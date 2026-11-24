La divisa norteamericana registró subas históricas frente al peso, acompañada de una fuerte escalada en la brecha cambiaria y riesgo país

El peso argentino registró la segunda mayor depreciación frente al dólar entre las monedas de mercados emergentes durante el último mes, solo por detrás del real brasileño. Sin embargo, la pérdida de valor presenta diferencias según el tipo de cambio que se tome como referencia: fue del 3,5% al considerar la cotización oficial y alcanzó el 8,5% medida a través del contado con liquidación (CCL).

Los datos surgen de un informe de GMA Capital, que advierte sobre las tensiones del esquema cambiario argentino: mientras el dólar oficial mantiene una evolución relativamente controlada, aumenta la presión sobre las cotizaciones financieras y se profundiza el deterioro de los activos locales.

El escenario combina un riesgo país que superó los 1.000 puntos básicos, una ampliación de los diferenciales de deuda corporativa y una mayor demanda de cobertura cambiaria. Al mismo tiempo, el dólar oficial avanzó un 2% durante la última semana y un 2,8% en lo que va de noviembre.

La estabilidad del dólar oficial y la pérdida de competitividad

Uno de los puntos centrales del análisis de GMA Capital es la diferencia entre la evolución del tipo de cambio oficial y el comportamiento de las monedas de los principales socios comerciales de Argentina.

La depreciación del real brasileño, combinada con una actualización más moderada del dólar mayorista argentino, aceleró la apreciación real del peso. Como consecuencia, el tipo de cambio real bilateral con Brasil pasó de niveles cercanos a los $1.800 en octubre a aproximadamente $1.565.

En paralelo, el índice de tipo de cambio real multilateral retrocedió a sus niveles más bajos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Este indicador compara la evolución del peso con las monedas de los principales socios comerciales y contempla las diferencias de inflación entre los países. Su retroceso implica que los bienes y servicios argentinos se encarecen en términos relativos frente a los de otras economías.

La consultora resumió este proceso al señalar que Argentina se encarece en dólares frente a sus principales socios comerciales, mientras buena parte de la región transita el camino inverso.

Crece la presión sobre el dólar financiero

La divergencia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras también se refleja en la ampliación de la brecha cambiaria.

Según GMA Capital, el contado con liquidación llegó a ubicarse un 13% por encima del dólar mayorista, mientras que la diferencia respecto del dólar MEP alcanzó el 6%.

La brecha entre el mayorista y el CCL llegó así a su mayor nivel desde septiembre de 2025, cuando las tensiones previas a las elecciones legislativas bonaerenses habían impulsado la demanda de cobertura.

El contado con liquidación es una operación que permite obtener dólares mediante la compra de activos financieros en pesos y su posterior venta en moneda extranjera, con liquidación en una cuenta del exterior. Por eso, su cotización funciona como una referencia de la demanda de dolarización fuera del mercado oficial.

Para GMA, el CCL está funcionando como una válvula de escape frente a las presiones que todavía no se trasladan en la misma magnitud al tipo de cambio mayorista.

En paralelo, la consultora detectó volúmenes inusuales de operaciones en instrumentos dollar-linked, con un promedio de $0,5 billones por rueda, y en el mercado de futuros, donde se negociaron unos 4,2 millones de contratos diarios en promedio.

Estos movimientos sugieren una mayor búsqueda de cobertura ante una eventual suba del tipo de cambio oficial.

Riesgo país por encima de los 1.000 puntos y deterioro de activos financieros

La tensión cambiaria coincide con el deterioro de los activos financieros argentinos. El riesgo país superó los 1.000 puntos básicos y alcanzó un máximo desde octubre de 2025.

A este comportamiento se suma la ampliación de los spreads corporativos, es decir, el rendimiento adicional que deben ofrecer las empresas para conseguir financiamiento frente a instrumentos considerados de menor riesgo. Según GMA Capital, en algunos casos esos diferenciales llegaron a duplicarse respecto de los niveles de julio.

La evolución del riesgo país también condiciona las posibilidades de financiamiento del sector público y privado. Cuando aumenta la prima de riesgo que exigen los inversores, se encarece la emisión de deuda y disminuye el valor de mercado de los títulos existentes.

En contraste con ese deterioro financiero, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado cambiario, aunque a un ritmo acotado. Las adquisiciones promediaron u$s30,2 millones diarios, de acuerdo con el informe.

La consultora identificó así una divergencia entre el comportamiento del dólar oficial y el resto de los activos argentinos: mientras el primero mantiene una evolución relativamente estable, los bonos y otros instrumentos financieros reflejan una mayor percepción de riesgo.

Las alternativas del Gobierno para contener la brecha

El diagnóstico de GMA Capital plantea un dilema para la política económica: cuánto margen tiene el Gobierno para seguir administrando la suba del dólar mayorista sin profundizar el atraso cambiario ni comprometer el objetivo de desacelerar la inflación.

Las opciones que enfrenta el equipo económico presentan diferentes costos y riesgos asociados:

Intervenir sobre los dólares financieros para moderar su avance, aunque esa estrategia podría restarle margen al Banco Central para acumular reservas

Permitir una aceleración del tipo de cambio oficial, con el riesgo de que la devaluación se traslade a los precios internos y afecte el proceso de desaceleración inflacionaria

Flexibilizar las restricciones cambiarias para aliviar la presión sobre el contado con liquidación, lo que implicaría modificar el esquema vigente y asumir el costo de una eventual reversión si las condiciones del mercado volvieran a complicarse

Para la consultora, la falta de confianza hace que todas las alternativas tengan costos asociados.

El calendario electoral también aparece como un factor a considerar. A medida que se acerquen las elecciones presidenciales de octubre de 2027, la demanda de cobertura cambiaria podría mantenerse elevada, mientras el Gobierno buscará preservar la estabilidad del dólar como ancla para los precios.

De esta manera, el desempeño del peso frente a las monedas emergentes y la ampliación de la brecha cambiaria reflejan las tensiones entre tres objetivos de la política económica: sostener la estabilidad nominal, recuperar competitividad y acumular reservas.