,7%.

De esta manera, las previsiones contemplan un rebote de la actividad hacia el cierre del año, aunque después de una contracción trimestral.

La diferencia entre una recesión técnica y una crisis económica prolongada también fue parte del planteo del funcionario. La primera se define habitualmente por dos trimestres consecutivos de caída del PBI desestacionalizado, mientras que para determinar una recesión en un sentido más amplio se analizan otros indicadores, como el empleo, los ingresos, la producción y el consumo.

Pobreza y salarios: los números que presentó el funcionario

Frente a las consultas sobre la debilidad de las ventas en comercios e industrias, Furiase defendió los resultados económicos del Gobierno y afirmó que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza desde diciembre de 2023.

Sin embargo, esa cifra no coincide con la comparación de los datos oficiales del INDEC. La pobreza pasó del 41,7% de la población en el segundo semestre de 2023 al 32,3% en el primer semestre de 2026. La diferencia representa una reducción de aproximadamente cuatro millones de personas, no de 12 millones.

El funcionario también mencionó mejoras acumuladas en los salarios reales respecto de diciembre de 2023: 11% en el sector privado registrado, 53% en el no registrado y 13,9% en las jubilaciones.

Esos porcentajes requieren una referencia metodológica para poder compararlos. El último índice de salarios del INDEC, correspondiente a septiembre, mostró una suba interanual nominal del 31,2% en el sector privado registrado y del 45,8% en el privado no registrado. En términos mensuales, el primero avanzó 1,9%, mientras que el segundo retrocedió 0,8%.

El organismo también informó que el índice general de salarios aumentó 1,3% en septiembre y acumuló un incremento del 26,7% en lo que va de 2026.

Furiase reconoció que la recuperación todavía no alcanza a todos los sectores. "Todavía falta mucho", señaló.

La apuesta electoral de Furiase y la incertidumbre de 2027

En el tramo político de la entrevista, el secretario de Finanzas analizó la reacción de los mercados ante la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Sostuvo que la historia económica argentina hace que los inversores incorporen un componente adicional de incertidumbre ante cada proceso electoral, especialmente cuando existen dudas sobre la continuidad de las políticas económicas.

En ese contexto, expresó la expectativa del equipo económico respecto de una eventual reelección de Javier Milei.

"Si nos preguntás a nosotros y lo que pensamos del equipo económico, Javier Milei gana caminando", afirmó.

El funcionario consideró que una continuidad del actual programa económico permitiría reducir la percepción de riesgo político y mejorar las condiciones de financiamiento.

También sostuvo que el Gobierno cuenta con herramientas para atravesar eventuales episodios de volatilidad antes de los comicios, entre ellas los acuerdos de intercambio de monedas, las operaciones en el mercado de futuros y la extensión de los vencimientos de deuda en pesos.

La evolución de esas variables, junto con el cumplimiento del programa financiero y la recuperación de la actividad económica, será uno de los principales factores que observarán los mercados durante los próximos meses.